تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211214/سوريا-تقر-موازنتها-العامة-للعام-المقبل-13-تريليونا-و325-مليار-ليرة-سورية-1053941613.html
سوريا تقر موازنتها العامة للعام المقبل 13 تريليونا و325 مليار ليرة سورية
سوريا تقر موازنتها العامة للعام المقبل 13 تريليونا و325 مليار ليرة سورية
أقر مجلس الشعب السوري، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022، بقيمة 13 تريليونا و325 مليار ليرة سورية (نحو 3 مليارات و807 ملايين... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T18:21+0000
2021-12-14T18:31+0000
العالم العربي
اقتصاد
سوريا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104412/45/1044124598_0:22:3565:2027_1920x0_80_0_0_1f67d514761b660283b6a1878937c07e.jpg
وذكرت رئاسة الحكومة السورية على موقعها الإلكتروني، أن "اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2022 حددت بمبلغ إجمالي وقدره 13 تريليوناً و325 مليار ليرة سورية، حيث حددت اعتمادات العمليات الجارية بـ 11 تريليوناً و325 مليار ليرة سورية (نحو 3 مليارات و220 مليون دولار) واعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 2000 مليار ليرة سورية (نحو 570 مليون دولار).وفي تصريح للصحفيين، قال وزير المالية السوري، كنان ياغي، أن "الدعم الاجتماعي هو سياسة ثابتة لن يتم المس بها وهو يقدر في الموازنة بمبلغ 5529 مليار ليرة سورية (نحو ل مليار و579 مليون دولار)، والحكومة بصدد تنفيذ مقاربة جديدة لموضوع الدعم بهدف إيصاله إلى مستحقيه".وتحدث الوزير ياغي عن " وجود تحسن كبير بالإيرادات الجارية منذ بداية العام يقدر بنحو 1000 مليار ليرة ( نحو 285 مليون دولار) نتيجة تطوير منظومة عمل الإدارتين الضريبية والجمركية وعمل الوزارة بشكل عام ويتم السعي مع باقي الوزارات لتعزيز الإيرادات الاستثمارية".وبلغت الموازنة السابقة للعام الجاري 8.5 ترليون ليرة سورية، أي أكثر بقليل من نصف الموازنة التى أقرت للعام المقبل، مع مراعاة تغير سعر صرف الدولار التي بلغت 2525 ليرة سورية للدولار الواحد، بينما بلغ سعر صرف الدولار 1256 ليرة عند إقرار الموازنة العام الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/ميدفيديف-أمريكا-انتهازية-ولا-تمتلك-درعا-ضد-الدول-النووية--1053939830.html
سوريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104412/45/1044124598_417:0:3148:2048_1920x0_80_0_0_b70cea57ecf06da418537a89dbaa6af0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, اقتصاد, سوريا

سوريا تقر موازنتها العامة للعام المقبل 13 تريليونا و325 مليار ليرة سورية

18:21 GMT 14.12.2021 (تم التحديث: 18:31 GMT 14.12.2021)
© Sputnik . MOHAMMAD DAMOURالليرة السورية في سوريا
الليرة السورية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© Sputnik . MOHAMMAD DAMOUR
تابعنا عبر
أقر مجلس الشعب السوري، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022، بقيمة 13 تريليونا و325 مليار ليرة سورية (نحو 3 مليارات و807 ملايين دولار).
وذكرت رئاسة الحكومة السورية على موقعها الإلكتروني، أن "اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2022 حددت بمبلغ إجمالي وقدره 13 تريليوناً و325 مليار ليرة سورية، حيث حددت اعتمادات العمليات الجارية بـ 11 تريليوناً و325 مليار ليرة سورية (نحو 3 مليارات و220 مليون دولار) واعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 2000 مليار ليرة سورية (نحو 570 مليون دولار).

وفي تصريح للصحفيين، قال وزير المالية السوري، كنان ياغي، أن "الدعم الاجتماعي هو سياسة ثابتة لن يتم المس بها وهو يقدر في الموازنة بمبلغ 5529 مليار ليرة سورية (نحو ل مليار و579 مليون دولار)، والحكومة بصدد تنفيذ مقاربة جديدة لموضوع الدعم بهدف إيصاله إلى مستحقيه".

وتحدث الوزير ياغي عن " وجود تحسن كبير بالإيرادات الجارية منذ بداية العام يقدر بنحو 1000 مليار ليرة ( نحو 285 مليون دولار) نتيجة تطوير منظومة عمل الإدارتين الضريبية والجمركية وعمل الوزارة بشكل عام ويتم السعي مع باقي الوزارات لتعزيز الإيرادات الاستثمارية".
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
ميدفيديف: أمريكا انتهازية ولا تمتلك درعا ضد الدول النووية
17:21 GMT
وبلغت الموازنة السابقة للعام الجاري 8.5 ترليون ليرة سورية، أي أكثر بقليل من نصف الموازنة التى أقرت للعام المقبل، مع مراعاة تغير سعر صرف الدولار التي بلغت 2525 ليرة سورية للدولار الواحد، بينما بلغ سعر صرف الدولار 1256 ليرة عند إقرار الموازنة العام الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:39 GMTالدوما الروسي ينتقد تصريحات مثيرة "للتوتر" من جانب أمين عام "الناتو"
19:35 GMTالصحة العالمية: انخفاض طفيف في فاعلية اللقاحات
19:14 GMTنائب وزير الدفاع الروسي يجتمع بوفد من أفريقيا الوسطى ويبحث معه القضايا الأمنية
19:02 GMTوزير الخارجية السعودي: يدنا ممدودة لإيران ونأمل أن يكون لها رد فعل إيجابي... فيديو
18:57 GMTالإمارات تخطر أمريكا رسميا بتعليق صفقة عسكرية قيمتها 23 مليار دولار
18:45 GMTإسرائيل تجري مناورات عسكرية في مدينة حيفا
18:42 GMTما هي أعلى 10 ميزانيات دفاع في العالم بعد قرار السعودية خفض إنفاقها العسكري؟
18:38 GMTحمدوك يكشف سبب تأخر تشكيل الحكومة السودانية
18:31 GMTالجيش الكويتي يستلم أول دفعة من مقاتلات "يوروفايتر تايفون"... صور
18:21 GMTسوريا تقر موازنتها العامة للعام المقبل 13 تريليونا و325 مليار ليرة سورية
18:12 GMTقمة الرياض: أي اعتداء على دولة خليجية هو هجوم على كل بلدان المنطقة
17:57 GMTالجزائر تمنح تونس قرضا قيمته 300 مليون دولار
17:54 GMTتوقيف 11 شخصا بتهمة الاعتداء على مسجد في ألمانيا
17:46 GMTالقمة الخليجية... ملك البحرين يؤكد ضرورة الالتزام ببنود إعلان العلا
17:37 GMTصحيفة: إدارة جالاتا سراي غير راضية عن مستوى مصطفى محمد وتبحث عن مهاجم
17:27 GMTإخلاء 40 محطة مترو في أثينا بعد تحذير مجهول من وجود متفجرات
17:24 GMTهيئة الأرصاد المصرية تكشف حقيقة انتشار غاز سام في الأجواء
17:21 GMTميدفيديف: أمريكا انتهازية ولا تمتلك درعا ضد الدول النووية
17:17 GMTلجنة العفو الكويتية تدرس استئناف اجتماعاتها
17:10 GMTقائد البحرية الإيرانية: سلطنة عمان استقبلت سفننا العسكرية في ميناء صلالة وسط ظروف كورونا