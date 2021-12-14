تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211214/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-لن-يتردد-في-اتخاذ-تدابير-تقييدية-ضد-روسيا-إن-مست-بسيادة-أوكرانيا-1053935282.html
بوريل: الاتحاد الأوروبي لن يتردد في اتخاذ تدابير تقييدية ضد روسيا إن مست بسيادة أوكرانيا
بوريل: الاتحاد الأوروبي لن يتردد في اتخاذ تدابير تقييدية ضد روسيا إن مست بسيادة أوكرانيا
جدد الاتحاد الأوروبي تحذيره لروسيا مما وصفه بالمس بسيادة أوكرانيا على خلفية التوترات العسكرية على الحدود بين البلدين، داعيا لخفض التصعيد، ومنذرا بعقوبات... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T15:53+0000
2021-12-14T15:53+0000
أخبار روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/13/1049297503_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_371f3e82e653f43790862d88236f0282.jpg
أمستردام - سبوتنيك. قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي، إنه بالرغم من إعلان موسكو أن تحركاتها العسكرية تتم داخل حدودها، إلا أن "قلق أوكرانيا من التحركات العسكرية الروسية طبيعي بسبب الأفعال السابقة لروسيا".وتابع بوريل، "ندعو روسيا لتحمل المسؤولية لتنفيذ اتفاقية مينسك، ولن نتردد في اتخاذ أي إجراءات عند الحاجة من خلال فرض تدابير تقييدية ضدها"، داعيا موسكو "لتحمل المسؤولية لتنفيذ اتفاقية مينسك".وأضاف، "يجب أن نعزز قدرات أوكرانيا ومرونتها، ونحن نتوقع الأفضل ونتهيأ للأسوأ".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/13/1049297503_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_67c7e432e0306126a0e25c870d8dc42d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار روسيا

بوريل: الاتحاد الأوروبي لن يتردد في اتخاذ تدابير تقييدية ضد روسيا إن مست بسيادة أوكرانيا

15:53 GMT 14.12.2021
© REUTERS / DALATI NOHRAجوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / DALATI NOHRA
تابعنا عبر
جدد الاتحاد الأوروبي تحذيره لروسيا مما وصفه بالمس بسيادة أوكرانيا على خلفية التوترات العسكرية على الحدود بين البلدين، داعيا لخفض التصعيد، ومنذرا بعقوبات تقييدية ضد موسكو.
أمستردام - سبوتنيك. قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي، إنه بالرغم من إعلان موسكو أن تحركاتها العسكرية تتم داخل حدودها، إلا أن "قلق أوكرانيا من التحركات العسكرية الروسية طبيعي بسبب الأفعال السابقة لروسيا".
وأوضح، "اليوم نأمل في خفض التصعيد ومنع أي أزمة تمس سيادة أوكرانيا من الحدوث"، محذرا من أن حدوث ذلك "من شأنه أن يجلب عواقب كبيرة وسياسية لروسيا".
وتابع بوريل، "ندعو روسيا لتحمل المسؤولية لتنفيذ اتفاقية مينسك، ولن نتردد في اتخاذ أي إجراءات عند الحاجة من خلال فرض تدابير تقييدية ضدها"، داعيا موسكو "لتحمل المسؤولية لتنفيذ اتفاقية مينسك".
وأضاف، "يجب أن نعزز قدرات أوكرانيا ومرونتها، ونحن نتوقع الأفضل ونتهيأ للأسوأ".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:37 GMTشابان يفشلان بالسطو على مصرف... فينهبان محل أجهزة خليوي في بيروت... فيديو
16:36 GMTبعد نقله إلى العناية المركزة... دعوات الشفاء تنهال على الشيخ صالح اللحيدان
16:33 GMTبعد أزمة جورج قرداحي... وزير لبناني يتحدث من جديد عن الحرب في اليمن.. فيديو
16:32 GMTقدرات الفرقاطة الفرنسية "أوفيرني" التي تراقبها روسيا في البحر الأسود
16:29 GMTإثيوبيا تقول إنها معرضة لظروف خطرة لكنها مستعدة للمقاومة ضد الغزاة والكوارث
16:26 GMTروسيا تطلق طائرة "الصياد" الشبحية بقدرات جبارة مضادة للأساطيل المعادية...فيديو
16:22 GMTاستفتاء شعبي لتغيير النظام وانتخابات برلمانية مبكرة... سياسيون تونسيون يرفضون قرارات الرئيس
16:19 GMTقتلى وجرحى جراء 3 انفجارات في أنحاء متفرقة من أفغانستان
16:09 GMT"هيومن رايتس" تتهم إسرائيل باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين عرب
16:07 GMTالرئيس الجزائري يجري زيارة عمل إلى تونس تدوم يومين
16:04 GMTبعد تهديده بالقتل... إسرائيل تتخذ قرارا حاسما بشأن عضو الكنيست منصور عباس
16:01 GMTاتحاد الشغل التونسي: الحكومة أخبرتنا أنه ليس لديها أموال لدفع الرواتب
16:01 GMTالسعودية… خبراء يكشفون أسباب خفض الإنفاق العسكري في الموازنة الجديدة
15:57 GMTالأهلي المصري يوضح ماذا حدث في أزمة مشاركته في كأس العالم للأندية... فيديو
15:57 GMTأمير قطر يصل إلى السعودية... ومحمد بن سلمان في استقباله
15:54 GMTبريطانيا تعلن حذف 11 دولة على رأسها جنوب أفريقيا من قائمة السفر الحمراء
15:53 GMTبوريل: الاتحاد الأوروبي لن يتردد في اتخاذ تدابير تقييدية ضد روسيا إن مست بسيادة أوكرانيا
15:48 GMTالعراق: زيادة احتياطيات النقد الأجنبي 16 مليار دولار بعد خفض قيمة الدينار
15:39 GMTالرئيس اللبناني يتحدث عن ضرورة دعوة الحكومة للانعقاد "حتى لو تمت مقاطعتها"
15:35 GMTالقبائل العربية تقطع الطريق المؤدي إلى مدينة يحاصرها الجيش الأمريكي شرقي سوريا... صور