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https://arabic.sputniknews.com/20211214/بعد-أزمة-جورج-قرداحي-وزير-لبناني-يتحدث-من-جديد-عن-الحرب-في-اليمن-فيديو-1053938088.html
بعد أزمة جورج قرداحي... وزير لبناني يتحدث من جديد عن الحرب في اليمن.. فيديو
بعد أزمة جورج قرداحي... وزير لبناني يتحدث من جديد عن الحرب في اليمن.. فيديو
لم تهدأ الأزمة السعودية اللبنانية على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي بشأن الحرب السعودية على اليمن، فتحدث وزير لبناني من جديد عن الحرب... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T16:33+0000
2021-12-14T16:33+0000
أخبار السعودية اليوم
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وفي مقابلة تلفزيونية، قال وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، إن الحرب اليمنية، يجب أن تتوقف فورا بعيدا عن الجهة المنتصرة فيها.ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة اللبنانية فيديو لتصريحات الوزير التي قال فيها إن "الحرب اليمنية هي أكثر حرب يجب أن تنتهي اليوم لأسباب عديدة قد يكون الأبرز فيها أنه لا يمكن لأي إنسان أن يرى مئات الآلاف من القتلى ومئات آلاف المشردين.. مئات آلاف الجياع.. مئات آلاف الذين يبحثون اليوم عن أمل ولا يجدون ويقول إن الحرب يجب أن تستمر".وأضاف الوزير: "عندما كان في اليمن يمن، كنا نقول اليمن السعيد، اليوم أي توصيف يصلح له… بغض النظر مع من الحق أو على من وبغض النظر أين بدأت وأين تنتهي... صدقني التوصيف اليوم لا يعني شيئا علينا اليوم أن تقف الحرب اليمنية، ولينتصر من يشاء".تقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة أنصار الله هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.تابع أحدث أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك عربي.
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أخبار السعودية اليوم

بعد أزمة جورج قرداحي... وزير لبناني يتحدث من جديد عن الحرب في اليمن.. فيديو

16:33 GMT 14.12.2021
© Sputnik . Hani Mohammedهذا ما تبقى من صالة للأعراس
هذا ما تبقى من صالة للأعراس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© Sputnik . Hani Mohammed
تابعنا عبر
لم تهدأ الأزمة السعودية اللبنانية على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي بشأن الحرب السعودية على اليمن، فتحدث وزير لبناني من جديد عن الحرب وتداعياتها.
وفي مقابلة تلفزيونية، قال وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، إن الحرب اليمنية، يجب أن تتوقف فورا بعيدا عن الجهة المنتصرة فيها.
ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة اللبنانية فيديو لتصريحات الوزير التي قال فيها إن "الحرب اليمنية هي أكثر حرب يجب أن تنتهي اليوم لأسباب عديدة قد يكون الأبرز فيها أنه لا يمكن لأي إنسان أن يرى مئات الآلاف من القتلى ومئات آلاف المشردين.. مئات آلاف الجياع.. مئات آلاف الذين يبحثون اليوم عن أمل ولا يجدون ويقول إن الحرب يجب أن تستمر".
وأضاف الوزير: "عندما كان في اليمن يمن، كنا نقول اليمن السعيد، اليوم أي توصيف يصلح له… بغض النظر مع من الحق أو على من وبغض النظر أين بدأت وأين تنتهي... صدقني التوصيف اليوم لا يعني شيئا علينا اليوم أن تقف الحرب اليمنية، ولينتصر من يشاء".
تقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة أنصار الله هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
تابع أحدث أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك عربي.
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