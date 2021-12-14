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https://arabic.sputniknews.com/20211214/برأيك-ما-هو-الحل-المناسب-لمشكلة-عدم-الاستهلاك-الفائض-للملابس-في-العالم؟-1053918308.html
برأيك... ما هو الحل المناسب لمشكلة عدم استهلاك الملابس الفائضة في العالم؟
برأيك... ما هو الحل المناسب لمشكلة عدم استهلاك الملابس الفائضة في العالم؟
14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T10:32+0000
2021-12-14T10:32+0000
2021-12-14T11:08+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
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استطلاعات الرأي, опросы
برأيك... ما هو الحل المناسب لمشكلة عدم استهلاك الملابس الفائضة في العالم؟
10:32 GMT 14.12.2021 (تم التحديث: 11:08 GMT 14.12.2021)