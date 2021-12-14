https://arabic.sputniknews.com/20211214/ستيفاني-وليامز-تحذر-الجميع-لا-تسامح-مع-ترهيب-القضاء-في-ليبيا-1053911024.html

ستيفاني وليامز تحذر الجميع: لا تسامح مع ترهيب القضاء في ليبيا

ستيفاني وليامز تحذر الجميع: لا تسامح مع ترهيب القضاء في ليبيا

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، أهمية صيانة القضاء في ليبيا، لاسيما خلال الاستحقاق الانتخابي الهام المقرر في 24 ديسمبر/كانون... 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T06:34+0000

2021-12-14T06:34+0000

2021-12-14T06:34+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وقالت وليامز، خلال لقائها رئيس مجلس القضاء الأعلى محمد الحافي، في مقر المحكمة العليا في طرابلس، إن "المنظمة الدولية لن تتسامح مع الترهيب والاعتداء على القضاة والمرافق القضائية في البلاد"، مؤكدة الاتفاق على الأهمية الحاسمة للحفاظ على وحدة القضاء واستقلاليته، بعيدا عن كل النفوذ السياسي والخلافات.كما أكدت أنها التقت بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، في طرابلس، وناقشت معه سبل المضي قدمًا في العملية الانتخابية، مشددة على أهمية احترام رغبة الشعب الليبي في انتخاب ممثليه من خلال انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، أكدت أمس الاثنين، على أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا والمقررة في 24 ديسمبر الجاري.من جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على دعم المجلس لتوحيد المؤسسة العسكرية وحرصه على الوصول لانتخابات نزيهة.جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، خلال استقباله مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز.وأضاف البيان: " يؤكد رئيس المجلس الرئاسي، في لقائه بالمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، على الدعم الكامل للمفوضية العليا للانتخابات". كما أكد البيان على "الدعم الكامل للمجلس الرئاسي، لتوحيد المؤسسة العسكرية، وكل المؤسسات الأخرى".

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أخبار ليبيا اليوم