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https://arabic.sputniknews.com/20211214/تسليح-حاملات-المروحيات-الروسية-بطائرات-مسيرة-1053913223.html
تسليح حاملات المروحيات الروسية بطائرات مسيرة
تسليح حاملات المروحيات الروسية بطائرات مسيرة
يجري تكييف سفينتي الإنزال متعددة الاستخدامات "إيفان روغوف" و"ميتروفان موسكالينكو"، اللتين تم بناؤهما في كيرتش، لاستخدام مروحيات مسيرة. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T08:22+0000
2021-12-14T08:22+0000
رصد عسكري
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وقال مصدر في صناعة بناء السفن لوسائل إعلام روسية: "المشروع 23900، بالإضافة إلى المروحيات البحرية، سيحمل ويتحكم في عدد معين من الطائرات المسيرة من نوع المروحيات الهجومية والاستطلاعية". ولكن لا يوجد تأكيد رسمي لهذه المعلومات.ستعمل الطائرات المسيرة على توسيع القدرات القتالية للسفن بشكل كبير، حيث ستكون قادرة على التحكم في الوضع التكتيكي في منطقة الإنزال، وتوفير الدعم الناري لقوات الهجوم البرمائية، واكتشاف السفن المتخفية، وإذا لزم الأمر، القضاء عليها.يذكر أنه في فبراير/شباط، بدأ حوض بناء السفن زاليف في كيرتش في تشكيل هياكل سفينتي إنزال.يمكن لـ"المشروع 23900" إيصال وإنزال ما يصل إلى ألف من مشاة البحرية أو 75 مركبة مدرعة على ساحل غير مجهز. السفينة مجهزة بحجرة رصيف بها أربع زوارق إنزال. تعد إيفان روغوف وميتروفان موسكالينكو أول ممثلين للمشروع؛ ومن المقرر أن يتم تشغيلهما في 2028-2029.
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رصد عسكري

تسليح حاملات المروحيات الروسية بطائرات مسيرة

08:22 GMT 14.12.2021
© REUTERS / Sean M. Castellano/Courtesy U.S. Navyحاملة الطائرات "كارل فينسون"
حاملة الطائرات كارل فينسون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Sean M. Castellano/Courtesy U.S. Navy
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يجري تكييف سفينتي الإنزال متعددة الاستخدامات "إيفان روغوف" و"ميتروفان موسكالينكو"، اللتين تم بناؤهما في كيرتش، لاستخدام مروحيات مسيرة.
وقال مصدر في صناعة بناء السفن لوسائل إعلام روسية: "المشروع 23900، بالإضافة إلى المروحيات البحرية، سيحمل ويتحكم في عدد معين من الطائرات المسيرة من نوع المروحيات الهجومية والاستطلاعية". ولكن لا يوجد تأكيد رسمي لهذه المعلومات.
ستعمل الطائرات المسيرة على توسيع القدرات القتالية للسفن بشكل كبير، حيث ستكون قادرة على التحكم في الوضع التكتيكي في منطقة الإنزال، وتوفير الدعم الناري لقوات الهجوم البرمائية، واكتشاف السفن المتخفية، وإذا لزم الأمر، القضاء عليها.
يذكر أنه في فبراير/شباط، بدأ حوض بناء السفن زاليف في كيرتش في تشكيل هياكل سفينتي إنزال.
يمكن لـ"المشروع 23900" إيصال وإنزال ما يصل إلى ألف من مشاة البحرية أو 75 مركبة مدرعة على ساحل غير مجهز. السفينة مجهزة بحجرة رصيف بها أربع زوارق إنزال. تعد إيفان روغوف وميتروفان موسكالينكو أول ممثلين للمشروع؛ ومن المقرر أن يتم تشغيلهما في 2028-2029.
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