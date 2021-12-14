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صندوق النقد الدولي يحذر بريطانيا من خطأ يؤثر على الاقتصاد
صندوق النقد الدولي يحذر بريطانيا من خطأ يؤثر على الاقتصاد
حث صندوق النقد الدولي بنك إنجلترا على تجنب "تحيز التراخي" قبيل التصويت الرئيسي المرتقب، يوم الخميس، حول موعد رفع أسعار الفائدة في مواجهة معدل التضخم المرتفع. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T21:31+0000
2021-12-14T21:31+0000
اقتصاد
العالم
صندوق النقد الدولي
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وفي بيان، اليوم الثلاثاء، بعد زيارة فريق العمل إلى المملكة المتحدة، قال صندوق النقد الدولي إن لجنة السياسة النقدية "لديها الأدوات اللازمة لمعالجة التقلبات بما في ذلك حرية التصرف لإدارة مسار التضخم إلى مستواه المستهدف عند 2%.وأضاف البيان: "مع ذلك، لن يكون من السهل رؤية التحولات الممتدة في الأجور والأسعار النسبية مع الحفاظ على التوقعات ثابتة. سيكون من المهم تجنب تحيز التراخي، في ضوء التكاليف المرتبطة باحتواء تأثيرات الجولة الثانية"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".فاجأت لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) الأسواق في نوفمبر/ تشرين الثاني بالتصويت للحفاظ على سعر الفائدة عند أدنى مستوى تاريخي له والبالغ 0.1%.وأقر الحاكم أندرو بيلي بأن "علامات التحذير موجودة" بشأن التضخم، لكنه قال إن صانعي السياسة بحاجة إلى رؤية المزيد من البيانات من سوق العمل لتقييم آثار مخطط الإجازة في البلاد قبل تشديد السياسة.وأشارت بيانات جديدة، اليوم الثلاثاء، إلى أن سوق العمل ظل قويا في نوفمبر، مع إضافة 257 ألف وظيفة جديدة، لكن تهديد متحور "أوميكرون" أضاف مخاوف جديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/بنك-إنجلترا-يتوقع-تفاقم-التضخم-في-بريطانيا-بسبب-أسعار-الطاقة-1053634968.html
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اقتصاد, العالم, صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي يحذر بريطانيا من خطأ يؤثر على الاقتصاد

21:31 GMT 14.12.2021
© REUTERS / Hannah Mckayبنك إنجلترا في لندن
بنك إنجلترا في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Hannah Mckay
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حث صندوق النقد الدولي بنك إنجلترا على تجنب "تحيز التراخي" قبيل التصويت الرئيسي المرتقب، يوم الخميس، حول موعد رفع أسعار الفائدة في مواجهة معدل التضخم المرتفع.
وفي بيان، اليوم الثلاثاء، بعد زيارة فريق العمل إلى المملكة المتحدة، قال صندوق النقد الدولي إن لجنة السياسة النقدية "لديها الأدوات اللازمة لمعالجة التقلبات بما في ذلك حرية التصرف لإدارة مسار التضخم إلى مستواه المستهدف عند 2%.
وأضاف البيان: "مع ذلك، لن يكون من السهل رؤية التحولات الممتدة في الأجور والأسعار النسبية مع الحفاظ على التوقعات ثابتة. سيكون من المهم تجنب تحيز التراخي، في ضوء التكاليف المرتبطة باحتواء تأثيرات الجولة الثانية"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".
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فاجأت لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) الأسواق في نوفمبر/ تشرين الثاني بالتصويت للحفاظ على سعر الفائدة عند أدنى مستوى تاريخي له والبالغ 0.1%.
وأقر الحاكم أندرو بيلي بأن "علامات التحذير موجودة" بشأن التضخم، لكنه قال إن صانعي السياسة بحاجة إلى رؤية المزيد من البيانات من سوق العمل لتقييم آثار مخطط الإجازة في البلاد قبل تشديد السياسة.
وأشارت بيانات جديدة، اليوم الثلاثاء، إلى أن سوق العمل ظل قويا في نوفمبر، مع إضافة 257 ألف وظيفة جديدة، لكن تهديد متحور "أوميكرون" أضاف مخاوف جديدة.
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