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https://arabic.sputniknews.com/20211214/بوتين-يدخل-قائمة-أكثر-10-رجال-تقديرا-في-عام-2021--1053928952.html
بوتين يدخل قائمة أكثر 10 رجال تقديرا في عام 2021
بوتين يدخل قائمة أكثر 10 رجال تقديرا في عام 2021
دخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائمة أكثر 10 رجال تقديرا في العالم في عام 2021، حيث صعد ثلاثة مراكز هذا العام إلى المركز التاسع، وفقًا لاستطلاع أجرته شركة... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T13:43+0000
2021-12-14T13:58+0000
مجتمع
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تصدّر تصنيف الرجال والنساء الأكثر تقديرا، كما في العام الماضي، الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل على التوالي.ومن بين أفضل عشرة رجال في العالم أيضًا مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، والرئيس الصيني شي جين بينغ، ولاعبي كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، والممثل جاكي شان، ومؤسس سبيس إكس إيلون ماسك، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ومؤسس علي بابا جاك ما. احتل الرئيسان السابقان والحاليان للولايات المتحدة دونالد ترامب وجو بايدن المرتبة 13 و 20 على التوالي.من بين أكثر النساء تقديرًا الممثلة والمبعوثة الخاصة للمفوضية أنجلينا جولي، والملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، والمقدمة التلفزيونية أوبرا وينفري، والممثلات سكارليت جوهانسون، وإيما واتسون، وبريانكا شوبرا، والمغنية تايلور سويفت، والمستشارة السابقة أنغيلا ميركل، والناشطة في مجال حقوق الإنسان مالالا يوسوفزاي.
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مجتمع

بوتين يدخل قائمة أكثر 10 رجال تقديرا في عام 2021

13:43 GMT 14.12.2021 (تم التحديث: 13:58 GMT 14.12.2021)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين، سوتشي، روسيا 8 ديسمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين، سوتشي، روسيا 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© Sputnik . POOL
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دخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائمة أكثر 10 رجال تقديرا في العالم في عام 2021، حيث صعد ثلاثة مراكز هذا العام إلى المركز التاسع، وفقًا لاستطلاع أجرته شركة YouGov.
تصدّر تصنيف الرجال والنساء الأكثر تقديرا، كما في العام الماضي، الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل على التوالي.
ومن بين أفضل عشرة رجال في العالم أيضًا مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، والرئيس الصيني شي جين بينغ، ولاعبي كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، والممثل جاكي شان، ومؤسس سبيس إكس إيلون ماسك، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ومؤسس علي بابا جاك ما. احتل الرئيسان السابقان والحاليان للولايات المتحدة دونالد ترامب وجو بايدن المرتبة 13 و 20 على التوالي.
من بين أكثر النساء تقديرًا الممثلة والمبعوثة الخاصة للمفوضية أنجلينا جولي، والملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، والمقدمة التلفزيونية أوبرا وينفري، والممثلات سكارليت جوهانسون، وإيما واتسون، وبريانكا شوبرا، والمغنية تايلور سويفت، والمستشارة السابقة أنغيلا ميركل، والناشطة في مجال حقوق الإنسان مالالا يوسوفزاي.
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