تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة العشرات في انفجار صهريج وقود في هايتي
https://arabic.sputniknews.com/20211214/الكرملين-مشروع-قرار-مجلس-الأمن-بشأن-المناخ-والقضايا-الأمنية-غير-مقبول-ولم-نخذل-أحدا---1053918638.html
الكرملين: مشروع قرار مجلس الأمن بشأن المناخ والقضايا الأمنية غير مقبول ولم نخذل أحدا
الكرملين: مشروع قرار مجلس الأمن بشأن المناخ والقضايا الأمنية غير مقبول ولم نخذل أحدا
أشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى أن الكرملين يعتبر مشروع القرار الخاص بالمناخ والأمن، الذي استعملت روسيا حق الفيتو ومنعت تمريره في مجلس... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T10:40+0000
2021-12-14T10:40+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104452/30/1044523079_0:62:3421:1986_1920x0_80_0_0_64ad8f2658c2b5511c80e81c58a2d6a4.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "القرار كان بالفعل غير مقبول على الإطلاق، وليس فقط لروسيا، كما تعلمون، هناك عدد من الدول الأخرى التي دعمتنا. لا يمكن أن يكون جدول أعمال المناخ عاملا يقيد حقوق الدول في التنمية. علماً أن هذه القيود تأتي من تلك البلدان التي ألحقت أضرارًا جسيمة بالمناخ في وقت من الأوقات، وضمنت لنفسها معدلات نمو عالية، وبالتالي حصلت على اقتصاد صناعي بدرجة عالية".وشدد في سياق تعليقه على أن روسيا "خذلت العالم" باستعمال حق الفيتو: "نحن نختلف تماما مع هذا الرأي، أكرر مرة أخرى، موسكو طرف مسؤول في أجندة المناخ".واستخدمت روسيا في مجلس الأمن الدولي حق النقض ضد مشروع قرار أعدته النيجر وإيرلندا يربط بين ملف تغير المناخ والقضايا الأمنية.وعارضت روسيا، التي تتمتع بحق الفيتو، وكذلك الهند مشروع القرار وامتنعت الصين عن التصويت، بينما أيدت 12 دولة الوثيقة.وتعليقا على هذا المشروع، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا: "المجتمع الدولي منقسم بشكل عميق بسبب قضايا المناخ. هذا الأمر كان من الممكن ملاحظته في غلاسغو، لكن في حينه دفعت ضرورة التوصل إلى توافق شركاءنا الغربيين إلى التصرف بطريقة ديمقراطية وأخذ مواقف جميع الدول بالاعتبار".ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة "دمج المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ كعنصر مركزي في استراتيجيات الأمم المتحدة الشاملة لمنع نشوب النزاعات".كما تدعوه الوثيقة إلى إعداد تقرير في غضون عامين "حول التداعيات على الأمن... للآثار المضرة الناجمة عن التغير المناخي" في ملفات يديرها مجلس الأمن، وتوصيات بشأن الطريقة التي يمكن أن تتم معالجة هذه المخاطر من خلالها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104452/30/1044523079_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_72200d4f7e5bfede4a8473c23625bbdf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الكرملين: مشروع قرار مجلس الأمن بشأن المناخ والقضايا الأمنية غير مقبول ولم نخذل أحدا

10:40 GMT 14.12.2021
© Sputnik . Нэнси Сисель / الذهاب إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© Sputnik . Нэнси Сисель
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى أن الكرملين يعتبر مشروع القرار الخاص بالمناخ والأمن، الذي استعملت روسيا حق الفيتو ومنعت تمريره في مجلس الأمن الدولي، غير مقبول.
موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "القرار كان بالفعل غير مقبول على الإطلاق، وليس فقط لروسيا، كما تعلمون، هناك عدد من الدول الأخرى التي دعمتنا. لا يمكن أن يكون جدول أعمال المناخ عاملا يقيد حقوق الدول في التنمية. علماً أن هذه القيود تأتي من تلك البلدان التي ألحقت أضرارًا جسيمة بالمناخ في وقت من الأوقات، وضمنت لنفسها معدلات نمو عالية، وبالتالي حصلت على اقتصاد صناعي بدرجة عالية".
وشدد في سياق تعليقه على أن روسيا "خذلت العالم" باستعمال حق الفيتو: "نحن نختلف تماما مع هذا الرأي، أكرر مرة أخرى، موسكو طرف مسؤول في أجندة المناخ".
