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صحيفة: ميركل رفضت تزويد أوكرانيا بالسلاح
صحيفة: ميركل رفضت تزويد أوكرانيا بالسلاح
منعت المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، شخصيًا، توريد الأسلحة لأوكرانيا عبر الناتو، وفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية نقلا عن مصادر. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T07:29+0000
2021-12-14T07:29+0000
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كان وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، قد اتهم في وقت سابق حكومة ميركل بمنع كييف من الحصول على بنادق من عيار ثقيل وبنادق رش لتدمير طائرات مسيرة دون طيار من خلال وكالة تحالف المشتريات (NSPA).وفقًا لصحيفة "بيلد"، استخدمت برلين حق النقض (الفيتو)، في مايو/أيار، لمنع توريد بنادق "باريت" الأمريكية والبنادق الليتوانية المضادة للطائرات المسيرة، التي دفعت كييف ثمنها. في الوقت نفسه، أجبرت حكومة ميركل، بحسب مصدر، هولندا على دعم هذا القرار، حتى لا يكون لديها انطباع بأنها "كانت المعارض الوحيد لعملية البيع".في أغسطس/آب، طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وفقًا لصحيفة "بيلد"، شخصيًا من ميركل خلال زيارتها إلى كييف، رفع الحظر المفروض على الإمدادات. ومع ذلك، قالت المستشارة آنذاك، على حد تعبير أحد الحاضرين في الاجتماع، إن ذلك "غير وارد".وبحسب صحيفة "بيلد"، رفعت برلين حق النقض بشأن نقل البنادق المضادة للطائرات المسيرة إلى كييف في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني فقط، بينما لا يزال توريد البنادق الأمريكية ممنوعًا.وبحسب ريزنيكوف، ستسعى كييف لامتلاك أسلحة في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الحلفاء، على سبيل المثال، مع الولايات المتحدة وبريطانيا وليتوانيا وفرنسا.
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العالم

صحيفة: ميركل رفضت تزويد أوكرانيا بالسلاح

07:29 GMT 14.12.2021
© AP Photo / Markus Schreiberأنجيلا ميركل، ألمانيا 8 ديسمبر 2021
أنجيلا ميركل، ألمانيا 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
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منعت المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، شخصيًا، توريد الأسلحة لأوكرانيا عبر الناتو، وفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية نقلا عن مصادر.
كان وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، قد اتهم في وقت سابق حكومة ميركل بمنع كييف من الحصول على بنادق من عيار ثقيل وبنادق رش لتدمير طائرات مسيرة دون طيار من خلال وكالة تحالف المشتريات (NSPA).
وفقًا لصحيفة "بيلد"، استخدمت برلين حق النقض (الفيتو)، في مايو/أيار، لمنع توريد بنادق "باريت" الأمريكية والبنادق الليتوانية المضادة للطائرات المسيرة، التي دفعت كييف ثمنها. في الوقت نفسه، أجبرت حكومة ميركل، بحسب مصدر، هولندا على دعم هذا القرار، حتى لا يكون لديها انطباع بأنها "كانت المعارض الوحيد لعملية البيع".
في أغسطس/آب، طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وفقًا لصحيفة "بيلد"، شخصيًا من ميركل خلال زيارتها إلى كييف، رفع الحظر المفروض على الإمدادات. ومع ذلك، قالت المستشارة آنذاك، على حد تعبير أحد الحاضرين في الاجتماع، إن ذلك "غير وارد".
وبحسب صحيفة "بيلد"، رفعت برلين حق النقض بشأن نقل البنادق المضادة للطائرات المسيرة إلى كييف في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني فقط، بينما لا يزال توريد البنادق الأمريكية ممنوعًا.
وبحسب ريزنيكوف، ستسعى كييف لامتلاك أسلحة في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الحلفاء، على سبيل المثال، مع الولايات المتحدة وبريطانيا وليتوانيا وفرنسا.
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