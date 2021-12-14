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https://arabic.sputniknews.com/20211214/تأجيل-مباراة-مانشستر-يونايتد-وبرنتفورد-بسبب-تفشي-كوفيد-19-1053909737.html
تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرنتفورد بسبب تفشي كوفيد-19
تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرنتفورد بسبب تفشي كوفيد-19
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن تأجيل مباراة مانشستر يونايتد ومضيفه برنتفورد اليوم الثلاثاء، بسبب تفشي الإصابات بكوفيد-19 في أولد ترافورد. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T03:17+0000
2021-12-14T03:17+0000
2021-12-14T03:17+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
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وذكرت الرابطة في بيان، "جاء القرار بعد توصية من المستشارين الطبيين بسبب الظروف الاستثنائية نتيجة الإصابات الحالية بكوفيد-19 داخل تشكيلة مانشستر يونايتد".وأضافت، "توقفت أنشطة الفريق الأول اليوم بمقر تدريبات النادي للمساعدة في السيطرة على تفشي الفيروس، وتقليل مخاطر العدوى بين اللاعبين وأعضاء الطاقم"، وفقا لرويترز.كان الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اكتشف 42 حالة إصابة بكوفيد-19، وهو رقم قياسي، بين اللاعبين والأجهزة المعاونة في مختلف الأندية الأسبوع الماضي، حسبما أعلن يوم الاثنين.وقال الدوري في بيان، "عادت رابطة الدوري إلى إجراءات الطوارئ الخاصة بها، وستزيد من وتيرة الاختبارات التي يخضع لها اللاعبون والأطقم المعاونة".
https://arabic.sputniknews.com/20211213/الأسبوع-الأسوأ-في-البريميرليغ-إصابة-42-حالة-بكورونا-ويونايتد-في-العزل--1053908448.html
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أخبار الدوري الإنجليزي
تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرنتفورد بسبب تفشي كوفيد-19
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن تأجيل مباراة مانشستر يونايتد ومضيفه برنتفورد اليوم الثلاثاء، بسبب تفشي الإصابات بكوفيد-19 في أولد ترافورد.
وذكرت الرابطة في بيان، "جاء القرار بعد توصية من المستشارين الطبيين
بسبب الظروف الاستثنائية
نتيجة الإصابات الحالية بكوفيد-19 داخل تشكيلة مانشستر يونايتد".
وأضافت، "توقفت أنشطة الفريق الأول اليوم بمقر تدريبات النادي للمساعدة في السيطرة على تفشي الفيروس، وتقليل مخاطر العدوى بين اللاعبين وأعضاء الطاقم"، وفقا لرويترز.
كان الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اكتشف 42 حالة إصابة بكوفيد-19، وهو رقم قياسي، بين اللاعبين والأجهزة المعاونة في مختلف الأندية الأسبوع الماضي، حسبما أعلن يوم الاثنين.
وقال الدوري في بيان، "عادت رابطة الدوري إلى إجراءات الطوارئ الخاصة بها، وستزيد من وتيرة الاختبارات التي يخضع لها اللاعبون والأطقم المعاونة".