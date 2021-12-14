https://arabic.sputniknews.com/20211214/بوتين-يحقق-حلم-فتاة-مريضة-بمشاهدة-عرض-بحيرة-البجع-1053931888.html

بوتين يحقق حلم فتاة مريضة بمشاهدة عرض "بحيرة البجع"

بوتين يحقق حلم فتاة مريضة بمشاهدة عرض "بحيرة البجع"

أفادت حكومة ستافروبول في بيان بأن تاتيانا تروتسينكو، تلميذة من إقليم ستافروبول، التي وعدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستحضر حفلة باليه في مسرح مارينسكي في... 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T14:47+0000

2021-12-14T14:47+0000

2021-12-14T14:47+0000

روسيا

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أفادت حكومة ستافروبول في بيان بأن تاتيانا تروتسينكو، تلميذة من إقليم ستافروبول، التي وعدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستحضر حفلة باليه في مسرح مارينسكي في مدينة سان بطرسبورغ يوم الثلاثاء.وجاء في بيان الحكومة "اليوم، تذهب التلميذة تاتيانا تروتسينكو من مدينة ازوبيلنوي إلى مسرح مارينسكي في سان بطرسبورغ لمشاهدة باليه "بحيرة البجع". تم تحقيق هذا الحلم من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما أزال الكرة برغبة الفتاة في أوائل ديسمبر من "شجرة عيد الميلاد للرغبات".هذا وشارك رئيس الدولة في منتدى #MYVMESTE الدولي في حدث "شجرة عيد الميلاد من الرغبات"، واختار بوتين ثلاث كرات مع رغبات الأطفال، وهو على استعداد لتحقيقها. كان أحدهم حلم تاتيانا البالغة من العمر 13 عامًا من إقليم ستافروبول، والتي تريد حضور عرض "بحيرة البجع" في مسرح ماريينسكي.وفقًا للسلطات، فإن تاتيانا هي أكبر طفل في عائلة كبيرة، في يناير من هذا العام تم تشخيص حالتها بمرض خطير وتخضع للعلاج في سان بطرسبرغ، مضيفة أن الفتاة تخرجت من مدرسة رقص ودخلت مدرسة موسيقى وهي مغرمة بالرقص.

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