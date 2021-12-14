تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
جهاز المخابرات الأمريكي يطوق محيط السفارة الروسية في واشنطن
https://arabic.sputniknews.com/20211214/جهاز-المخابرات-الأمريكي-يطوق-محيط-السفارة-الروسية-في-واشنطن-1053948332.html
جهاز المخابرات الأمريكي يطوق محيط السفارة الروسية في واشنطن
جهاز المخابرات الأمريكي يطوق محيط السفارة الروسية في واشنطن
قام جهاز المخابرات الأمريكي، الأربعاء، يبت بتطويق محيط السفارة الروسية في واشنطن. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T23:55+0000
2021-12-15T00:09+0000
روسيا
أمريكا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103127/40/1031274093_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_3dbd9d6857f067e4b9bc9716922eb21b.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال أحد ضباط إنفاذ القانون لوكالة "سبوتنيك" في الموقع إن الجهاز بالفعل طوق محيط السفارة، مضيفا أن "السفارة مغلقة".وفي وقت سابق، قالت إدارة شرطة العاصمة واشنطن إن الطرق المجاورة للبعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن العاصمة مغلقة أمام حركة المرور بسبب نشاط الشرطة المستمر.
أمريكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103127/40/1031274093_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_64a5312eb23eeb5d2668f44495d495b2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أمريكا

جهاز المخابرات الأمريكي يطوق محيط السفارة الروسية في واشنطن

23:55 GMT 14.12.2021 (تم التحديث: 00:09 GMT 15.12.2021)
© REUTERS / JOSHUA ROBERTSالسفارة الروسية في واشنطن
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / JOSHUA ROBERTS
تابعنا عبر
يتبع
قام جهاز المخابرات الأمريكي، الأربعاء، يبت بتطويق محيط السفارة الروسية في واشنطن.
واشنطن - سبوتنيك. وقال أحد ضباط إنفاذ القانون لوكالة "سبوتنيك" في الموقع إن الجهاز بالفعل طوق محيط السفارة، مضيفا أن "السفارة مغلقة".
وفي وقت سابق، قالت إدارة شرطة العاصمة واشنطن إن الطرق المجاورة للبعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن العاصمة مغلقة أمام حركة المرور بسبب نشاط الشرطة المستمر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
أمسجهاز المخابرات الأمريكي يطوق محيط السفارة الروسية في واشنطن
أمسإغلاق الطرق المجاورة للسفارة الروسية بواشنطن بسبب نشاط للشرطة الأمربكية
أمسموسكو تدعو جميع الأطراف المشاركة بمفاوضات الاتفاق النووي الإيراني إلى عدم التصعيد
أمسالتحالف العربي: تدمير مخازن سرية مرتبطة بنشاط الطائرات المسيرة شرقي صنعاء
أمسارتفاع قتلى انفجار شاحنة وقود في هايتي إلى أكثر من 60 شخصا
أمس"حماس" تجري مناورات "درع القدس" الأربعاء
أمسولي عهد الكويت يوجه رسالة إلى الملك سلمان
أمسمدير مركز إدارة الموارد المائية بالعراق يكشف لـ"سبوتنيك" أسباب دخول البلاد مرحلة الشح المائي
أمسمجلس التعاون الخليجي: الأمن المائي لمصر والسودان جزء من الأمن القومي العربي
أمسالقوات البرية السعودية تدشن طائرة "الصقر الأسود"... صور
أمسصندوق النقد الدولي يحذر بريطانيا من خطأ يؤثر على الاقتصاد
أمسمقاربة خطوة بخطوة.. ما الحلول السياسية التي يطرحها بيدرسون لسوريا وما موقف الحكومة؟
أمسأهداف مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت 5-0 في الدوري الألماني... فيديو
أمسبعد فوز القوائم المستقلة ومقاطعة حماس... ما دلالات نتائج الانتتخابات الفلسطينية؟
أمسوزير الأوقاف المصري يكشف حقيقة منع صلاة النساء في المساجد
أمسفرنسا: نقترب من إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني بسرعة
أمسمصر تحسم حقيقة وقوع حالات وفاة بين الأطفال بفيروس كورونا
أمسإيران تعلن عن تقدم في المفاوضات مع وكالة الطاقة الذرية
أمسنهر لوس أنجلوس يتعرض لفيضانات كبيرة... فيديو
أمسكيف تحتفل قطر بيومها الوطني... فيديو