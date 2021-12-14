https://arabic.sputniknews.com/20211214/حماس-تجري-مناورات-درع-القدس-الأربعاء-1053947600.html

"حماس" تجري مناورات "درع القدس" الأربعاء

"حماس" تجري مناورات "درع القدس" الأربعاء

أنهت الذراع العسكرية لحركة "حماس"، كتائب عز الدين القسام، اليوم الثلاثاء، استعداداتها لمناورات عسكرية تبدأ غدا. 14.12.2021, سبوتنيك عربي

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فلسطين

حماس

كتائب القسام

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ونقلت وكالة شهاب، مساء اليوم الثلاثاء، عن حركة حماس الفلسطينية أنها ستبدأ مناورات درع القدس صباح غد الأربعاء، وهي التدريبات التي يجهز لها بمشاركة كافة الفصائل، وعلى رأسها كتائب القسام.وأكد محمد أبو عسكر القيادي في حركة حماس، أن المقاومة ستجري مناورات كبرى، بهدف توصيل رسالة "للعدو بأن المقاومة جاهزة، إذا ما فكر في ارتكاب أي حماقة جديدة في قطاع غزة".وأشار أبو عسكر أن "مناورة الحركة الكبرى يعد لها، من الآن، حتى تكون مناورة قوية توصل الأجنحة العسكرية من خلالها رسائلها لعدو، حيث تشتمل على العديد من الفقرات"، مشيرا إلى أنه سيكون هناك "مناورتين صغيرتين في الحجم لربما سينفرد بها القسام لوحده، الأولى في شمال قطاع غزة والثانية في جنوب القطاع".وتأتي مناورات حركة حماس في ذكرى انطلاقتها الـ 34، حيث ترغب الحركة الفلسطينية في توصيل رسالة إلى إسرائيل، الذي يواصل حصار غزة.للمزيد: هنية: أسرى إسرائيل لدى حماس لن يروا الشمس حتى ينعم أسرانا بشمس الحريةويشار إلى أن آخريات المناورات الدفاعية التي قامت بها كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، كانت في شهر مارس/آذار 2018، والتي جاءت تحت عنوان "مناورات الصمود والتحدي".

https://arabic.sputniknews.com/20211214/حماس-تقول-إنها-بصدد-إجراء-صفقة-جديدة-لتبادل-الأسرى-مع-إسرائيل-1053930830.html

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فلسطين, حماس, كتائب القسام