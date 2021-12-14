تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211214/ثاني-مدينة-صينية-تكتشف-مكونات-منتهية-الصلاحية-في-الغذاء-1053930089.html
ثاني مدينة صينية تكتشف "مكونات منتهية الصلاحية" في الغذاء
ثاني مدينة صينية تكتشف "مكونات منتهية الصلاحية" في الغذاء
ذكرت تقارير إعلامية أن مخاوف تتعلق بسلامة الغذاء عثر عليها في أكثر من عشرة منافذ "ستاربكس" في مدينة سوتشو الصينية . 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T14:00+0000
2021-12-14T14:08+0000
غذاء
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0a/1047463856_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7a1073f625120f9098bb9be8b33c84f2.jpg
وحسب "رويترز" فإن هذا الاكتشاف يأتي بعد يوم من انتقاد سلسلة القهوة الأمريكية بسبب انتهاكات في نقطتي بيع في مدينة سوتشو الصينية.ووفقا لبيان أصدره مكتب الإشراف على السوق في سوتشو أكد أنه قام بفحص جميع متاجر ستاربكس البالغ عددها 226 متجرًا في المدينة، بعد أن ذكر تقرير صادر عن صحيفة بكين نيوز أن اثنين من متاجر السلسلة في ويكسي قد استخدموا مكونات منتهية الصلاحية في متاجرهم.وقال المكتب إنه وجد مشاكل في 18 متجرا في سوتشو، بما في ذلك سجلات البيع والشراء "المتقطعة" وصناديق القمامة المكشوفة والموظفون الذين يعملون بدون أقنعة.وقد اعتذرت شركة ستاربكس في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين، عن الانتهاكات في متاجر ويكسي، وقالت إنها ستجري عمليات تفتيش وتدريب الموظفين في أكثر من 5000 متجر في الصين.وقد أصبح المستهلكون ووسائل الإعلام الصينية أكثر عدوانية في حماية حقوق العملاء، والسيطرة على سلوك العلامات التجارية الكبرى ، وخاصة الأجنبية منها.وأظهر أحدث تقرير لأرباح الشركة أن الصين هي أكبر سوق لستاربكس خارج الولايات المتحدة ، مع 5360 متجرًا اعتبارًا من 3 أكتوبر.
https://arabic.sputniknews.com/20200210/ارتفاع-أسعار-الغذاء-في-الصين-بسبب-فيروس-كورونا-وحمى-الخنازير-1044494379.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0a/1047463856_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1458bd365004a526f98515f39973fac2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
غذاء, الصين

ثاني مدينة صينية تكتشف "مكونات منتهية الصلاحية" في الغذاء

14:00 GMT 14.12.2021 (تم التحديث: 14:08 GMT 14.12.2021)
© REUTERS / Aly Songمدينة ووهان بعد عام من وباء كورونا، الصين 7 ديسمبر 2020
مدينة ووهان بعد عام من وباء كورونا، الصين 7 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Aly Song
تابعنا عبر
ذكرت تقارير إعلامية أن مخاوف تتعلق بسلامة الغذاء عثر عليها في أكثر من عشرة منافذ "ستاربكس" في مدينة سوتشو الصينية .
وحسب "رويترز" فإن هذا الاكتشاف يأتي بعد يوم من انتقاد سلسلة القهوة الأمريكية بسبب انتهاكات في نقطتي بيع في مدينة سوتشو الصينية.
خضروات - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2020
ارتفاع أسعار الغذاء في الصين بسبب فيروس كورونا وحمى الخنازير
10 فبراير 2020, 19:26 GMT
ووفقا لبيان أصدره مكتب الإشراف على السوق في سوتشو أكد أنه قام بفحص جميع متاجر ستاربكس البالغ عددها 226 متجرًا في المدينة، بعد أن ذكر تقرير صادر عن صحيفة بكين نيوز أن اثنين من متاجر السلسلة في ويكسي قد استخدموا مكونات منتهية الصلاحية في متاجرهم.
وقال المكتب إنه وجد مشاكل في 18 متجرا في سوتشو، بما في ذلك سجلات البيع والشراء "المتقطعة" وصناديق القمامة المكشوفة والموظفون الذين يعملون بدون أقنعة.
وقد اعتذرت شركة ستاربكس في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين، عن الانتهاكات في متاجر ويكسي، وقالت إنها ستجري عمليات تفتيش وتدريب الموظفين في أكثر من 5000 متجر في الصين.
وقد أصبح المستهلكون ووسائل الإعلام الصينية أكثر عدوانية في حماية حقوق العملاء، والسيطرة على سلوك العلامات التجارية الكبرى ، وخاصة الأجنبية منها.
وأظهر أحدث تقرير لأرباح الشركة أن الصين هي أكبر سوق لستاربكس خارج الولايات المتحدة ، مع 5360 متجرًا اعتبارًا من 3 أكتوبر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:04 GMTإخلاء عدد من المباني في وسط لندن بسبب تسرب للغاز
15:02 GMTحوت عملاق "بعيني إنسان" وتفاصيل مذهلة... فيديو
14:49 GMTما هي قدرات صواريخ "روبيج" الروسية؟
14:47 GMTفايزر تكشف فاعلية قرص مضاد لفيروس كورونا
14:47 GMTبوتين يحقق حلم فتاة مريضة بمشاهدة عرض "بحيرة البجع"
14:44 GMTإعلام: ليس لدى إسرائيل إمكانية للهجوم على إيران
14:41 GMTوزير القوى العاملة المصري: هذا هو عدد ساعات العمل في القانون الجديد
14:38 GMTمقتل 5 وإصابة 124 خلال احتفالات بفوز منتخب عربي لكرة القدم
14:33 GMTجيولوجيون يكتشفون "كنزا دفينا" من آثار الديناصورات وهي "تجري وتسبح وتستريح وتجلس"
14:26 GMTالاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الشركات الروسية العاملة في سوريا
14:23 GMT"حماس" تقول إنها بصدد إجراء صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع إسرائيل
14:15 GMTطرح أضخم الأحجار الكريمة "ملكة آسيا" للبيع في مزاد... قد يصل سعرها إلى 100 مليون دولار
14:13 GMTموسكو: لم يسمح بحدوث أي هجوم إرهابي واحد في روسيا عام 2021
14:10 GMTقناة السويس: إيرادات القناة سجلت أكثر من 571 مليون دولار في نوفمبر
14:08 GMTأمير سعودي يحكي عن استدعائه ليلا إلى قصر الملك ولقائه بالأمير محمد بن سلمان... فيديو
14:00 GMTثاني مدينة صينية تكتشف "مكونات منتهية الصلاحية" في الغذاء
13:51 GMTما الأهمية التي يمثلها متحف "الإثنوغرافيا" الذي أعاد السودان افتتاحه ‏بعد 16 عاما من الإغلاق... صور
13:47 GMTالسعودية تصدر قرارا بشأن العمرة للقادمين من الخارج ممن أعمارهم 12 عاما فأكثر
13:45 GMTبعد أزمة تصريحات بارليف... بينيت يصف المستوطنين بـ "الدرع الواقي" لإسرائيل
13:43 GMTبوتين يدخل قائمة أكثر 10 رجال تقديرا في عام 2021