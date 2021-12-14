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https://arabic.sputniknews.com/20211214/زلزال-مدمر-يضرب-جنوب-إندونيسيا-وتحذير-من-تسونامي-1053909851.html
زلزال مدمر يضرب جنوب إندونيسيا وتحذير من تسونامي
زلزال مدمر يضرب جنوب إندونيسيا وتحذير من تسونامي
ضرب زلزال مدمر بقوة 7.5 درجات منطقة شرق نوسا تينجارا في بحر "فلوريس" جنوب إندونيسيا، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T03:47+0000
2021-12-14T03:47+0000
2021-12-14T04:00+0000
زلزال مدمر
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وقالت إدارة الأرصاد الجوية في إندونيسيا، إنها أصدرت تحذيرا من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قدر أن شدة الزلزال 7.7 درجة.وأكد المركز الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع على عمق خمسة كيلومترات.ولم يتم رصد أي خسائر بشرية أو مادية بعد.وتتعرض إندونسيا لهزات أرضية من حين لآخر، بسبب وقوعها في منطقة نشاط زلزالي تسمى حزام النار للمحيط الهادي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
زلزال مدمر
زلزال مدمر يضرب جنوب إندونيسيا وتحذير من تسونامي 03:47 GMT 14.12.2021 (تم التحديث: 04:00 GMT 14.12.2021)
ضرب زلزال مدمر بقوة 7.5 درجات منطقة شرق نوسا تينجارا في بحر "فلوريس" جنوب إندونيسيا، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء.
وقالت إدارة الأرصاد الجوية في إندونيسيا، إنها أصدرت تحذيرا من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).
وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قدر أن
شدة الزلزال 7.7 درجة
.
وأكد المركز الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع على عمق خمسة كيلومترات.
ولم يتم رصد أي خسائر بشرية أو مادية بعد.
وكانت إندونيسيا قد تعرضت في يناير الماضي لزلزال مدمر بقوة 6.2 درجات بمقياس ريختر، أودى بحياة 78 شخصا على الأقل بمقاطعة سولاسي الغربية.
وتتعرض
إندونسيا
لهزات أرضية من حين لآخر، بسبب وقوعها في منطقة نشاط زلزالي تسمى حزام النار للمحيط الهادي.