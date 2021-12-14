تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة العشرات في انفجار صهريج وقود في هايتي
https://arabic.sputniknews.com/20211214/بقرار-من-الملك-أمير-سعودي-يكشف-لأول-مرة-تفاصيل-زيارته-للقدس-فيديو-1053919416.html
بقرار من الملك... أمير سعودي يكشف لأول مرة تفاصيل زيارته للقدس... فيديو
بقرار من الملك... أمير سعودي يكشف لأول مرة تفاصيل زيارته للقدس... فيديو
كشف أمير منطقة عسير السعودية، تركي بن طلال، لأول مرة تفاصيل زيارته التي أجراها إلى مدينة القدس. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T10:59+0000
2021-12-14T10:59+0000
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101330/65/1013306530_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_5f66ac6e1fa9c791d64c4c7155a16eb2.jpg
وأوضح الأمير تركي بن طلال، عبر مقابلة في برنامج "في الصورة" على قناة "روتانا خليجية"، أنه قام بزيارة القدس عندما كان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات محاصرا في 2004، في مهمة إغاثية، مؤكدا أن ذلك كان بقرار من الملك فهد رغم أنه لم يكن مسموح وقتها.ووصف الأمير السعودي، في تصريحاته شعوره آنذاك بالقول: "إنه مسجدنا وأهلنا وربعنا..أهل الرباط"، كاشفا عن الحديث الذي دار بينه وبين ياسر عرفات.وقال: "كان الوالد الله يرحمه موصيني إني أبلغه برسالة تتعلق ببعض المشروعات اللي الوالد يبغى ينفذها في فلسطين..مجمل الاجتماع كان يدور حول هذا الموضوع".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101330/65/1013306530_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_8709bce318ef18baed83a6a45404cfc2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم

بقرار من الملك... أمير سعودي يكشف لأول مرة تفاصيل زيارته للقدس... فيديو

10:59 GMT 14.12.2021
© Sputnik . M.Urchenko / الذهاب إلى بنك الصورالمسجد الأقصى
المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© Sputnik . M.Urchenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف أمير منطقة عسير السعودية، تركي بن طلال، لأول مرة تفاصيل زيارته التي أجراها إلى مدينة القدس.
وأوضح الأمير تركي بن طلال، عبر مقابلة في برنامج "في الصورة" على قناة "روتانا خليجية"، أنه قام بزيارة القدس عندما كان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات محاصرا في 2004، في مهمة إغاثية، مؤكدا أن ذلك كان بقرار من الملك فهد رغم أنه لم يكن مسموح وقتها.

وقال: "وضحنا له ما هي المهمة التي كنا نذهب لأجلها بالتنسيق مع الأمم المتحدة لعمل مشاريع، وأذن سيدي الملك بضوابط معينة وتحت وضح النهار"، لافتا إلى أنه صلى في المسجد الأقصى.

ووصف الأمير السعودي، في تصريحاته شعوره آنذاك بالقول: "إنه مسجدنا وأهلنا وربعنا..أهل الرباط"، كاشفا عن الحديث الذي دار بينه وبين ياسر عرفات.
وقال: "كان الوالد الله يرحمه موصيني إني أبلغه برسالة تتعلق ببعض المشروعات اللي الوالد يبغى ينفذها في فلسطين..مجمل الاجتماع كان يدور حول هذا الموضوع".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:02 GMTالجيش الإسرائيلي يعلن الكشف عن "بنية موسعة" لـ"حماس" في جامعة النجاح
12:01 GMTرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يعلن موعد استئناف العمل في محطة بوشهر
11:58 GMTمقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة العشرات في انفجار صهريج وقود في هايتي
11:48 GMTفيديو جديد لكوكب الأرض من محطة الفضاء الدولية... 24 ثانية "خاطفة للأنفاس"‏
11:46 GMTالأمن السعودي يستدرج مقيما ويقبض عليه عبر حيلة خادعة... فيديو
11:46 GMTمركز "غاماليا" الروسي يطور لقاح " سبوتنيك V" ضد سلالة "أوميكرون" الجديدة
11:43 GMTدراسة تكتشف هرمونا من خواصه "تقليل الغيرة" و"زيادة الحب"
11:42 GMTهل بلغت إيران النسبة اللازمة لصناعة قنبلة نووية من اليورانيوم المخصب؟
11:39 GMTالسلطات البريطانية تتهم "غوغل" و"آبل" بممارسة أعمال "تشبه الرذيلة"
11:32 GMTتقارير: ميركل أوقفت بيع أسلحة الناتو لأوكرانيا خلال أشهرها الأخيرة في السلطة
11:31 GMTمرتضى منصور يكشف رسالة من كارتيرون بالخطأ... "خطة هروبه من الزمالك"... والأخير يرد
11:28 GMTاتهم الرئيس بالانفراد بالسلطة... الإعلان عن تأسيس "اللقاء الوطني للإنقاذ" في تونس
11:21 GMTرسائل نصية تكشف محاولة نجل ترامب إقناع والده بوقف ‏هجوم الكابيتول..."عليه أن يدين هذا الهراء"
11:17 GMTوزير الطاقة السعودي يحذر من "أزمة خطيرة" تهدد العالم
11:14 GMTالقضاء العراقي يؤجل محاكمة قاتل هشام الهاشمي
11:03 GMTعلى خطى ليلي علوي... إلهام شاهين تطل من الحرم المكي وتهدي عمرة لأمها المتوفية
10:59 GMTبقرار من الملك... أمير سعودي يكشف لأول مرة تفاصيل زيارته للقدس... فيديو
10:57 GMTليبيا... أحمد معيتيق يكشف رؤيته لتوحيد المؤسسة العسكرية حال فوزه في انتخابات الرئاسة
10:52 GMTأغويرو يلقي كلمة في كامب نو...وتكهنات عن اعتزاله
10:49 GMT"غوغل" يكشف ما شغل بال مستخدميه حول العالم وبحثوا عنه خلال 2021‏