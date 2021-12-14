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حلويات أبو الغلابة تحت شعار "خلي الفقير ياكل"... صور
حلويات أبو الغلابة تحت شعار "خلي الفقير ياكل"... صور
من كل حدب وصوب يُقبل المواطنون في قطاع غزة علـى حلويات أبو شادي، للحصول على أطباقه الساخنة، التي اعتاد تقديمها لزبائنه بأسعار رمزية وأحيانًا بالمجان. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T10:07+0000
2021-12-14T10:07+0000
مجتمع
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مسعود القططي رفع شعار "خلي الفقير يأكل“، بدأ عمله عام 1971، علـى بسطته الصغيرة، يتنقل من حي إلى آخر من أجل افتتاح محله في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.الحلويات التي يقدمها أبو شادي لها شعبية كبيرة بين الناس، فمن يزور محله يجد الكنافة النابلسية والكنافة العربية والنمورة والبقلاوة وغيرها، وقد اطقنها أبو شادي منذ الصغر، وبالرغم من جودة حلوياته العالية إلا أنه يصر على الاستمرار ببيعها بسعر التكلفة تقريبا، ويقول القططي: "أنا اشعر بظروف الناس وإذا أتاني من لا يملك حتى السعر الزهيد الذي أبيعه، فإني أقدم له الحلويات بالمجان، وهذا يشعرني بالسعادة لأنني أحاول على قدر استطاعتي أن أساعد الناس في هذه الظروف القاسية التي يعيشها الشعب الفلسطيني".القططي لديه 22 ولداً في عائلته منهم سبعة أبناء أنهوا دراستهم الجامعية، ومنهم معلمون ومهندس وصيدلي، ويساعدونه في مهنته في بعد عودتهم من وظائفهم، فهذا العمل يشعر العائلة بالسعادة لأنهم يقدمون الفرحة للفقراء على هيئة طبق من الحلويات.
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مجتمع

حلويات أبو الغلابة تحت شعار "خلي الفقير ياكل"... صور

10:07 GMT 14.12.2021
© Sputnik . Ajwad Jradatحلويات أبو الغلابة تحت شعار "خلي الفقير ياكل" في غزة، فلسطين
حلويات أبو الغلابة تحت شعار خلي الفقير ياكل في غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
من كل حدب وصوب يُقبل المواطنون في قطاع غزة علـى حلويات أبو شادي، للحصول على أطباقه الساخنة، التي اعتاد تقديمها لزبائنه بأسعار رمزية وأحيانًا بالمجان.
مسعود القططي رفع شعار "خلي الفقير يأكل“، بدأ عمله عام 1971، علـى بسطته الصغيرة، يتنقل من حي إلى آخر من أجل افتتاح محله في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.
© Sputnik . Ajwad Jradatحلويات أبو الغلابة تحت شعار "خلي الفقير ياكل" في غزة، فلسطين
حلويات أبو الغلابة تحت شعار خلي الفقير ياكل في غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
حلويات أبو الغلابة تحت شعار "خلي الفقير ياكل" في غزة، فلسطين
© Sputnik . Ajwad Jradat

وقال أبو شادي لوكالة "سبوتنيك": "أقٌدم للمواطنين الحلويات بسعر التكلفة وربما أقل لإسعاد الفقراء، وفي هذه الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، لا يستطيع من عنده 4 أبناء أن يشتري لكل واحد منهم طبق بدولار ونصف، لذا أقدم لهذه الطبقة من الناس الميسورة الطبق بشيكل واحد فقط، فيأكل هو وعائلته بدولار ونصف، بالمقارنة مع البائعين الآخرين فإن عائلة من 5 أفراد يكلفها خمسة أطباق من الكنافة النابلسية قرابة 7 دولارات، وهذا مبلغ كبير بالمقارنة مع ظروف الناس الاقتصادية في القطاع".

© Sputnik . Ajwad Jradatحلويات أبو الغلابة تحت شعار "خلي الفقير ياكل" في غزة، فلسطين
حلويات أبو الغلابة تحت شعار خلي الفقير ياكل في غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
حلويات أبو الغلابة تحت شعار "خلي الفقير ياكل" في غزة، فلسطين
© Sputnik . Ajwad Jradat
الحلويات التي يقدمها أبو شادي لها شعبية كبيرة بين الناس، فمن يزور محله يجد الكنافة النابلسية والكنافة العربية والنمورة والبقلاوة وغيرها، وقد اطقنها أبو شادي منذ الصغر، وبالرغم من جودة حلوياته العالية إلا أنه يصر على الاستمرار ببيعها بسعر التكلفة تقريبا، ويقول القططي: "أنا اشعر بظروف الناس وإذا أتاني من لا يملك حتى السعر الزهيد الذي أبيعه، فإني أقدم له الحلويات بالمجان، وهذا يشعرني بالسعادة لأنني أحاول على قدر استطاعتي أن أساعد الناس في هذه الظروف القاسية التي يعيشها الشعب الفلسطيني".
© Sputnik . Ajwad Jradatحلويات أبو الغلابة تحت شعار "خلي الفقير ياكل" في غزة، فلسطين
حلويات أبو الغلابة تحت شعار خلي الفقير ياكل في غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
حلويات أبو الغلابة تحت شعار "خلي الفقير ياكل" في غزة، فلسطين
© Sputnik . Ajwad Jradat
القططي لديه 22 ولداً في عائلته منهم سبعة أبناء أنهوا دراستهم الجامعية، ومنهم معلمون ومهندس وصيدلي، ويساعدونه في مهنته في بعد عودتهم من وظائفهم، فهذا العمل يشعر العائلة بالسعادة لأنهم يقدمون الفرحة للفقراء على هيئة طبق من الحلويات.
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