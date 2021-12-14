تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211214/طرح-أضخم-الأحجار-الكريمة-ملكة-آسيا-للبيع-في-مزاد-قد-يصل-سعرها-إلى-100-مليون-دولار-1053930568.html
طرح أضخم الأحجار الكريمة "ملكة آسيا" للبيع في مزاد... قد يصل سعرها إلى 100 مليون دولار
طرح أضخم الأحجار الكريمة "ملكة آسيا" للبيع في مزاد... قد يصل سعرها إلى 100 مليون دولار
سيتم طرح حجر كريم ضخم في مزاد، والذي يُعتقد أنه أحد أكبر الأحجار الكريمة المكتشفة على الإطلاق.‏ 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T14:15+0000
2021-12-14T14:15+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1053930518_0:214:2885:1836_1920x0_80_0_0_da5674b7a121761959bb4a84574d1e8e.jpg
وكان العمال عثروا على الجوهرة، التي أطلق عليها اسم "ملكة آسيا"، في منجم في مدينة راتنابورا الجنوبية، المعروفة باسم "مدينة الجواهر" في سريلانكا.ويزن الياقوت الأزرق الضخم 683 رطلا، وتم عرضه يوم الأحد الماضي، على فراش من الزهور في منزل مالك حفرة الأحجار الكريمة بالقرب من كولومبو، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.وقال رئيس هيئة الأحجار الكريمة والمجوهرات في سريلانكا، ثيلاك وييراسينغ، إن الحجر الكريم المكتشف حديثا كان على الأرجح أكبر حجر منفرد تم العثور عليه في سريلانكا.وتابع، مؤكدا أنه يختلف عن "Serendipity Sapphire"، وهو مجموعة من الياقوت تزن 1124 رطلا.وقال وييراسينغ: "ذلك الحجر هذا ليس مجموعة أحجار، بل حجر واحد، وبقدر علمنا، فإنه يمكن أن يكون أكبر أكسيد الألمونيوم المسجل في العالم".وعن السطح الأزرق غير الشفاف للجوهرة، قال: "إذا قطعناه مفتوحا فقد نجد مناطق أكثر وضوحا في الداخل، مثل بذور الكاكايا، لكننا نحتاج إلى فحصها بشكل أكبر".وتقدّر مجلة "فوربس"الأمريكية أنه إذا تم تقسيم الحجر الكريم الضخم "ملكة آسيا"، فإنها يمكن أن تملأ نحو 1،549،016 خاتم خطوبة من قيراط واحد.ومن الممكن أن تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار، على الرغم من عدم تقديم أي شهادة دولية رسمية أو تقييم للجوهرة.وقالت منظمة الأحجار الكريمة في راتنابور إنه يستهدف المشترين المحتملين للحجر الضخم، بما في ذلك "المتاحف والأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة في الشرق الأوسط".وأشارت مديرة المنظمة، شانكا روانديثا، في تصريحات لوكالة "أسوشييتد برس" للأنباء أن مالكي الأحجار الكريمة سيتطلعون للحصول على تقييم قوي للحجر الكريم قبل البيع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1053930518_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_0817642d8e879bec41224166ad08d2a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات

طرح أضخم الأحجار الكريمة "ملكة آسيا" للبيع في مزاد... قد يصل سعرها إلى 100 مليون دولار

14:15 GMT 14.12.2021
© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTEسريلانكا تستعرض الياقوت الأزرق الطبيعي العملاق، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2021
سريلانكا تستعرض الياقوت الأزرق الطبيعي العملاق، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE
تابعنا عبر
سيتم طرح حجر كريم ضخم في مزاد، والذي يُعتقد أنه أحد أكبر الأحجار الكريمة المكتشفة على الإطلاق.‏
وكان العمال عثروا على الجوهرة، التي أطلق عليها اسم "ملكة آسيا"، في منجم في مدينة راتنابورا الجنوبية، المعروفة باسم "مدينة الجواهر" في سريلانكا.
