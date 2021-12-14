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https://arabic.sputniknews.com/20211214/جهاز-المخابرات-الأمريكي-يطوق-محيط-السفارة-الروسية-في-واشنطن-1053948332.html
جهاز المخابرات الأمريكي يطوق محيط السفارة الروسية في واشنطن
جهاز المخابرات الأمريكي يطوق محيط السفارة الروسية في واشنطن
قام جهاز المخابرات الأمريكي، الأربعاء، يبت بتطويق محيط السفارة الروسية في واشنطن. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T23:55+0000
2021-12-14T23:55+0000
2021-12-15T00:09+0000
روسيا
أمريكا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أحد ضباط إنفاذ القانون لوكالة "سبوتنيك" في الموقع إن الجهاز بالفعل طوق محيط السفارة، مضيفا أن "السفارة مغلقة".وفي وقت سابق، قالت إدارة شرطة العاصمة واشنطن إن الطرق المجاورة للبعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن العاصمة مغلقة أمام حركة المرور بسبب نشاط الشرطة المستمر.
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روسيا, أمريكا
جهاز المخابرات الأمريكي يطوق محيط السفارة الروسية في واشنطن 23:55 GMT 14.12.2021 (تم التحديث: 00:09 GMT 15.12.2021) يتبع
قام جهاز المخابرات الأمريكي، الأربعاء، يبت بتطويق محيط السفارة الروسية في واشنطن.
واشنطن - سبوتنيك.
وقال أحد ضباط إنفاذ القانون لوكالة "سبوتنيك" في الموقع إن الجهاز بالفعل طوق محيط السفارة، مضيفا أن "السفارة مغلقة".
وفي وقت سابق، قالت إدارة شرطة العاصمة واشنطن إن
الطرق المجاورة للبعثة الدبلوماسية الروسية
في واشنطن العاصمة مغلقة أمام حركة المرور بسبب نشاط الشرطة المستمر.