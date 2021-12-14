https://arabic.sputniknews.com/20211214/رامي-صبري-يتصدر-ترند-غوغل-بسبب-آرائه-عن-المطرب-ويجز-التي-أثارت-غضبه-1053932669.html

رامي صبري يتصدر "ترند" غوغل بسبب آرائه عن المطرب ويجز التي أثارت غضبه

رامي صبري يتصدر "ترند" غوغل بسبب آرائه عن المطرب ويجز التي أثارت غضبه

تصدرت تصريحات المغني المصري، رامي صبري، الإذاعية الأخيرة، قائمة أكثر الموضوعات المتداولة ‏على محرك البحث الأمريكي "غوغل".‏ 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T15:06+0000

2021-12-14T15:06+0000

2021-12-14T15:06+0000

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وكان صبري قد صرح خلال استضافته في إذاعة "راديو إنرجي"، يوم الأحد الماضي، أنه لا يفهم كلمات أغاني مطرب الراب المصري، ويجز.وقال إنه "لا يسمع أغاني مهرجانات على الإطلاق، وذلك لأنه متخصص في الموسيقى، وأذنه لا تتحمل الإزعاج، فضلا عن أن تلك الأغاني لا تحمل ترتيبا في كلامها الذي يتضمن ألفاظا خادشة للحياء"، بحسب رأيه.وتابع مشيرا إلى أنه لا يفهم أغاني ويجز، ومنها أغنية "كيفي كده"، وأنه في كثير من الأحيان يقتبس أعماله من أغاني أجنبية.من ناحيته، خرج ويجز ليرد على تصريحات رامي صبري، ويؤكد له عبر فيديو على حسابه على موقع "إنستغرام" أنه يحترم الانتقادات التي يتعرض لها كثيرا، ولا يتعامل معها بحساسية، لكنه غضب منها هذه المرة لأنها صادرة منه، وأن رأيه يهمه لأنه يعني له.وقال ويجز لرامي صبري: "من المفترض أن تكون شخصا متخصصا في الموسيقى، ولا أحد يأخذ انطباعا عاما من مجرد سماعه أغنية واحدة".وطلب ويجز من رامي صبري الاستماع إلى باقي أغانيه لكي يحكم عليه بصورة صحيحة، ولكي يفهم طبيعة فنه، مؤكدا أنه شخص مختص في نوعية من الموسيقى تحظى بشعبية كبيرة.وبعد رسالة ويجز له، رد رامي صبري عليه ليوضح له أنه يستمع له ويحب أعماله، لكنه لا يفهم كلمات أغانيه، وهذا لا يقلل من عمله، وطلب منه ألا يفهم حديثه بصورة خاطئة.وأكد صبري لويجز أنه يحبه، ويراه مجتهد جدا، وهناك الكثيرين يحبون فنه.

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