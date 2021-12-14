سوريا تقر موازنتها العامة للعام المقبل 13 تريليونا و325 مليار ليرة سورية

وذكرت رئاسة الحكومة السورية على موقعها الإلكتروني، أن "اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2022 حددت بمبلغ إجمالي وقدره 13 تريليوناً و325 مليار ليرة سورية، حيث حددت اعتمادات العمليات الجارية بـ 11 تريليوناً و325 مليار ليرة سورية (نحو 3 مليارات و220 مليون دولار) واعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 2000 مليار ليرة سورية (نحو 570 مليون دولار).وفي تصريح للصحفيين، قال وزير المالية السوري، كنان ياغي، أن "الدعم الاجتماعي هو سياسة ثابتة لن يتم المس بها وهو يقدر في الموازنة بمبلغ 5529 مليار ليرة سورية (نحو ل مليار و579 مليون دولار)، والحكومة بصدد تنفيذ مقاربة جديدة لموضوع الدعم بهدف إيصاله إلى مستحقيه".وتحدث الوزير ياغي عن " وجود تحسن كبير بالإيرادات الجارية منذ بداية العام يقدر بنحو 1000 مليار ليرة ( نحو 285 مليون دولار) نتيجة تطوير منظومة عمل الإدارتين الضريبية والجمركية وعمل الوزارة بشكل عام ويتم السعي مع باقي الوزارات لتعزيز الإيرادات الاستثمارية".وبلغت الموازنة السابقة للعام الجاري 8.5 ترليون ليرة سورية، أي أكثر بقليل من نصف الموازنة التى أقرت للعام المقبل، مع مراعاة تغير سعر صرف الدولار التي بلغت 2525 ليرة سورية للدولار الواحد، بينما بلغ سعر صرف الدولار 1256 ليرة عند إقرار الموازنة العام الماضي.
أقر مجلس الشعب السوري، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022، بقيمة 13 تريليونا و325 مليار ليرة سورية (نحو 3 مليارات و807 ملايين دولار).
وذكرت رئاسة الحكومة السورية على موقعها الإلكتروني، أن "اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2022 حددت بمبلغ إجمالي وقدره 13 تريليوناً و325 مليار ليرة سورية، حيث حددت اعتمادات العمليات الجارية بـ 11 تريليوناً و325 مليار ليرة سورية (نحو 3 مليارات و220 مليون دولار) واعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 2000 مليار ليرة سورية (نحو 570 مليون دولار).
وفي تصريح للصحفيين، قال وزير المالية السوري، كنان ياغي، أن "الدعم الاجتماعي هو سياسة ثابتة لن يتم المس بها وهو يقدر في الموازنة بمبلغ 5529 مليار ليرة سورية (نحو ل مليار و579 مليون دولار)، والحكومة بصدد تنفيذ مقاربة جديدة لموضوع الدعم بهدف إيصاله إلى مستحقيه".
وتحدث الوزير ياغي عن " وجود تحسن كبير بالإيرادات الجارية منذ بداية العام يقدر بنحو 1000 مليار ليرة ( نحو 285 مليون دولار) نتيجة تطوير منظومة عمل الإدارتين الضريبية والجمركية وعمل الوزارة بشكل عام ويتم السعي مع باقي الوزارات لتعزيز الإيرادات الاستثمارية".
وبلغت الموازنة السابقة للعام الجاري 8.5 ترليون ليرة سورية، أي أكثر بقليل من نصف الموازنة التى أقرت للعام المقبل، مع مراعاة تغير سعر صرف الدولار التي بلغت 2525 ليرة سورية للدولار الواحد، بينما بلغ سعر صرف الدولار 1256 ليرة عند إقرار الموازنة العام الماضي.