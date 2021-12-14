https://arabic.sputniknews.com/20211214/بعد-أزمة-تصريحات-بارليف-بينيت-يصف-المستوطنين-بـ-الدرع-الواقي-لإسرائيل-1053928713.html

بعد أزمة تصريحات بارليف... بينيت يصف المستوطنين بـ "الدرع الواقي" لإسرائيل

بعد أزمة تصريحات بارليف... بينيت يصف المستوطنين بـ "الدرع الواقي" لإسرائيل

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، على أزمة تصريحات وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، التي استخدم فيها مصطلح "عنف المستوطنين"، ما أثار ضجة... 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T13:45+0000

2021-12-14T13:45+0000

2021-12-14T13:45+0000

الضفة الغربية

المستوطنين اليهود

نفتالي بينيت

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png

وقال بينيت في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "المستوطنون في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يعانون يوميا من العنف والإرهاب منذ عقود".وختم بينيت تغريدته بالقول: "هناك تأثيرات هامشية في كل جمهور، يجب معالجتها بكل الوسائل، لكن يجب ألا نعمم على جمهور كامل".وتسببت تصريحات لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بارليف، في بوادر شرخ داخل الائتلاف الحاكم المكون من 8 أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي في الدولة العبرية.وأمس الإثنين، كتب عومر بارليف على حسابه بتويتر: "التقيت اليوم بمساعدة وزير الخارجية الأمريكية السيدة فيكتوريا نولاند والتي كانت مهتمة، ضمن أمور أخرى، بعنف المستوطنين وكيفية الحد من التوترات في المنطقة وتقوية السلطة الفلسطينية".لكن استخدام بارليف مصطلح "عنف المستوطنين" لم يرق لليمين الإسرائيلي، بما في ذلك حزب "يمينا" بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.فهاجمت وزيرة الداخلية، أيليت شاكيد، من حزب "يمينا"، الوزير بارليف في تعليق على تغريدته جاء فيه: "المستوطنون هم ملح الأرض، السائرون على درب طلائع الوادي والجبل. العنف الذي يجب أن نشعر حياله بالصدمة هو عشرات حالات إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على اليهود التي تحدث كل يوم - لمجرد أنهم يهود، وكل هذا بتشجيع ودعم من السلطة الفلسطينية... أوصيك بالحديث عن هذا العنف مع السيدة نولاند".وكتب ماتان كاهانا، وزير الشؤون الدينية، من حزب "يمينا" أيضا: "من المحزن أن نرى رجل أمن لديه سنوات عديدة من الخبرة يتلقى رواية خاطئة ومشوهة للغاية. المستوطنون في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ليسوا عنيفين"، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.كما شن اليمين الإسرائيلي في المعارضة التي يقودها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو هجوما كاسحا على بارليف، معتبرا أن تصريحاته تنطوي على "تشويه لسمعة إسرائيل".وصباح اليوم الثلاثاء، عاد الوزير بارليف المنتمي لحزب "العمل" من تيار الوسط، مغردا على حسابه في "تويتر": وشهدت الآونة الأخيرة، تفاقم أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بما في ذلك بمدينة القدس الشرقية المحتلة.وتزايدت اعتداءات المستوطنين خلال موسم حصاد الزيتون الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وشملت إتلاف الأشجار وحرقها وسرقة محصول الزيتون والاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين ومنازلهم.

https://arabic.sputniknews.com/20211212/-30-مستوطنا-يحطمون-سيارات-للفلسطينيين-وسط-القدس-1053837822.html

الضفة الغربية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الضفة الغربية, المستوطنين اليهود, نفتالي بينيت, إسرائيل, بنيامين نتنياهو