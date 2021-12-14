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https://arabic.sputniknews.com/20211214/القبض-على-ثلاثة-أشخاص-سرقوا-47-جهاز-كمبيوتر-من-مكتب-تابع-للأمم-المتحدة-في-العراق-1053928370.html
القبض على ثلاثة أشخاص سرقوا 47 جهاز كمبيوتر من مكتب تابع للأمم المتحدة في العراق
القبض على ثلاثة أشخاص سرقوا 47 جهاز كمبيوتر من مكتب تابع للأمم المتحدة في العراق
أعلنت مديرية الشرطة في محافظة أربيل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تعرض مقر الأمم المتحدة في إقليم كردستان، إلى عملية سرقة من قبل عاملي نظافة، مؤكدة إلقاء القبض... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T13:39+0000
2021-12-14T13:39+0000
أخبار العراق اليوم
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ذكرت وسائل إعلام، أن "المتحدث باسم شرطة أربيل هوكر عزيز، أوضح أن المديرية تلقت بلاغًا من مقر الأمم المتحدة عن تعرضه لسرقة فتم تشكيل فريق من المديرية لإجراء تحقيق حول كيفية وقوع الحادث".وأضاف، أن عاملي نظافة قاما بسرقة عدة أجهزة لابتوب من مستودع داخل مقر الأمم المتحدة، مبينًا أنه بعد تتبع تسجيلات كاميرات المراقبة، والتحقيق الذي أجراه الفريق المختص، أتضح أن العاملين، قد سرقا تلك الأجهزة بعد وضعها داخل حاويات لمكب النفايات، وإخراجها من المبنى ليتم بيعها لشخص في السوق.وأكد أن هذا الحادث هو الثالث من نوعه، موضحا أن العملية الأولى حصلت في يوم 20 من شهر سبمتبر/ أيلول الماضي، إذ تمت سرقة 8 أجهزة لابتوب، أما العملية الثانية فقد وقعت في 14 من نوفمبر/ تشرين الثان الماضي، حيث سُرق 39 جهازًا آخر. كما نوه إلى أن مجموع المسروقات الكلي بلغ 47 جهاز لابتوب.
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أخبار العراق اليوم

القبض على ثلاثة أشخاص سرقوا 47 جهاز كمبيوتر من مكتب تابع للأمم المتحدة في العراق

13:39 GMT 14.12.2021
© AP Photo / Hadi Mizbanقوات الأمن العراقي، بغداد، العراق 26 مايو 2021
قوات الأمن العراقي، بغداد، العراق 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© AP Photo / Hadi Mizban
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أعلنت مديرية الشرطة في محافظة أربيل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تعرض مقر الأمم المتحدة في إقليم كردستان، إلى عملية سرقة من قبل عاملي نظافة، مؤكدة إلقاء القبض عليهم في مدة لم تتجاوز 24 ساعة.
ذكرت وسائل إعلام، أن "المتحدث باسم شرطة أربيل هوكر عزيز، أوضح أن المديرية تلقت بلاغًا من مقر الأمم المتحدة عن تعرضه لسرقة فتم تشكيل فريق من المديرية لإجراء تحقيق حول كيفية وقوع الحادث".
وأضاف، أن عاملي نظافة قاما بسرقة عدة أجهزة لابتوب من مستودع داخل مقر الأمم المتحدة، مبينًا أنه بعد تتبع تسجيلات كاميرات المراقبة، والتحقيق الذي أجراه الفريق المختص، أتضح أن العاملين، قد سرقا تلك الأجهزة بعد وضعها داخل حاويات لمكب النفايات، وإخراجها من المبنى ليتم بيعها لشخص في السوق.
وأكد أن هذا الحادث هو الثالث من نوعه، موضحا أن العملية الأولى حصلت في يوم 20 من شهر سبمتبر/ أيلول الماضي، إذ تمت سرقة 8 أجهزة لابتوب، أما العملية الثانية فقد وقعت في 14 من نوفمبر/ تشرين الثان الماضي، حيث سُرق 39 جهازًا آخر. كما نوه إلى أن مجموع المسروقات الكلي بلغ 47 جهاز لابتوب.
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