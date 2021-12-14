https://arabic.sputniknews.com/20211214/باقري-بعض-الأفرقاء-ماضون-في-لعبة-إلقاء-اللوم-بدل-الدبلوماسية-1053911973.html

باقري: بعض الأفرقاء ماضون في لعبة إلقاء اللوم بدل الدبلوماسية

باقري: بعض الأفرقاء ماضون في لعبة إلقاء اللوم بدل الدبلوماسية

رد رئيس وفد إيران في مفاوضات فيينا، علي باقري كني، اليوم الثلاثاء، على التصريحات الأوروبية، مؤكدا أن "بعض الأفرقاء ماضون في لعبة إلقاء اللوم بدل الدبلوماسية". 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T07:21+0000

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2021-12-14T07:21+0000

أخبار إيران

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وأضاف باقري كني، عبر حسابه على "توتير": "لقد قدمنا مقترحاتنا وعملنا بشكل بنّاء وأبدينا مرونة لتضييق الفجوات"، مؤكدا أنه "إذا كان هناك إرادة حقيقية لتصحيح الأخطاء، فذلك سيمهّد الطريق سريعاً لاتفاقية جيدة".وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أكد أمس الاثنين، على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق جيد تتمخض عنه مباحثات فيينا، العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مقابل رفع العقوبات المفروضة على إيران.وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن عبد اللهيان أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، أن "التوصل لاتفاق جيد يعني أن البرنامج النووي الإيراني سيمضي وفق الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مقابل رفع العقوبات على إيران".من جانبه، أكد البوسعيدي أن "عمان تدعم المباحثات النووية الجارية في فيينا، وجدية إيران بإيصال المباحثات إلى نتائج تدعو للتفاؤل بشكل كبير"، وفقًا لبيان الخارجية الإيرانية.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن التوصل إلى اتفاق نووي جيد في مفاوضات فيينا مشروط برفع العقوبات المفروضة على بلاده.هذا واستضافت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.

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