واستخدمت روسيا في مجلس الأمن الدولي حق النقض ضد مشروع قرار أعدته النيجر وإيرلندا يربط بين ملف تغير المناخ والقضايا الأمنية.
وعارضت روسيا، التي تتمتع بحق الفيتو، وكذلك الهند مشروع القرار وامتنعت الصين عن التصويت، بينما أيدت 12 دولة الوثيقة.
وتعليقا على هذا المشروع، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا: "المجتمع الدولي منقسم بشكل عميق بسبب قضايا المناخ. هذا الأمر كان من الممكن ملاحظته في غلاسغو، لكن في حينه دفعت ضرورة التوصل إلى توافق شركاءنا الغربيين إلى التصرف بطريقة ديمقراطية وأخذ مواقف جميع الدول بالاعتبار".
وتابع نيبينزيا: "لكن الآن نرى محاولة مناهضة للديمقراطية لتجاهل آراء 80 عضوا في الأمم المتحدة لم تؤيد هذا النص وفرض موقف النشطاء المناخيين عليها. هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى انقسام والتراجع إلى الوراء في مجال مكافحة تغيرات المناخ".
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة "دمج المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ كعنصر مركزي في استراتيجيات الأمم المتحدة الشاملة لمنع نشوب النزاعات".
كما تدعوه الوثيقة إلى إعداد تقرير في غضون عامين "حول التداعيات على الأمن... للآثار المضرة الناجمة عن التغير المناخي" في ملفات يديرها مجلس الأمن، وتوصيات بشأن الطريقة التي يمكن أن تتم معالجة هذه المخاطر من خلالها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:02 GMTالجيش الإسرائيلي يعلن الكشف عن "بنية موسعة" لـ"حماس" في جامعة النجاح
12:01 GMTرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يعلن موعد استئناف العمل في محطة بوشهر
11:58 GMTمقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة العشرات في انفجار صهريج وقود في هايتي
11:48 GMTفيديو جديد لكوكب الأرض من محطة الفضاء الدولية... 24 ثانية "خاطفة للأنفاس"‏
11:46 GMTالأمن السعودي يستدرج مقيما ويقبض عليه عبر حيلة خادعة... فيديو
11:46 GMTمركز "غاماليا" الروسي يطور لقاح " سبوتنيك V" ضد سلالة "أوميكرون" الجديدة
11:43 GMTدراسة تكتشف هرمونا من خواصه "تقليل الغيرة" و"زيادة الحب"
11:42 GMTهل بلغت إيران النسبة اللازمة لصناعة قنبلة نووية من اليورانيوم المخصب؟
11:39 GMTالسلطات البريطانية تتهم "غوغل" و"آبل" بممارسة أعمال "تشبه الرذيلة"
11:32 GMTتقارير: ميركل أوقفت بيع أسلحة الناتو لأوكرانيا خلال أشهرها الأخيرة في السلطة
11:31 GMTمرتضى منصور يكشف رسالة من كارتيرون بالخطأ... "خطة هروبه من الزمالك"... والأخير يرد
11:28 GMTاتهم الرئيس بالانفراد بالسلطة... الإعلان عن تأسيس "اللقاء الوطني للإنقاذ" في تونس
11:21 GMTرسائل نصية تكشف محاولة نجل ترامب إقناع والده بوقف ‏هجوم الكابيتول..."عليه أن يدين هذا الهراء"
11:17 GMTوزير الطاقة السعودي يحذر من "أزمة خطيرة" تهدد العالم
11:14 GMTالقضاء العراقي يؤجل محاكمة قاتل هشام الهاشمي
11:03 GMTعلى خطى ليلي علوي... إلهام شاهين تطل من الحرم المكي وتهدي عمرة لأمها المتوفية
10:59 GMTبقرار من الملك... أمير سعودي يكشف لأول مرة تفاصيل زيارته للقدس... فيديو
10:57 GMTليبيا... أحمد معيتيق يكشف رؤيته لتوحيد المؤسسة العسكرية حال فوزه في انتخابات الرئاسة
10:52 GMTأغويرو يلقي كلمة في كامب نو...وتكهنات عن اعتزاله
10:49 GMT"غوغل" يكشف ما شغل بال مستخدميه حول العالم وبحثوا عنه خلال 2021‏