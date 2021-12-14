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القوات البرية السعودية تدشن طائرة "الصقر الأسود"... صور
القوات البرية السعودية تدشن طائرة "الصقر الأسود"... صور
دشنت القوات البرية السعودية طائرة "الصقر الأسود"، التي تنضم للقوة الجوية التابعة لها في المنطقة الشمالية. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
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أخبار السعودية اليوم
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ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع السعودية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، وقالت إن قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، دشن طائرات "الصقر الأسود إم" التابعة لها.وجرى التدشين بحضور اللواء ركن أحمد الزهراني، قائد المنطقة الشمالية العسكرية إضافة إلى عدد من قادة الأسلحة ومدراء الإدارات ورؤساء الهيئات.ونشرت صفحة وزارة الدفاع السعودية مجموعة صور ترصد خلالها مراسم تدشين الطائرة.
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أخبار السعودية اليوم

القوات البرية السعودية تدشن طائرة "الصقر الأسود"... صور

21:44 GMT 14.12.2021
© Sputnikمروحية بلاك هوك
مروحية بلاك هوك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© Sputnik
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دشنت القوات البرية السعودية طائرة "الصقر الأسود"، التي تنضم للقوة الجوية التابعة لها في المنطقة الشمالية.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع السعودية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، وقالت إن قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، دشن طائرات "الصقر الأسود إم" التابعة لها.
وجرى التدشين بحضور اللواء ركن أحمد الزهراني، قائد المنطقة الشمالية العسكرية إضافة إلى عدد من قادة الأسلحة ومدراء الإدارات ورؤساء الهيئات.
ونشرت صفحة وزارة الدفاع السعودية مجموعة صور ترصد خلالها مراسم تدشين الطائرة.
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