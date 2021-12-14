https://arabic.sputniknews.com/20211214/توقيف-11-شخصا-بتهمة-الاعتداء-على-مسجد-في-ألمانيا-1053941056.html

توقيف 11 شخصا بتهمة الاعتداء على مسجد في ألمانيا

توقيف 11 شخصا بتهمة الاعتداء على مسجد في ألمانيا

أوقفت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، 11 شخصا بتهمة الاعتداء على "مسجد السلطان أيوب" في مدينة ليبزيغ. 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T17:54+0000

2021-12-14T17:54+0000

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ألمانيا

تركيا

مسجد

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وذكرت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم الاعتداء على "مسجد السلطان أيوب" في مدينة ليبزيغ، وهو المسجد التابع للاتحاد الإسلامي التركي، وذلك على خلفية مظاهرة لمجموعة يسارية متطرقة مكونة من 100-150 شخصا.وأكدت أن المسجد قد تعرض لاعتداء بمواد صلبة وبألعاب نارية، وهو ما تسبب في تحطم 4 نوافذ وأضرار في مبنى المسجد نفسه، في وقت أوضح القائمون على المسجد أنّ شرطة المدينة أوقفت 11 مشتبها في تنفيذ الاعتداء.سبق وأعلنت مدينة كولونيا الألمانية، في الحادي عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، السماح لأكبر مسجد في ألمانيا برفع الأذان لصلاة الجمعة عبر مكبرات الصوت، في اتفاق بين المدينة والجالية المسلمة والذي يقضي بتخفيف القيود.ليس ذلك فحسب، ستسمح المدينة لكل المساجد البالغ عددها 35 مسجدا، برفع أذان الجمعة لمدة تصل إلى 5 دقائق، وفقا لمبادرة مدتها عامان، حسبما نقلت وكالة "رويترز".في وقت سابق من العام الجاري، أعلنت ألمانيا عن برنامج لإعداد الأئمة بهدف تقليل عدد الدعاة المسلمين القادمين من الخارج، حيث يتولى 40 رجلا وامرأة هذه المهمة على مدار عامين في معهد الإسلام باوسنابروك شمال غربي البلاد.طالع أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك

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ألمانيا, تركيا, مسجد