دراسة تكتشف هرمونا من خواصه "تقليل الغيرة" و"زيادة الحب"

وأجرى علماء صينيون دراسة خلصت إلى أن هرمون "الأوكسيتوسين" يؤثر على "مشاعر الغيرة"، وتوصلوا إلى هذه الاستنتاجات بعد تحليل نتيجة تجربة خضع لها الأزواج.ويعتقد العلماء في الأكاديمية الصينية للعلوم والذين نشروا دراستهم في مجلة علم الأدوية النفسية التابعة لموقع "سيج" لنشر المقالات العلمية، أن الأوكسيتوسين، المعروف أيضًا باسم "هرمون الحب"، مهم في تعزيز العلاقة الحميمة بين الزوجين، وقرروا اختبار الدراسات السابقة التي قالت إن هذا الهرمون يمكن أن يقلل النزاعات.وشملت التجربة 70 زوجًا، تم إعطاء البعض منهم الأوكسيتوسين عن طريق الأنف، والبعض الآخر تم إعطاؤهم دواءً وهميًا، ثم طُلب من الشركاء وصف مشاعرهم من خلال تخيل أن شريكهم قد خانهم.ولعب الشركاء خلال التجربة لعبة كمبيوتر، وشارك شخص آخر هناك معهم، وفي لحظة معينة، يتم طرد أحد الزوجين خارج اللعبة، ويظل شريكه يلعب مع الطرف الثالث "الغريب".في كلتا الحالتين، كان رد فعل المشاركين في التجربة الذين تلقوا الأوكسيتوسين أكثر هدوءًا تجاه هذه العوامل وكانوا أقل غيرة، حيث أنه على عكس الاعتقاد السائد بين الناس، حاولت الدراسة إثبات أن الغيرة غير مرتبطة بمشاعر الحب.
احتلت مشاعر الغيرة حيزا كبيرا من قصص الحب عبر الزمن، وارتبطت الغيرة بالحب ارتباطا وثيقا حتى أن بعض الأشخاص يعتبرهما وجهان لعملة واحدة، واهتم العلماء بدراسة المشاعر الإنسانية وارتباطها بالعوامل البيولوجية كالهرمونات.
وأجرى علماء صينيون دراسة خلصت إلى أن هرمون "الأوكسيتوسين" يؤثر على "مشاعر الغيرة"، وتوصلوا إلى هذه الاستنتاجات بعد تحليل نتيجة تجربة خضع لها الأزواج.
ويعتقد العلماء في الأكاديمية الصينية للعلوم والذين نشروا دراستهم في مجلة علم الأدوية النفسية التابعة لموقع "سيج" لنشر المقالات العلمية، أن الأوكسيتوسين، المعروف أيضًا باسم "هرمون الحب"، مهم في تعزيز العلاقة الحميمة بين الزوجين، وقرروا اختبار الدراسات السابقة التي قالت إن هذا الهرمون يمكن أن يقلل النزاعات.
وشملت التجربة 70 زوجًا، تم إعطاء البعض منهم الأوكسيتوسين عن طريق الأنف، والبعض الآخر تم إعطاؤهم دواءً وهميًا، ثم طُلب من الشركاء وصف مشاعرهم من خلال تخيل أن شريكهم قد خانهم.
ولعب الشركاء خلال التجربة لعبة كمبيوتر، وشارك شخص آخر هناك معهم، وفي لحظة معينة، يتم طرد أحد الزوجين خارج اللعبة، ويظل شريكه يلعب مع الطرف الثالث "الغريب".
في كلتا الحالتين، كان رد فعل المشاركين في التجربة الذين تلقوا الأوكسيتوسين أكثر هدوءًا تجاه هذه العوامل وكانوا أقل غيرة، حيث أنه على عكس الاعتقاد السائد بين الناس، حاولت الدراسة إثبات أن الغيرة غير مرتبطة بمشاعر الحب.