روسيا... تسليح غواصات رأت النور في القرن الـ20 بأحدث صاروخ فرط صوتي

وقال المصدر في تصريح لـ"سبوتنيك" إن العملية التحديثية التطويرية، التي تخضع لها غواصات في مصنع "زفيزدا" في شرق شطر روسيا الآسيوي تتضمن تجهيزها لإطلاق صواريخ "أونيكس" و"تسيركون".وتخضع غواصة "إيركوتسك" للعملية التحديثية هناك الآن. وبعد إتمامها سيأتي الدور على غواصة "تشيليابينسك" التي ستحصل على منصات إطلاق صواريخ "أونيكس" و"تسيركون" لتتزايد قدراتها القتالية إلى حد كبير.ويُتوقع أن تبدأ المرحلة الرئيسية من عملية تطوير غواصة "تشيليابينسك" في عام 2022.وكان نائب وزير الدفاع الروسيا، أليكسي كريفوروتشكو، قد صرح أثناء قيامه بزيارة إلى مصنع "زفيزدا" في عام 2019، بأن غواصة "إيركوتسك" ستقدر بعد إتمام العملية التحديثية على استخدام صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية.ومن الممكن أن تتهيأ غواصات أخرى من نفس الطراز "أنتيه" لاستخدام صواريخ "تسيركون". وصنعت روسيا 11 غواصة من طراز "أنتيه" في فترة ما بين عامي 1985 و1996. ويتمثل السلاح الأساسي لهذه الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية في صواريخ "غرانيت" المضادة للسفن.وظهر صاروخ "تسيركون" إلى النور قبل بضعة أعوام وهو أول صاروخ فرط صوتي في العالم يمكنه أن يستخدم سرعة 9 ماخ (الماخ سرعة الصوت) ويحلق إلى مسافة 1000 ـ 2000 كيلومتر. ويمكنه القيام بالمناورات في الجو مستخدما قوة الدفع التي ينتجها محركه.
وكان نائب وزير الدفاع الروسيا، أليكسي كريفوروتشكو، قد صرح أثناء قيامه بزيارة إلى مصنع "زفيزدا" في عام 2019، بأن غواصة "إيركوتسك" ستقدر بعد إتمام العملية التحديثية على استخدام صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية.
ومن الممكن أن تتهيأ غواصات أخرى من نفس الطراز "أنتيه" لاستخدام صواريخ "تسيركون". وصنعت روسيا 11 غواصة من طراز "أنتيه" في فترة ما بين عامي 1985 و1996. ويتمثل السلاح الأساسي لهذه الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية في صواريخ "غرانيت" المضادة للسفن.
وظهر صاروخ "تسيركون" إلى النور قبل بضعة أعوام وهو أول صاروخ فرط صوتي في العالم يمكنه أن يستخدم سرعة 9 ماخ (الماخ سرعة الصوت) ويحلق إلى مسافة 1000 ـ 2000 كيلومتر. ويمكنه القيام بالمناورات في الجو مستخدما قوة الدفع التي ينتجها محركه.