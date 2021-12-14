https://arabic.sputniknews.com/20211214/طرح-أضخم-الأحجار-الكريمة-ملكة-آسيا-للبيع-في-مزاد-قد-يصل-سعرها-إلى-100-مليون-دولار-1053930568.html

طرح أضخم الأحجار الكريمة "ملكة آسيا" للبيع في مزاد... قد يصل سعرها إلى 100 مليون دولار

طرح أضخم الأحجار الكريمة "ملكة آسيا" للبيع في مزاد... قد يصل سعرها إلى 100 مليون دولار

سيتم طرح حجر كريم ضخم في مزاد، والذي يُعتقد أنه أحد أكبر الأحجار الكريمة المكتشفة على الإطلاق.‏ 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T14:15+0000

2021-12-14T14:15+0000

2021-12-14T14:15+0000

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وكان العمال عثروا على الجوهرة، التي أطلق عليها اسم "ملكة آسيا"، في منجم في مدينة راتنابورا الجنوبية، المعروفة باسم "مدينة الجواهر" في سريلانكا.ويزن الياقوت الأزرق الضخم 683 رطلا، وتم عرضه يوم الأحد الماضي، على فراش من الزهور في منزل مالك حفرة الأحجار الكريمة بالقرب من كولومبو، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.وقال رئيس هيئة الأحجار الكريمة والمجوهرات في سريلانكا، ثيلاك وييراسينغ، إن الحجر الكريم المكتشف حديثا كان على الأرجح أكبر حجر منفرد تم العثور عليه في سريلانكا.وتابع، مؤكدا أنه يختلف عن "Serendipity Sapphire"، وهو مجموعة من الياقوت تزن 1124 رطلا.وقال وييراسينغ: "ذلك الحجر هذا ليس مجموعة أحجار، بل حجر واحد، وبقدر علمنا، فإنه يمكن أن يكون أكبر أكسيد الألمونيوم المسجل في العالم".وعن السطح الأزرق غير الشفاف للجوهرة، قال: "إذا قطعناه مفتوحا فقد نجد مناطق أكثر وضوحا في الداخل، مثل بذور الكاكايا، لكننا نحتاج إلى فحصها بشكل أكبر".وتقدّر مجلة "فوربس"الأمريكية أنه إذا تم تقسيم الحجر الكريم الضخم "ملكة آسيا"، فإنها يمكن أن تملأ نحو 1،549،016 خاتم خطوبة من قيراط واحد.ومن الممكن أن تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار، على الرغم من عدم تقديم أي شهادة دولية رسمية أو تقييم للجوهرة.وقالت منظمة الأحجار الكريمة في راتنابور إنه يستهدف المشترين المحتملين للحجر الضخم، بما في ذلك "المتاحف والأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة في الشرق الأوسط".وأشارت مديرة المنظمة، شانكا روانديثا، في تصريحات لوكالة "أسوشييتد برس" للأنباء أن مالكي الأحجار الكريمة سيتطلعون للحصول على تقييم قوي للحجر الكريم قبل البيع.

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