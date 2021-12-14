بوتين يدخل قائمة أكثر 10 رجال تقديرا في عام 2021

تصدّر تصنيف الرجال والنساء الأكثر تقديرا، كما في العام الماضي، الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل على التوالي.ومن بين أفضل عشرة رجال في العالم أيضًا مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، والرئيس الصيني شي جين بينغ، ولاعبي كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، والممثل جاكي شان، ومؤسس سبيس إكس إيلون ماسك، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ومؤسس علي بابا جاك ما. احتل الرئيسان السابقان والحاليان للولايات المتحدة دونالد ترامب وجو بايدن المرتبة 13 و 20 على التوالي.من بين أكثر النساء تقديرًا الممثلة والمبعوثة الخاصة للمفوضية أنجلينا جولي، والملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، والمقدمة التلفزيونية أوبرا وينفري، والممثلات سكارليت جوهانسون، وإيما واتسون، وبريانكا شوبرا، والمغنية تايلور سويفت، والمستشارة السابقة أنغيلا ميركل، والناشطة في مجال حقوق الإنسان مالالا يوسوفزاي.
دخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائمة أكثر 10 رجال تقديرا في العالم في عام 2021، حيث صعد ثلاثة مراكز هذا العام إلى المركز التاسع، وفقًا لاستطلاع أجرته شركة YouGov.
تصدّر تصنيف الرجال والنساء الأكثر تقديرا، كما في العام الماضي، الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل على التوالي.
ومن بين أفضل عشرة رجال في العالم أيضًا مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، والرئيس الصيني شي جين بينغ، ولاعبي كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، والممثل جاكي شان، ومؤسس سبيس إكس إيلون ماسك، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ومؤسس علي بابا جاك ما. احتل الرئيسان السابقان والحاليان للولايات المتحدة دونالد ترامب وجو بايدن المرتبة 13 و 20 على التوالي.
من بين أكثر النساء تقديرًا الممثلة والمبعوثة الخاصة للمفوضية أنجلينا جولي، والملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، والمقدمة التلفزيونية أوبرا وينفري، والممثلات سكارليت جوهانسون، وإيما واتسون، وبريانكا شوبرا، والمغنية تايلور سويفت، والمستشارة السابقة أنغيلا ميركل، والناشطة في مجال حقوق الإنسان مالالا يوسوفزاي.