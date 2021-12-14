تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211214/الصحة-العالمية-انخفاض-طفيف-في-فاعلية-اللقاحات-1053943265.html
الصحة العالمية: انخفاض طفيف في فاعلية اللقاحات
الصحة العالمية: انخفاض طفيف في فاعلية اللقاحات
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن تطور سلبي في فاعلية اللقاحات الواقية من فيروس كورونا المستجد. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T19:35+0000
2021-12-14T19:35+0000
2021-12-14T19:35+0000
منظمة الصحة العالمية
أوميكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1050138109_0:0:3463:1949_1920x0_80_0_0_8cd7b23b7593f0f7d05c1cd200aeb9e7.jpg
وقال جيبريسوس إن الأدلة المستجدة تظهر انخفاضا طفيفا في فاعلية اللقاحات ضد الإصابات الحادة بالفيروس والوفاة به وانخفاض في منع المرض الخفيف أو الإصابة بالفيروس، بحسب "رويترز".وأضاف أن ظهور متحور أوميكرون دفع عدد من الدول إلى طرح برامج جرعات تنشيطية ضد كورونا لجميع سكانها البالغين حتى ونحن تعوزنا الأدلة على فاعلية الجرعات التنشيطية ضد هذه السلالة.وعبر عن قلق منظمة الصحة العالمية من أن مثل هذه البرامج ستكرر تخزين "لقاحات كوفيد-19 الذي شهدناه هذا العام وتفاقم الفوارق (بين الناس)".واعتبر أن الجرعات التنشيطية من الممكن أن تلعب دوا مهما لاسيما بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون الخطر الأكبر المتمثل في الوفاة بالمرض الحاد.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/منظمة-الصحة-العالمية-تعدل-توصياتها-بشأن-لقاح-جونسون-آند-جونسون-1053786401.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1050138109_732:0:3463:2048_1920x0_80_0_0_10cca5a861fb22b83096937bc6993d5b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الصحة العالمية, أوميكرون
الصحة العالمية: انخفاض طفيف في فاعلية اللقاحات
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن تطور سلبي في فاعلية اللقاحات الواقية من فيروس كورونا المستجد.
وقال جيبريسوس إن الأدلة المستجدة تظهر انخفاضا طفيفا في فاعلية اللقاحات ضد الإصابات الحادة بالفيروس والوفاة به وانخفاض في منع المرض الخفيف أو الإصابة بالفيروس، بحسب "رويترز".
وأضاف أن ظهور
متحور أوميكرون
دفع عدد من الدول إلى طرح برامج جرعات تنشيطية ضد كورونا لجميع سكانها البالغين حتى ونحن تعوزنا الأدلة على فاعلية الجرعات التنشيطية ضد هذه السلالة.
وعبر عن قلق
منظمة الصحة العالمية
من أن مثل هذه البرامج ستكرر تخزين "لقاحات كوفيد-19 الذي شهدناه هذا العام وتفاقم الفوارق (بين الناس)".
واعتبر أن الجرعات التنشيطية من الممكن أن تلعب دوا مهما لاسيما بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون الخطر الأكبر المتمثل في الوفاة بالمرض الحاد.