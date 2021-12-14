تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211214/تأجيل-مباراة-مانشستر-يونايتد-وبرنتفورد-بسبب-تفشي-كوفيد-19-1053909737.html
تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرنتفورد بسبب تفشي كوفيد-19
تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرنتفورد بسبب تفشي كوفيد-19
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن تأجيل مباراة مانشستر يونايتد ومضيفه برنتفورد اليوم الثلاثاء، بسبب تفشي الإصابات بكوفيد-19 في أولد ترافورد. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T03:17+0000
2021-12-14T03:17+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0d/1045995024_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_f1c3f64a3248089a56c0c26a34e0d72e.jpg
وذكرت الرابطة في بيان، "جاء القرار بعد توصية من المستشارين الطبيين بسبب الظروف الاستثنائية نتيجة الإصابات الحالية بكوفيد-19 داخل تشكيلة مانشستر يونايتد".وأضافت، "توقفت أنشطة الفريق الأول اليوم بمقر تدريبات النادي للمساعدة في السيطرة على تفشي الفيروس، وتقليل مخاطر العدوى بين اللاعبين وأعضاء الطاقم"، وفقا لرويترز.كان الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اكتشف 42 حالة إصابة بكوفيد-19، وهو رقم قياسي، بين اللاعبين والأجهزة المعاونة في مختلف الأندية الأسبوع الماضي، حسبما أعلن يوم الاثنين.وقال الدوري في بيان، "عادت رابطة الدوري إلى إجراءات الطوارئ الخاصة بها، وستزيد من وتيرة الاختبارات التي يخضع لها اللاعبون والأطقم المعاونة".
https://arabic.sputniknews.com/20211213/الأسبوع-الأسوأ-في-البريميرليغ-إصابة-42-حالة-بكورونا-ويونايتد-في-العزل--1053908448.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0d/1045995024_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_bfb4fd1281d5f01e3465640c7b37223c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الدوري الإنجليزي

تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرنتفورد بسبب تفشي كوفيد-19

03:17 GMT 14.12.2021
© REUTERS / PETER POWELLمباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون (2-2) في الدوري الإنجليزي
مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون (2-2) في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / PETER POWELL
تابعنا عبر
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن تأجيل مباراة مانشستر يونايتد ومضيفه برنتفورد اليوم الثلاثاء، بسبب تفشي الإصابات بكوفيد-19 في أولد ترافورد.
وذكرت الرابطة في بيان، "جاء القرار بعد توصية من المستشارين الطبيين بسبب الظروف الاستثنائية نتيجة الإصابات الحالية بكوفيد-19 داخل تشكيلة مانشستر يونايتد".
وأضافت، "توقفت أنشطة الفريق الأول اليوم بمقر تدريبات النادي للمساعدة في السيطرة على تفشي الفيروس، وتقليل مخاطر العدوى بين اللاعبين وأعضاء الطاقم"، وفقا لرويترز.
كريستيانو رونالدو خلال مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
الأسبوع الأسوأ في البريميرليغ.. إصابة 42 حالة بكورونا ويونايتد في العزل
أمس, 22:06 GMT
كان الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اكتشف 42 حالة إصابة بكوفيد-19، وهو رقم قياسي، بين اللاعبين والأجهزة المعاونة في مختلف الأندية الأسبوع الماضي، حسبما أعلن يوم الاثنين.
وقال الدوري في بيان، "عادت رابطة الدوري إلى إجراءات الطوارئ الخاصة بها، وستزيد من وتيرة الاختبارات التي يخضع لها اللاعبون والأطقم المعاونة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
03:47 GMTزلزال مدمر يضرب جنوب إندونيسيا وتحذير من تسونامي
03:17 GMTتأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرنتفورد بسبب تفشي كوفيد-19
02:32 GMTوفاة المخرج والممثل المصري محمد نبيه عن 91 عاما
01:55 GMTالحوثي يعلق على المباحثات الأمنية بين السعودية وإيران في الأردن
01:19 GMTقبل حديثه مع بوتين.. رئيس فنلندا يبحث مع بايدن الوضع في أوكرانيا
00:43 GMTوقفة احتجاجية لأساتذة جامعة عدن بسبب تردي الأوضاع المعيشية
أمسإصابات كورونا تقفز حاجز الـ 50 مليون في أمريكا
أمسدبلوماسيون أوروبيون: اتفاق إيران النووي سيصبح قريبا بلا معنى
أمسعمان تعلن تسجيل إصابات بمتحور "أوميكرون"
أمسالدولار يرتفع متأثرا بتوقعات إغلاق الاحتياطي الفيدرالي لمشتريات السندات
أمسالأسبوع الأسوأ في البريميرليغ.. إصابة 42 حالة بكورونا ويونايتد في العزل
أمس74 قتيلا و109 مفقود.. حاكم "كنتاكي" الأمريكية يعلن حصيلة ضحايا الأعاصير
أمسمصر... إحالة المتسبب في وفاة أربعة طلاب بحادث تصادم الشيخ زايد إلى المحكمة
أمسحركة النهضة تعلق على قرارات الرئيس التونسي: "اعتداء سافر" وخطابه "تقسيمي وتحريضي"
أمستركيا تقول إكسون موبيل وقطر للطاقة ستبقيان خارج نطاق سلطتها في شرق المتوسط
أمسمسؤول مصري للموظفين: لا تمتنعوا عن تحليل المخدرات وإلا سيتم فصلكم
أمسالأرصاد المصرية تعلن طقس الثلاثاء... درجة الحرارة تصل إلى 7 في بعض المناطق
أمسمالك فيسبوك يعقد صفقة بـ 60 مليون دولار للحصول على "ميتا فاينانشال غروب"
أمسالدفاعات السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقته جماعة أنصار الله باتجاه خميس مشيط
أمس"أنصار الله" اليمنية تعلن إسقاط طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو السعودي في محافظة شبوة