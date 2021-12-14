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الصحة العالمية: انخفاض طفيف في فاعلية اللقاحات
الصحة العالمية: انخفاض طفيف في فاعلية اللقاحات
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن تطور سلبي في فاعلية اللقاحات الواقية من فيروس كورونا المستجد. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T19:35+0000
2021-12-14T19:35+0000
منظمة الصحة العالمية
أوميكرون
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وقال جيبريسوس إن الأدلة المستجدة تظهر انخفاضا طفيفا في فاعلية اللقاحات ضد الإصابات الحادة بالفيروس والوفاة به وانخفاض في منع المرض الخفيف أو الإصابة بالفيروس، بحسب "رويترز".وأضاف أن ظهور متحور أوميكرون دفع عدد من الدول إلى طرح برامج جرعات تنشيطية ضد كورونا لجميع سكانها البالغين حتى ونحن تعوزنا الأدلة على فاعلية الجرعات التنشيطية ضد هذه السلالة.وعبر عن قلق منظمة الصحة العالمية من أن مثل هذه البرامج ستكرر تخزين "لقاحات كوفيد-19 الذي شهدناه هذا العام وتفاقم الفوارق (بين الناس)".واعتبر أن الجرعات التنشيطية من الممكن أن تلعب دوا مهما لاسيما بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون الخطر الأكبر المتمثل في الوفاة بالمرض الحاد.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/منظمة-الصحة-العالمية-تعدل-توصياتها-بشأن-لقاح-جونسون-آند-جونسون-1053786401.html
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منظمة الصحة العالمية, أوميكرون

الصحة العالمية: انخفاض طفيف في فاعلية اللقاحات

19:35 GMT 14.12.2021
© Sputnik . Mohammad Damourرغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟
رغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© Sputnik . Mohammad Damour
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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن تطور سلبي في فاعلية اللقاحات الواقية من فيروس كورونا المستجد.
وقال جيبريسوس إن الأدلة المستجدة تظهر انخفاضا طفيفا في فاعلية اللقاحات ضد الإصابات الحادة بالفيروس والوفاة به وانخفاض في منع المرض الخفيف أو الإصابة بالفيروس، بحسب "رويترز".
لقاح جونسون آند جونسون الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
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10 ديسمبر, 15:01 GMT
وأضاف أن ظهور متحور أوميكرون دفع عدد من الدول إلى طرح برامج جرعات تنشيطية ضد كورونا لجميع سكانها البالغين حتى ونحن تعوزنا الأدلة على فاعلية الجرعات التنشيطية ضد هذه السلالة.
وعبر عن قلق منظمة الصحة العالمية من أن مثل هذه البرامج ستكرر تخزين "لقاحات كوفيد-19 الذي شهدناه هذا العام وتفاقم الفوارق (بين الناس)".
واعتبر أن الجرعات التنشيطية من الممكن أن تلعب دوا مهما لاسيما بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون الخطر الأكبر المتمثل في الوفاة بالمرض الحاد.
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