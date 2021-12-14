شابان يفشلان بالسطو على مصرف... فينهبان محل أجهزة خليوي في بيروت... فيديو
© AFP 2021 / Joseph Eidتمثال "الرمز"، من عمل الفنان المعماري نديم كرم، الذي شيد في موقع انفجار مرفأ بيروت، 28 يوليو 2021
© AFP 2021 / Joseph Eid
نفذ مجهولان عمليتي سطو في بيروت، اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر/ كانون الأول، استهدفت الأولى مصرف "بيبلوس" والثانية متجرا لبيع الأجهزة الخليوية، في سابقة تعتبر هي الأولى من نوعها.
اقتحم شابان ملثمان على دراجة نارية، ظهر اليوم، وبقوة السلاح مصرف "بيبلوس" في منطقة الزلقا شمالي بيروت، بهدف السرقة، إلا أنهما اصطدما بانطلاق جرس الإنذار، ليبادرا من بعدها إلى إطلاق الرصاص، ويصيبا موظفًا إصابًة طفيفًة دون تمكنهم من سرقة أي مبلغ.
أفادت معلومات صحفية عن "تعرض بنك "فرنسبنك" في الجديدة لعملية سطو مسلح".— Fouad khreiss (@fouadkhreiss) December 14, 2021
وفي وقت لاحق تبين ان "لا صحة لهذا الخبر وتبين ان ما حصل في فرع "فرنسبنك" في الجديدة هو مداهمة قامت بها عناصر عسكرية ظنا منها ان عملية السطو حصلت في الجديدة في حين ان العملية حصلت في "بنك بيبلوس" في الزلقا". pic.twitter.com/iezk4bn9px
ولم تمضي ساعة حتى ظهرا مرة أخرى في منطقة المكلس في بيروت، حيث أقدماا على سرقة متجر لبيع الهواتف الخليوية وسرقة عدد من الأجهزة كما أنهم أطلقا الرصاص ما أسفر عن إصابة أحد الموظفين إصابة طفيفة.
وقال وزير الداخلية السابق مروان شربل لـ"سبوتنيك" تعليقا على الحادثتين أن "التدهور الأمني يترافق مع التدهور الاقتصادي في لبنان، ومنسوب الجريمة ارتفع بشكل كبير ومن الممكن أن يكون قد تخطا الـ200 و300%".
يللي حاولو يسرقو بنك بيبلوس وبعد فشلن بالعملية بتقول المعلومات انو هاو هني ذاتن اقتحمو محل لبيع الهواتف وشوفوا الأسلوب الإجرامي pic.twitter.com/PgyJRLyiwd— Safaa Mokbel (@aylaorange1) December 14, 2021
ونوّه إلى جهود "القوى العسكرية والأمنية التي لا تزال صامدة إلى اليوم تمارس واجباتها، في ظل أزمة مالية خانقة قضمت معاشات الضباط والعناصر كسائر المواطنين".
وكانت الليرة اللبنانية قد سجلت اليوم هبوطًا تاريخيا أمام الدولار، حيث بلغ سعر الصرف في السوق السوداء عتبة 28000 ليرة، مما دفع عدد كبير من المتاجر إلى الإغلاق.
يذكر أن لبنان يعاني منذ عامين من أزمة اقتصادية غير مسبوقة تسببت في انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.