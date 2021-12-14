تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211214/تفاصيل-مفاجئة-حول-محاولة-انسحاب-إسرائيل-من-التطبيع-مع-الإماراتصدمت-البيت-الأبيض-1053928194.html
تفاصيل مفاجئة حول محاولة انسحاب إسرائيل من التطبيع مع الإمارات...صدمت البيت الأبيض
تفاصيل مفاجئة حول محاولة انسحاب إسرائيل من التطبيع مع الإمارات...صدمت البيت الأبيض
كشف الصحافي الإسرائيلي البارز، باراك رافيد، تفاصيل مثيرة، سبقت اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، إذ حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو،... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T13:36+0000
2021-12-14T13:36+0000
العالم
الإمارات
التطبيع مع إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/18/1046629302_6:0:3647:2048_1920x0_80_0_0_154b3575ecb91fe6c8f0cd369b610652.jpg
القدس - سبوتنيك. وبحسب التفاصيل التي ذكرها رافيد لموقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، والتي أوردها أيضا في كتابه الجديد "سلام ترامب"، فقد "حاول نتنياهو في 12 أغسطس 2020 الانسحاب من اتفاقية التطبيع التاريخية مع الإمارات قبل يوم من إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عنها". ووفقًا للعديد من المسؤولين السابقين في البيت الأبيض الذين شاركوا في تلك الأحداث، فإن "محاولة نتنياهو الانسحاب كانت لها اعتبارات سياسية في ضوء تقييمه بأن الحكومة كانت على وشك الانهيار في غضون أيام وأنه سيتم إجراء انتخابات مبكرة".وكشف كتاب "سلام ترامب" أن السفير الإسرائيلي رون درامر اتصل بآفي بيركوفيتش [الموفد الأمريكي الخاص للشرق الأوسط في إدارة ترامب]، في البيت الأبيض، وقال له: "لا أعرف ما إذا كان بإمكاننا إبرام هذا الاتفاق"، وهنا لم يصدق الموفد الأمريكي ما سمعه.وأوضح درامر أن "أزمة ائتلافية نشأت حول الموعد النهائي لتحويل الموازنة في 25 أغسطس، ويبدو أن الحكومة ستحل في غضون أيام، لذلك يعتقد نتنياهو أن التوقيت غير مناسب للإعلان عن الاتفاق مع الإمارات".وبحسب ما ورد في الكتاب، فقد كان جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق، غاضبًا، ولم يصدق كيف أنه بعد أسابيع طويلة من المفاوضات الحساسة والسرية التي انتهت باتفاق تاريخي، يريد نتنياهو إلقاء كل شيء في سلة المهملات لاعتبارات سياسية داخلية.ويقول بيركوفيتش، بحسب ما ورد في الكتاب: "لقد كانت لحظة جنونية، اتصل السفير الأمريكي [لدى إسرائيل] ديفيد فريدمان من واشنطن بمكتب رئيس الوزراء نتنياهو في القدس وصاح لدقائق في رجال نتنياهو".وتحدث فريدمان مع درامر، وقال له: "رون. سيحدث غدًا، ليس لديكم خيار آخر"، بعد ذلك فهم نتنياهو الرسالة، وبعد ساعات قليلة من التوتر واصلت الأطراف المضي قدما وفقا للخطة. ووقعت إسرائيل والإمارات اتفاقية تطبيع للعلاقات في أيلول/سبتمبر 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي استضاف مراسم التطبيع في واشنطن.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/تقرير-الإمارات-تطلب-دفاعا-عسكريا-لسمائها-وإسرائيل-ترفض-1053888068.html
https://arabic.sputniknews.com/20211212/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-يتوجه-إلى-الإمارات-في-زيارة-هي-الأولى-منذ-تطبيع-العلاقات-1053837084.html
الإمارات
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/18/1046629302_899:0:3630:2048_1920x0_80_0_0_e56eda2d302a82d2686f4e4117160004.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الإمارات, التطبيع مع إسرائيل

تفاصيل مفاجئة حول محاولة انسحاب إسرائيل من التطبيع مع الإمارات...صدمت البيت الأبيض

13:36 GMT 14.12.2021
© Sputnikتظاهرة ضد التطبيع مع إسرائيل أمام سفارة دولة الإمارات في بيروت، لبنان سبتمبر 2020
تظاهرة ضد التطبيع مع إسرائيل أمام سفارة دولة الإمارات في بيروت، لبنان سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© Sputnik
تابعنا عبر
كشف الصحافي الإسرائيلي البارز، باراك رافيد، تفاصيل مثيرة، سبقت اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، إذ حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، الانسحاب منها قبل يوم من إعلانها.
القدس - سبوتنيك. وبحسب التفاصيل التي ذكرها رافيد لموقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، والتي أوردها أيضا في كتابه الجديد "سلام ترامب"، فقد "حاول نتنياهو في 12 أغسطس 2020 الانسحاب من اتفاقية التطبيع التاريخية مع الإمارات قبل يوم من إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عنها".
