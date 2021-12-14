https://arabic.sputniknews.com/20211214/حادث-ينهي-حياة-حصانين-بسعر-10-ملايين-دولار-للواحد-فيديو-1053925877.html

حادث ينهي حياة حصانين بسعر 10 ملايين دولار للواحد... فيديو

حادث ينهي حياة حصانين بسعر 10 ملايين دولار للواحد... فيديو

في حادثة وصفت بمأساة القرن، قُتل حصانان في العناية المركزة عن طريق القتل الرحيم بعد حادث خلال مسابقة للخيول في هونغ كونغ. 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T12:46+0000

2021-12-14T12:46+0000

2021-12-14T12:46+0000

نادي فيديو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104162/47/1041624708_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_40a60235a11916809839ad3c2da5cd19.jpg

وبعد الحادث تم نقل الخيّالة ليل هيويتسون وزاك بارتون ويويشي فوكوناجا إلى المستشفى، واللجوء الى القتل الرحيم في حق حصانين هما (Amazing Star) و(Naboo Attack) بسبب تدهور وضعهما، وذلك خلال السقوط الرهيب في سباق للخيل في مضمار شا تين في هونغ كونغ.وعانى هيويتسون من كسر في الفخذ ونزيف في المخ، وبيرتون من أربعة كسور في الأضلاع وكسر في الرسغ وأنف مكسور، وفوكوناجا من كسر في الترقوة.وقال الفارس بليك شين الفايز بالسباق: "ما حدث هو مأساة حقيقية. إنه لأمر مؤلم لأي متسابق أن يرى حصانه يسقط. لقد فزت اليوم، لكن لدي مشاعر مختلطة".نشطاء الرفق بالحيوان لديهم نسختهم الخاصة من المأساة ويلمحون إلى استخدام المنشطات في السباقات، وهو ما يجعل الخيول تتوقف عن الشعور بالتعب، مما يعني أنها تتعطل أثناء السباقات، مما يخلق مثل هذه المواقف.أما السبب الثاني فيتعلق بنقص الممارسة التنافسية بسبب الوباء الذي كان له تأثير ضار على الحالة الجسدية للحيوانات.تجدر الإشارة إلى أن سعر أحد هذه الخيول يمكن أن يصل إلى عشرة ملايين دولار، لكن الحياة ليس لها ثمن.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

نادي فيديو