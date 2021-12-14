تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211214/حماس-تجري-مناورات-درع-القدس-الأربعاء-1053947600.html
"حماس" تجري مناورات "درع القدس" الأربعاء
"حماس" تجري مناورات "درع القدس" الأربعاء
أنهت الذراع العسكرية لحركة "حماس"، كتائب عز الدين القسام، اليوم الثلاثاء، استعداداتها لمناورات عسكرية تبدأ غدا. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T21:51+0000
2021-12-14T21:51+0000
فلسطين
حماس
كتائب القسام
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0f/1048976338_0:144:3127:1903_1920x0_80_0_0_4c612b0f4adb162c61366aef69d24eca.jpg
ونقلت وكالة شهاب، مساء اليوم الثلاثاء، عن حركة حماس الفلسطينية أنها ستبدأ مناورات درع القدس صباح غد الأربعاء، وهي التدريبات التي يجهز لها بمشاركة كافة الفصائل، وعلى رأسها كتائب القسام.وأكد محمد أبو عسكر القيادي في حركة حماس، أن المقاومة ستجري مناورات كبرى، بهدف توصيل رسالة "للعدو بأن المقاومة جاهزة، إذا ما فكر في ارتكاب أي حماقة جديدة في قطاع غزة".وأشار أبو عسكر أن "مناورة الحركة الكبرى يعد لها، من الآن، حتى تكون مناورة قوية توصل الأجنحة العسكرية من خلالها رسائلها لعدو، حيث تشتمل على العديد من الفقرات"، مشيرا إلى أنه سيكون هناك "مناورتين صغيرتين في الحجم لربما سينفرد بها القسام لوحده، الأولى في شمال قطاع غزة والثانية في جنوب القطاع".وتأتي مناورات حركة حماس في ذكرى انطلاقتها الـ 34، حيث ترغب الحركة الفلسطينية في توصيل رسالة إلى إسرائيل، الذي يواصل حصار غزة.للمزيد: هنية: أسرى إسرائيل لدى حماس لن يروا الشمس حتى ينعم أسرانا بشمس الحريةويشار إلى أن آخريات المناورات الدفاعية التي قامت بها كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، كانت في شهر مارس/آذار 2018، والتي جاءت تحت عنوان "مناورات الصمود والتحدي".
https://arabic.sputniknews.com/20211214/حماس-تقول-إنها-بصدد-إجراء-صفقة-جديدة-لتبادل-الأسرى-مع-إسرائيل-1053930830.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0f/1048976338_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6a3147de20412e13fe8500e82255c5d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فلسطين, حماس, كتائب القسام

"حماس" تجري مناورات "درع القدس" الأربعاء

21:51 GMT 14.12.2021
© AFP 2021 / SAID KHATIBعناصر تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس
عناصر تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© AFP 2021 / SAID KHATIB
تابعنا عبر
أنهت الذراع العسكرية لحركة "حماس"، كتائب عز الدين القسام، اليوم الثلاثاء، استعداداتها لمناورات عسكرية تبدأ غدا.
ونقلت وكالة شهاب، مساء اليوم الثلاثاء، عن حركة حماس الفلسطينية أنها ستبدأ مناورات درع القدس صباح غد الأربعاء، وهي التدريبات التي يجهز لها بمشاركة كافة الفصائل، وعلى رأسها كتائب القسام.
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية خلال كلمة له في الدوحة، قطر، 15 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
"حماس" تقول إنها بصدد إجراء صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع إسرائيل
14:23 GMT
وأكد محمد أبو عسكر القيادي في حركة حماس، أن المقاومة ستجري مناورات كبرى، بهدف توصيل رسالة "للعدو بأن المقاومة جاهزة، إذا ما فكر في ارتكاب أي حماقة جديدة في قطاع غزة".
وأشار أبو عسكر أن "مناورة الحركة الكبرى يعد لها، من الآن، حتى تكون مناورة قوية توصل الأجنحة العسكرية من خلالها رسائلها لعدو، حيث تشتمل على العديد من الفقرات"، مشيرا إلى أنه سيكون هناك "مناورتين صغيرتين في الحجم لربما سينفرد بها القسام لوحده، الأولى في شمال قطاع غزة والثانية في جنوب القطاع".
وتأتي مناورات حركة حماس في ذكرى انطلاقتها الـ 34، حيث ترغب الحركة الفلسطينية في توصيل رسالة إلى إسرائيل، الذي يواصل حصار غزة.
للمزيد: هنية: أسرى إسرائيل لدى حماس لن يروا الشمس حتى ينعم أسرانا بشمس الحرية
ويشار إلى أن آخريات المناورات الدفاعية التي قامت بها كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، كانت في شهر مارس/آذار 2018، والتي جاءت تحت عنوان "مناورات الصمود والتحدي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
22:40 GMTالتحالف العربي: تدمير مخازن سرية مرتبطة بنشاط الطائرات المسيرة شرقي صنعاء
22:16 GMTارتفاع قتلى انفجار شاحنة وقود في هايتي إلى أكثر من 60 شخصا
21:51 GMT"حماس" تجري مناورات "درع القدس" الأربعاء
21:50 GMTولي عهد الكويت يوجه رسالة إلى الملك سلمان
21:48 GMTمدير مركز إدارة الموارد المائية بالعراق يكشف لـ"سبوتنيك" أسباب دخول البلاد مرحلة الشح المائي
21:47 GMTمجلس التعاون الخليجي: الأمن المائي لمصر والسودان جزء من الأمن القومي العربي
21:44 GMTالقوات البرية السعودية تدشن طائرة "الصقر الأسود"... صور
21:31 GMTصندوق النقد الدولي يحذر بريطانيا من خطأ يؤثر على الاقتصاد
21:30 GMTمقاربة خطوة بخطوة.. ما الحلول السياسية التي يطرحها بيدرسون لسوريا وما موقف الحكومة؟
21:29 GMTأهداف مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت 5-0 في الدوري الألماني... فيديو
21:00 GMTبعد فوز القوائم المستقلة ومقاطعة حماس... ما دلالات نتائج الانتتخابات الفلسطينية؟
21:00 GMTوزير الأوقاف المصري يكشف حقيقة منع صلاة النساء في المساجد
20:59 GMTفرنسا: نقترب من إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني بسرعة
20:53 GMTمصر تحسم حقيقة وقوع حالات وفاة بين الأطفال بفيروس كورونا
20:46 GMTإيران تعلن عن تقدم في المفاوضات مع وكالة الطاقة الذرية
20:44 GMTنهر لوس أنجلوس يتعرض لفيضانات كبيرة... فيديو
20:31 GMTكيف تحتفل قطر بيومها الوطني... فيديو
20:28 GMTاستئناف الحوار الاقتصادي الأمريكي الفلسطيني بعد توقف دام 5 سنوات
20:26 GMTالصحة العالمية: أوميكرون ينتشر أسرع من أي سلالة سابقة وربما وصل معظم الدول
20:15 GMTحسن يوسف يكشف سبب ابتعاده عن الأعمال الفنية مؤخرا