ووفقًا للعديد من المسؤولين السابقين في البيت الأبيض الذين شاركوا في تلك الأحداث، فإن "محاولة نتنياهو الانسحاب كانت لها اعتبارات سياسية في ضوء تقييمه بأن الحكومة كانت على وشك الانهيار في غضون أيام وأنه سيتم إجراء انتخابات مبكرة".
القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
تقرير: الإمارات تطلب "دفاعا عسكريا" لسمائها وإسرائيل ترفض
أمس, 13:15 GMT
وكشف كتاب "سلام ترامب" أن السفير الإسرائيلي رون درامر اتصل بآفي بيركوفيتش [الموفد الأمريكي الخاص للشرق الأوسط في إدارة ترامب]، في البيت الأبيض، وقال له: "لا أعرف ما إذا كان بإمكاننا إبرام هذا الاتفاق"، وهنا لم يصدق الموفد الأمريكي ما سمعه.
وأوضح درامر أن "أزمة ائتلافية نشأت حول الموعد النهائي لتحويل الموازنة في 25 أغسطس، ويبدو أن الحكومة ستحل في غضون أيام، لذلك يعتقد نتنياهو أن التوقيت غير مناسب للإعلان عن الاتفاق مع الإمارات".
وبحسب ما ورد في الكتاب، فقد كان جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق، غاضبًا، ولم يصدق كيف أنه بعد أسابيع طويلة من المفاوضات الحساسة والسرية التي انتهت باتفاق تاريخي، يريد نتنياهو إلقاء كل شيء في سلة المهملات لاعتبارات سياسية داخلية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوجه إلى الإمارات في زيارة هي الأولى منذ تطبيع العلاقات
12 ديسمبر, 08:57 GMT
ويقول بيركوفيتش، بحسب ما ورد في الكتاب: "لقد كانت لحظة جنونية، اتصل السفير الأمريكي [لدى إسرائيل] ديفيد فريدمان من واشنطن بمكتب رئيس الوزراء نتنياهو في القدس وصاح لدقائق في رجال نتنياهو".
وتحدث فريدمان مع درامر، وقال له: "رون. سيحدث غدًا، ليس لديكم خيار آخر"، بعد ذلك فهم نتنياهو الرسالة، وبعد ساعات قليلة من التوتر واصلت الأطراف المضي قدما وفقا للخطة.
ووقعت إسرائيل والإمارات اتفاقية تطبيع للعلاقات في أيلول/سبتمبر 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي استضاف مراسم التطبيع في واشنطن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:04 GMTإخلاء عدد من المباني في وسط لندن بسبب تسرب للغاز
15:02 GMTحوت عملاق "بعيني إنسان" وتفاصيل مذهلة... فيديو
14:49 GMTما هي قدرات صواريخ "روبيج" الروسية؟
14:47 GMTفايزر تكشف فاعلية قرص مضاد لفيروس كورونا
14:47 GMTبوتين يحقق حلم فتاة مريضة بمشاهدة عرض "بحيرة البجع"
14:44 GMTإعلام: ليس لدى إسرائيل إمكانية للهجوم على إيران
14:41 GMTوزير القوى العاملة المصري: هذا هو عدد ساعات العمل في القانون الجديد
14:38 GMTمقتل 5 وإصابة 124 خلال احتفالات بفوز منتخب عربي لكرة القدم
14:33 GMTجيولوجيون يكتشفون "كنزا دفينا" من آثار الديناصورات وهي "تجري وتسبح وتستريح وتجلس"
14:26 GMTالاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الشركات الروسية العاملة في سوريا
14:23 GMT"حماس" تقول إنها بصدد إجراء صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع إسرائيل
14:15 GMTطرح أضخم الأحجار الكريمة "ملكة آسيا" للبيع في مزاد... قد يصل سعرها إلى 100 مليون دولار
14:13 GMTموسكو: لم يسمح بحدوث أي هجوم إرهابي واحد في روسيا عام 2021
14:10 GMTقناة السويس: إيرادات القناة سجلت أكثر من 571 مليون دولار في نوفمبر
14:08 GMTأمير سعودي يحكي عن استدعائه ليلا إلى قصر الملك ولقائه بالأمير محمد بن سلمان... فيديو
14:00 GMTثاني مدينة صينية تكتشف "مكونات منتهية الصلاحية" في الغذاء
13:51 GMTما الأهمية التي يمثلها متحف "الإثنوغرافيا" الذي أعاد السودان افتتاحه ‏بعد 16 عاما من الإغلاق... صور
13:47 GMTالسعودية تصدر قرارا بشأن العمرة للقادمين من الخارج ممن أعمارهم 12 عاما فأكثر
13:45 GMTبعد أزمة تصريحات بارليف... بينيت يصف المستوطنين بـ "الدرع الواقي" لإسرائيل
13:43 GMTبوتين يدخل قائمة أكثر 10 رجال تقديرا في عام 2021