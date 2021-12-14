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السعودية... القبض على متورطين في قضايا فساد بالملايين بينهم قاض وضباط
السعودية... القبض على متورطين في قضايا فساد بالملايين بينهم قاض وضباط
أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عددا من المتورطين في قضايا فساد بملايين الريالات، بينهم قاض وضباط. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T10:35+0000
2021-12-14T10:35+0000
العالم العربي
مكافحة الفساد
أخبار السعودية اليوم
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ونشر حساب الهيئة على "تويتر" تفاصيل تلك القضايا، إذ شملت القبض بالجرم المشهود على قاضٍ في المحكمة التجارية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ 200 ألف ريال مقابل إصدار حكم لصالح أحد المواطنين في قضية هو ناظرها.كما شملت القبض على ضابط صف يعمل في إدارة مكافحة المخدرات بعد أن طلب مليون ريال مقابل حفط قضية غسل أموال ضد أحد المواطنين، وضابط صف يعمل بوزارة الدفاع لحصوله على مبلغ 125 ألف ريال على دفعات من زملائه بالعمل مقابل إعفائهم من الدوام الرسمي. كما أكدت الهيئة في قضية أخرى، إيقاف مشرف في إدارة مكافحة الغش التجاري واللجان بوزارة التجارة في إحدى المناطق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية بما لا يتناسب مع دخله إذ بلغ مجموعها 4 ملايين ريال لم يقدم ما يثبت مشروعية مصادرها.وأوضحت أنه تم القبض على 3 ضباط صف يعملون في شرطة إحدى المناطق لتوقيفهم مقيما وسلب مبلغ 450 ألف ريال كان بحوزته.وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة.وشددت على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
https://arabic.sputniknews.com/20210809/بينهم-موظفين-في-الدفاع-والداخلية-السعودية-تعلن-إيقاف-207-متورطين-بقضايا-فساد-1049807735.html
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العالم العربي, مكافحة الفساد, أخبار السعودية اليوم

السعودية... القبض على متورطين في قضايا فساد بالملايين بينهم قاض وضباط

10:35 GMT 14.12.2021
© AP Photo / Hassan Ammarأفراد من الشرطة السعودية في الرياض
أفراد من الشرطة السعودية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عددا من المتورطين في قضايا فساد بملايين الريالات، بينهم قاض وضباط.
ونشر حساب الهيئة على "تويتر" تفاصيل تلك القضايا، إذ شملت القبض بالجرم المشهود على قاضٍ في المحكمة التجارية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ 200 ألف ريال مقابل إصدار حكم لصالح أحد المواطنين في قضية هو ناظرها.
كما شملت القبض على ضابط صف يعمل في إدارة مكافحة المخدرات بعد أن طلب مليون ريال مقابل حفط قضية غسل أموال ضد أحد المواطنين، وضابط صف يعمل بوزارة الدفاع لحصوله على مبلغ 125 ألف ريال على دفعات من زملائه بالعمل مقابل إعفائهم من الدوام الرسمي.
كما أكدت الهيئة في قضية أخرى، إيقاف مشرف في إدارة مكافحة الغش التجاري واللجان بوزارة التجارة في إحدى المناطق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية بما لا يتناسب مع دخله إذ بلغ مجموعها 4 ملايين ريال لم يقدم ما يثبت مشروعية مصادرها.
saudi police - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2021
بينهم موظفين في الدفاع والداخلية... السعودية تعلن إيقاف 207 متورطين بقضايا فساد
9 أغسطس, 18:16 GMT
وأوضحت أنه تم القبض على 3 ضباط صف يعملون في شرطة إحدى المناطق لتوقيفهم مقيما وسلب مبلغ 450 ألف ريال كان بحوزته.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة.
وشددت على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
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