ويزن الياقوت الأزرق الضخم 683 رطلا، وتم عرضه يوم الأحد الماضي، على فراش من الزهور في منزل مالك حفرة الأحجار الكريمة بالقرب من كولومبو، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وقال رئيس هيئة الأحجار الكريمة والمجوهرات في سريلانكا، ثيلاك وييراسينغ، إن الحجر الكريم المكتشف حديثا كان على الأرجح أكبر حجر منفرد تم العثور عليه في سريلانكا.
وتابع، مؤكدا أنه يختلف عن "Serendipity Sapphire"، وهو مجموعة من الياقوت تزن 1124 رطلا.
وقال وييراسينغ: "ذلك الحجر هذا ليس مجموعة أحجار، بل حجر واحد، وبقدر علمنا، فإنه يمكن أن يكون أكبر أكسيد الألمونيوم المسجل في العالم".
وعن السطح الأزرق غير الشفاف للجوهرة، قال: "إذا قطعناه مفتوحا فقد نجد مناطق أكثر وضوحا في الداخل، مثل بذور الكاكايا، لكننا نحتاج إلى فحصها بشكل أكبر".
وتقدّر مجلة "فوربس"الأمريكية أنه إذا تم تقسيم الحجر الكريم الضخم "ملكة آسيا"، فإنها يمكن أن تملأ نحو 1،549،016 خاتم خطوبة من قيراط واحد.
ومن الممكن أن تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار، على الرغم من عدم تقديم أي شهادة دولية رسمية أو تقييم للجوهرة.
وقالت منظمة الأحجار الكريمة في راتنابور إنه يستهدف المشترين المحتملين للحجر الضخم، بما في ذلك "المتاحف والأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة في الشرق الأوسط".
وأشارت مديرة المنظمة، شانكا روانديثا، في تصريحات لوكالة "أسوشييتد برس" للأنباء أن مالكي الأحجار الكريمة سيتطلعون للحصول على تقييم قوي للحجر الكريم قبل البيع.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:04 GMTإخلاء عدد من المباني في وسط لندن بسبب تسرب للغاز
15:02 GMTحوت عملاق "بعيني إنسان" وتفاصيل مذهلة... فيديو
14:49 GMTما هي قدرات صواريخ "روبيج" الروسية؟
14:47 GMTفايزر تكشف فاعلية قرص مضاد لفيروس كورونا
14:47 GMTبوتين يحقق حلم فتاة مريضة بمشاهدة عرض "بحيرة البجع"
14:44 GMTإعلام: ليس لدى إسرائيل إمكانية للهجوم على إيران
14:41 GMTوزير القوى العاملة المصري: هذا هو عدد ساعات العمل في القانون الجديد
14:38 GMTمقتل 5 وإصابة 124 خلال احتفالات بفوز منتخب عربي لكرة القدم
14:33 GMTجيولوجيون يكتشفون "كنزا دفينا" من آثار الديناصورات وهي "تجري وتسبح وتستريح وتجلس"
14:26 GMTالاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الشركات الروسية العاملة في سوريا
14:23 GMT"حماس" تقول إنها بصدد إجراء صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع إسرائيل
14:15 GMTطرح أضخم الأحجار الكريمة "ملكة آسيا" للبيع في مزاد... قد يصل سعرها إلى 100 مليون دولار
14:13 GMTموسكو: لم يسمح بحدوث أي هجوم إرهابي واحد في روسيا عام 2021
14:10 GMTقناة السويس: إيرادات القناة سجلت أكثر من 571 مليون دولار في نوفمبر
14:08 GMTأمير سعودي يحكي عن استدعائه ليلا إلى قصر الملك ولقائه بالأمير محمد بن سلمان... فيديو
14:00 GMTثاني مدينة صينية تكتشف "مكونات منتهية الصلاحية" في الغذاء
13:51 GMTما الأهمية التي يمثلها متحف "الإثنوغرافيا" الذي أعاد السودان افتتاحه ‏بعد 16 عاما من الإغلاق... صور
13:47 GMTالسعودية تصدر قرارا بشأن العمرة للقادمين من الخارج ممن أعمارهم 12 عاما فأكثر
13:45 GMTبعد أزمة تصريحات بارليف... بينيت يصف المستوطنين بـ "الدرع الواقي" لإسرائيل
13:43 GMTبوتين يدخل قائمة أكثر 10 رجال تقديرا في عام 2021