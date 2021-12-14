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https://arabic.sputniknews.com/20211214/السعودية-تصدر-قرارا-بشأن-العمرة-للقادمين-من-الخارج-ممن-أعمارهم-12-عاما-فأكثر-1053929167.html
السعودية تصدر قرارا بشأن العمرة للقادمين من الخارج ممن أعمارهم 12 عاما فأكثر
السعودية تصدر قرارا بشأن العمرة للقادمين من الخارج ممن أعمارهم 12 عاما فأكثر
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الثلاثاء، السماح بالعمرة للقادمين من الخارج لمن تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T13:47+0000
2021-12-14T13:47+0000
أخبار السعودية اليوم
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وصرحت الوزارة، أن "هذا القرار يشمل السعوديين والمقيمين داخل المملكة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والقادمين من الخارج بمختلف أنواع التأشيرات"، مشترطة ظهور حالة "محصن" في تطبيق "توكلنا"، حسب صحيفة عكاظ السعودية.ودعت مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تسجيل إثبات اللقاح في منصة "مقيم" قبل الدخول للسعودية، والتسجيل في تطبيقي "توكلنا" و"اعتمرنا" بعد الوصول إلى المملكة، مشيرة إلى أنه بعد تحديث الحالة الصحية يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات والزيارة.أما للقادمين من الخارج بمختلف أنواع التأشيرات، فقد شددت وزارة الحج والعمرة، على ضرورة تسجيل إثبات اللقاح في منصة "قدوم" قبل دخول السعودية، والتسجيل في تطبيقي "توكلنا واعتمرنا" بعد الوصول إلى المملكة، مشيرة إلى أنه بعد تحديث الحالة الصحية يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات والزيارة.وكانت سلطات إدارة المقدسات الإسلامية في السعودية، أعلنت أمس الاثنين، تدشين ما أسمته "مبادرة الحجر الأسود الافتراضي".ودشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمكتبه بالرئاسة، المبادرة، بحسب ما نقل الحساب الرسمي للرئاسة على "تويتر".و"مبادرة الحجر الأسود الافتراضي" أطلقتها وكالة شؤون المعارض والمتاحف ممثلةً في الإدارة العامة للمعارض الرقمية، بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، بحسب موقع "الهيئة".
https://arabic.sputniknews.com/20211205/السعودية-تسمح-بدخول-المطعمين-بلقاح-سبوتنيك-v-الروسي-للزيارات-القصيرة-والحج-والعمرة-1053572322.html
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أخبار السعودية اليوم

السعودية تصدر قرارا بشأن العمرة للقادمين من الخارج ممن أعمارهم 12 عاما فأكثر

13:47 GMT 14.12.2021
© REUTERS / Zohra Bensemra مراسم الحج، الكعبة، مكة، السعودية، أغسطس/ آب 2018
 مراسم الحج، الكعبة، مكة، السعودية، أغسطس/ آب 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Zohra Bensemra
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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الثلاثاء، السماح بالعمرة للقادمين من الخارج لمن تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر.
وصرحت الوزارة، أن "هذا القرار يشمل السعوديين والمقيمين داخل المملكة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والقادمين من الخارج بمختلف أنواع التأشيرات"، مشترطة ظهور حالة "محصن" في تطبيق "توكلنا"، حسب صحيفة عكاظ السعودية.
عمال النظافة يرتدون كمامات طبية، أثناء مسحهم للأرض في الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، في أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد، 3 مارس/ آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
السعودية تسمح بدخول المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" الروسي للزيارات القصيرة والحج والعمرة
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ودعت مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تسجيل إثبات اللقاح في منصة "مقيم" قبل الدخول للسعودية، والتسجيل في تطبيقي "توكلنا" و"اعتمرنا" بعد الوصول إلى المملكة، مشيرة إلى أنه بعد تحديث الحالة الصحية يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات والزيارة.
أما للقادمين من الخارج بمختلف أنواع التأشيرات، فقد شددت وزارة الحج والعمرة، على ضرورة تسجيل إثبات اللقاح في منصة "قدوم" قبل دخول السعودية، والتسجيل في تطبيقي "توكلنا واعتمرنا" بعد الوصول إلى المملكة، مشيرة إلى أنه بعد تحديث الحالة الصحية يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات والزيارة.
وكانت سلطات إدارة المقدسات الإسلامية في السعودية، أعلنت أمس الاثنين، تدشين ما أسمته "مبادرة الحجر الأسود الافتراضي".
ودشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمكتبه بالرئاسة، المبادرة، بحسب ما نقل الحساب الرسمي للرئاسة على "تويتر".
و"مبادرة الحجر الأسود الافتراضي" أطلقتها وكالة شؤون المعارض والمتاحف ممثلةً في الإدارة العامة للمعارض الرقمية، بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، بحسب موقع "الهيئة".
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