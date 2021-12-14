ثاني مدينة صينية تكتشف "مكونات منتهية الصلاحية" في الغذاء

وحسب "رويترز" فإن هذا الاكتشاف يأتي بعد يوم من انتقاد سلسلة القهوة الأمريكية بسبب انتهاكات في نقطتي بيع في مدينة سوتشو الصينية.ووفقا لبيان أصدره مكتب الإشراف على السوق في سوتشو أكد أنه قام بفحص جميع متاجر ستاربكس البالغ عددها 226 متجرًا في المدينة، بعد أن ذكر تقرير صادر عن صحيفة بكين نيوز أن اثنين من متاجر السلسلة في ويكسي قد استخدموا مكونات منتهية الصلاحية في متاجرهم.وقال المكتب إنه وجد مشاكل في 18 متجرا في سوتشو، بما في ذلك سجلات البيع والشراء "المتقطعة" وصناديق القمامة المكشوفة والموظفون الذين يعملون بدون أقنعة.وقد اعتذرت شركة ستاربكس في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين، عن الانتهاكات في متاجر ويكسي، وقالت إنها ستجري عمليات تفتيش وتدريب الموظفين في أكثر من 5000 متجر في الصين.وقد أصبح المستهلكون ووسائل الإعلام الصينية أكثر عدوانية في حماية حقوق العملاء، والسيطرة على سلوك العلامات التجارية الكبرى ، وخاصة الأجنبية منها.وأظهر أحدث تقرير لأرباح الشركة أن الصين هي أكبر سوق لستاربكس خارج الولايات المتحدة ، مع 5360 متجرًا اعتبارًا من 3 أكتوبر.
ووفقا لبيان أصدره مكتب الإشراف على السوق في سوتشو أكد أنه قام بفحص جميع متاجر ستاربكس البالغ عددها 226 متجرًا في المدينة، بعد أن ذكر تقرير صادر عن صحيفة بكين نيوز أن اثنين من متاجر السلسلة في ويكسي قد استخدموا مكونات منتهية الصلاحية في متاجرهم.
وقال المكتب إنه وجد مشاكل في 18 متجرا في سوتشو، بما في ذلك سجلات البيع والشراء "المتقطعة" وصناديق القمامة المكشوفة والموظفون الذين يعملون بدون أقنعة.
وقد اعتذرت شركة ستاربكس في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين، عن الانتهاكات في متاجر ويكسي، وقالت إنها ستجري عمليات تفتيش وتدريب الموظفين في أكثر من 5000 متجر في الصين.
وقد أصبح المستهلكون ووسائل الإعلام الصينية أكثر عدوانية في حماية حقوق العملاء، والسيطرة على سلوك العلامات التجارية الكبرى ، وخاصة الأجنبية منها.
وأظهر أحدث تقرير لأرباح الشركة أن الصين هي أكبر سوق لستاربكس خارج الولايات المتحدة ، مع 5360 متجرًا اعتبارًا من 3 أكتوبر.