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https://arabic.sputniknews.com/20211214/تقارير-ميركل-أوقفت-بيع-أسلحة-الناتو-لأوكرانيا-خلال-أشهرها-الأخيرة-في-السلطة-1053920842.html
تقارير: ميركل أوقفت بيع أسلحة الناتو لأوكرانيا خلال أشهرها الأخيرة في السلطة
تقارير: ميركل أوقفت بيع أسلحة الناتو لأوكرانيا خلال أشهرها الأخيرة في السلطة
قالت تقارير إعلامية إن المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل أوقفت في أشهر ولايتها الأخيرة بيع أسلحة حلف الناتو إلى أوكرانيا. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T11:32+0000
2021-12-14T11:32+0000
2021-12-14T11:32+0000
أوكرانيا
ألمانيا
أنجيلا ميركل
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ووفقا لصحيفة بيلد الألمانية، فإن مصادر مطلعة قالت إن أنغيلا ميركل منعت صادرات الأسلحة إلى أوكرانيا من قبل حلفاء الناتو في الأشهر الأخيرة من رئاستها.وأكدت الصحيفة أن الحكومة الألمانية منعت الولايات المتحدة في مايو/أيار، من إمداد أوكرانيا بـ 90 بندقية دقيقة من خلال وكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف شمال الأطلسي.وأخبرت ميركل الرئيس الأوكراني خلال رحلة وداعها إلى كييف في أغسطس/ آب، أنها لن ترفع حظر الأسلحة أبدًا.وكانت ألمانيا قد سمحت في النهاية ببيع أجهزة التشويش للطائرات دون طيار بالمضي قدمًا، حيث شهدت تصعيدًا على الحدود الأوكرانية مع روسيا.وأوضحت المصادر أن السفير الأوكراني في برلين، أندريه ميلنيك، مارس ضغوطًا على ألمانيا لسنوات للسماح ببيع أسلحة لبلاده.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/بلينكن-يبحث-مع-نظرائه-من-بريطانيا-وفرنسا-وألمانيا-تحركات-روسيا-المقلقة-تجاه-أوكرانيا-1053424653.html
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أوكرانيا, ألمانيا, أنجيلا ميركل
تقارير: ميركل أوقفت بيع أسلحة الناتو لأوكرانيا خلال أشهرها الأخيرة في السلطة
قالت تقارير إعلامية إن المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل أوقفت في أشهر ولايتها الأخيرة بيع أسلحة حلف الناتو إلى أوكرانيا.
ووفقا لصحيفة
بيلد
الألمانية، فإن مصادر مطلعة قالت إن أنغيلا ميركل منعت صادرات الأسلحة إلى أوكرانيا من قبل حلفاء الناتو في الأشهر الأخيرة من رئاستها.
وأكدت الصحيفة أن
الحكومة الألمانية
منعت الولايات المتحدة في مايو/أيار، من إمداد أوكرانيا بـ 90 بندقية دقيقة من خلال وكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف شمال الأطلسي.
وصرح مسؤول للصحيفة اليومية، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن ألمانيا استخدمت الآلية نفسها لوقف بيع 20 سلاحًا ليتوانيًا مضادًا للطائرات دون طيار لأوكرانيا لمدة ستة أشهر على الأقل.
وأخبرت ميركل الرئيس الأوكراني
خلال رحلة وداعها إلى كييف في أغسطس/ آب، أنها لن ترفع حظر الأسلحة أبدًا.
وكانت ألمانيا قد سمحت في النهاية ببيع أجهزة التشويش للطائرات دون طيار بالمضي قدمًا، حيث شهدت تصعيدًا على الحدود الأوكرانية مع روسيا.
وأوضحت المصادر أن السفير الأوكراني في برلين، أندريه ميلنيك، مارس ضغوطًا على ألمانيا لسنوات للسماح ببيع أسلحة لبلاده.