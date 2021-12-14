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https://arabic.sputniknews.com/20211214/روسيا-تسليح-غواصات-رأت-النور-في-القرن-الـ20-بأحدث-صاروخ-فرط-صوتي--1053926703.html
روسيا... تسليح غواصات رأت النور في القرن الـ20 بأحدث صاروخ فرط صوتي
روسيا... تسليح غواصات رأت النور في القرن الـ20 بأحدث صاروخ فرط صوتي
أفاد مصدر في قطاع صناعة السفن الروسية عن تهيئة غواصات ظهرت إلى النور في القرن الماضي للتسلح بأحدث سلاح. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T13:07+0000
2021-12-14T13:07+0000
رصد عسكري
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وقال المصدر في تصريح لـ"سبوتنيك" إن العملية التحديثية التطويرية، التي تخضع لها غواصات في مصنع "زفيزدا" في شرق شطر روسيا الآسيوي تتضمن تجهيزها لإطلاق صواريخ "أونيكس" و"تسيركون".وتخضع غواصة "إيركوتسك" للعملية التحديثية هناك الآن. وبعد إتمامها سيأتي الدور على غواصة "تشيليابينسك" التي ستحصل على منصات إطلاق صواريخ "أونيكس" و"تسيركون" لتتزايد قدراتها القتالية إلى حد كبير.ويُتوقع أن تبدأ المرحلة الرئيسية من عملية تطوير غواصة "تشيليابينسك" في عام 2022.وكان نائب وزير الدفاع الروسيا، أليكسي كريفوروتشكو، قد صرح أثناء قيامه بزيارة إلى مصنع "زفيزدا" في عام 2019، بأن غواصة "إيركوتسك" ستقدر بعد إتمام العملية التحديثية على استخدام صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية.ومن الممكن أن تتهيأ غواصات أخرى من نفس الطراز "أنتيه" لاستخدام صواريخ "تسيركون". وصنعت روسيا 11 غواصة من طراز "أنتيه" في فترة ما بين عامي 1985 و1996. ويتمثل السلاح الأساسي لهذه الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية في صواريخ "غرانيت" المضادة للسفن.وظهر صاروخ "تسيركون" إلى النور قبل بضعة أعوام وهو أول صاروخ فرط صوتي في العالم يمكنه أن يستخدم سرعة 9 ماخ (الماخ سرعة الصوت) ويحلق إلى مسافة 1000 ـ 2000 كيلومتر. ويمكنه القيام بالمناورات في الجو مستخدما قوة الدفع التي ينتجها محركه.
https://arabic.sputniknews.com/20211011/روسيا-تضاعف-عدد-سفنها-الحربية-في-بحار-العالم-1050397746.html
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رصد عسكري

روسيا... تسليح غواصات رأت النور في القرن الـ20 بأحدث صاروخ فرط صوتي

13:07 GMT 14.12.2021
© RIA Novosti . Vasily Batanov / الذهاب إلى بنك الصورسفن حربية روسية في البحر الأسود
سفن حربية روسية في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© RIA Novosti . Vasily Batanov
/
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أفاد مصدر في قطاع صناعة السفن الروسية عن تهيئة غواصات ظهرت إلى النور في القرن الماضي للتسلح بأحدث سلاح.
وقال المصدر في تصريح لـ"سبوتنيك" إن العملية التحديثية التطويرية، التي تخضع لها غواصات في مصنع "زفيزدا" في شرق شطر روسيا الآسيوي تتضمن تجهيزها لإطلاق صواريخ "أونيكس" و"تسيركون".
وتخضع غواصة "إيركوتسك" للعملية التحديثية هناك الآن. وبعد إتمامها سيأتي الدور على غواصة "تشيليابينسك" التي ستحصل على منصات إطلاق صواريخ "أونيكس" و"تسيركون" لتتزايد قدراتها القتالية إلى حد كبير.
ويُتوقع أن تبدأ المرحلة الرئيسية من عملية تطوير غواصة "تشيليابينسك" في عام 2022.
سفينة عسكرية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2021
روسيا تضاعف عدد سفنها الحربية في بحار العالم
11 أكتوبر, 06:23 GMT
وكان نائب وزير الدفاع الروسيا، أليكسي كريفوروتشكو، قد صرح أثناء قيامه بزيارة إلى مصنع "زفيزدا" في عام 2019، بأن غواصة "إيركوتسك" ستقدر بعد إتمام العملية التحديثية على استخدام صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية.
ومن الممكن أن تتهيأ غواصات أخرى من نفس الطراز "أنتيه" لاستخدام صواريخ "تسيركون". وصنعت روسيا 11 غواصة من طراز "أنتيه" في فترة ما بين عامي 1985 و1996. ويتمثل السلاح الأساسي لهذه الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية في صواريخ "غرانيت" المضادة للسفن.
وظهر صاروخ "تسيركون" إلى النور قبل بضعة أعوام وهو أول صاروخ فرط صوتي في العالم يمكنه أن يستخدم سرعة 9 ماخ (الماخ سرعة الصوت) ويحلق إلى مسافة 1000 ـ 2000 كيلومتر. ويمكنه القيام بالمناورات في الجو مستخدما قوة الدفع التي ينتجها محركه.
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