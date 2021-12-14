https://arabic.sputniknews.com/20211214/القبض-على-ثلاثة-أشخاص-سرقوا-47-جهاز-كمبيوتر-من-مكتب-تابع-للأمم-المتحدة-في-العراق-1053928370.html

القبض على ثلاثة أشخاص سرقوا 47 جهاز كمبيوتر من مكتب تابع للأمم المتحدة في العراق

القبض على ثلاثة أشخاص سرقوا 47 جهاز كمبيوتر من مكتب تابع للأمم المتحدة في العراق

أعلنت مديرية الشرطة في محافظة أربيل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تعرض مقر الأمم المتحدة في إقليم كردستان، إلى عملية سرقة من قبل عاملي نظافة، مؤكدة إلقاء القبض... 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T13:39+0000

2021-12-14T13:39+0000

2021-12-14T13:39+0000

أخبار العراق اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1049133470_0:252:2745:1796_1920x0_80_0_0_5cc1356a46d363acd035907bab4816f3.jpg

ذكرت وسائل إعلام، أن "المتحدث باسم شرطة أربيل هوكر عزيز، أوضح أن المديرية تلقت بلاغًا من مقر الأمم المتحدة عن تعرضه لسرقة فتم تشكيل فريق من المديرية لإجراء تحقيق حول كيفية وقوع الحادث".وأضاف، أن عاملي نظافة قاما بسرقة عدة أجهزة لابتوب من مستودع داخل مقر الأمم المتحدة، مبينًا أنه بعد تتبع تسجيلات كاميرات المراقبة، والتحقيق الذي أجراه الفريق المختص، أتضح أن العاملين، قد سرقا تلك الأجهزة بعد وضعها داخل حاويات لمكب النفايات، وإخراجها من المبنى ليتم بيعها لشخص في السوق.وأكد أن هذا الحادث هو الثالث من نوعه، موضحا أن العملية الأولى حصلت في يوم 20 من شهر سبمتبر/ أيلول الماضي، إذ تمت سرقة 8 أجهزة لابتوب، أما العملية الثانية فقد وقعت في 14 من نوفمبر/ تشرين الثان الماضي، حيث سُرق 39 جهازًا آخر. كما نوه إلى أن مجموع المسروقات الكلي بلغ 47 جهاز لابتوب.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العراق اليوم