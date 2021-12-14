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زلزال مدمر يضرب جنوب إندونيسيا وتحذير من تسونامي
زلزال مدمر يضرب جنوب إندونيسيا وتحذير من تسونامي
ضرب زلزال مدمر بقوة 7.5 درجات منطقة شرق نوسا تينجارا في بحر "فلوريس" جنوب إندونيسيا، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T03:47+0000
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زلزال مدمر
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وقالت إدارة الأرصاد الجوية في إندونيسيا، إنها أصدرت تحذيرا من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قدر أن شدة الزلزال 7.7 درجة.وأكد المركز الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع على عمق خمسة كيلومترات.ولم يتم رصد أي خسائر بشرية أو مادية بعد.وتتعرض إندونسيا لهزات أرضية من حين لآخر، بسبب وقوعها في منطقة نشاط زلزالي تسمى حزام النار للمحيط الهادي.
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زلزال مدمر

زلزال مدمر يضرب جنوب إندونيسيا وتحذير من تسونامي

03:47 GMT 14.12.2021 (تم التحديث: 04:00 GMT 14.12.2021)
© AFP 2021 / Dimas Dhaniصورة أرشيفية لزلزال ضرب جزيرة بالي، إندونيسيا 16 أكتوبر 2021
صورة أرشيفية لزلزال ضرب جزيرة بالي، إندونيسيا 16 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© AFP 2021 / Dimas Dhani
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ضرب زلزال مدمر بقوة 7.5 درجات منطقة شرق نوسا تينجارا في بحر "فلوريس" جنوب إندونيسيا، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء.
وقالت إدارة الأرصاد الجوية في إندونيسيا، إنها أصدرت تحذيرا من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).
وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قدر أن شدة الزلزال 7.7 درجة.
وأكد المركز الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع على عمق خمسة كيلومترات.
ولم يتم رصد أي خسائر بشرية أو مادية بعد.
وكانت إندونيسيا قد تعرضت في يناير الماضي لزلزال مدمر بقوة 6.2 درجات بمقياس ريختر، أودى بحياة 78 شخصا على الأقل بمقاطعة سولاسي الغربية.
وتتعرض إندونسيا لهزات أرضية من حين لآخر، بسبب وقوعها في منطقة نشاط زلزالي تسمى حزام النار للمحيط الهادي.
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