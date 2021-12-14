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بلينكن يحذر الصين من "الأعمال العدائية" في المحيطين الهندي والهادئ
بلينكن يحذر الصين من "الأعمال العدائية" في المحيطين الهندي والهادئ
انتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، ما وصفه بـ "التصرفات العدائية" في المحيطين الهندي والهادئ من قبل الصين. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T05:02+0000
2021-12-14T05:02+0000
وزير الخارجية الأمريكي
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بلينكن، "مصممون على ضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، حيث تهدد بكين حركة التجارة".وأضاف، "الرئيس جو بايدن قال لنظيره الصيني شي جين بينغ، الشهر الماضي إننا نتشارك الإحساس العميق بالمسؤولية لضمان عدم تصاعد التنافس بين بلدينا إلى صراع. نحن نتحمل هذه المسؤولية بجدية بالغة ".وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة ستتبرع بحلول نهاية العام المقبل بأكثر من 1.2 مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا.هذا وعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ، الشهر الماضي أول قمة افتراضية مباشرة بينهما.وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مستمرا، تصاعد في السنوات الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، وموضوع هونغ كونغ، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، وملف تايوان، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية.
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وزير الخارجية الأمريكي

بلينكن يحذر الصين من "الأعمال العدائية" في المحيطين الهندي والهادئ

05:02 GMT 14.12.2021
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / POOL
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انتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، ما وصفه بـ "التصرفات العدائية" في المحيطين الهندي والهادئ من قبل الصين.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بلينكن، "مصممون على ضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، حيث تهدد بكين حركة التجارة".
وأضاف، "الرئيس جو بايدن قال لنظيره الصيني شي جين بينغ، الشهر الماضي إننا نتشارك الإحساس العميق بالمسؤولية لضمان عدم تصاعد التنافس بين بلدينا إلى صراع. نحن نتحمل هذه المسؤولية بجدية بالغة ".
ولفت الوزير إلى أن عواقب مثل هذا الصراع "ستكون كارثية علينا جميعا".
وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة ستتبرع بحلول نهاية العام المقبل بأكثر من 1.2 مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا.
هذا وعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ، الشهر الماضي أول قمة افتراضية مباشرة بينهما.
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وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مستمرا، تصاعد في السنوات الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، وموضوع هونغ كونغ، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، وملف تايوان، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية.
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