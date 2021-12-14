على خطى ليلي علوي... إلهام شاهين تطل من الحرم المكي وتهدي عمرة لأمها المتوفية

وظهرت الفنانة في الصورة بالحجاب وهي مبتسمة، والتي نشرتها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وكتبت: "الحمدلله أجمل عمرة في حياتي والجو رائع والحرم هادئ جدًا".وأضافت: "أحمدك وأشكر فضلك يا رب وهبتها لأمي كالعادة وكل سنة كنت بعملها في عيد الأم ولظروف الكورونا اختلفت المواعيد، الله يرحمك يا أمي ويجعل مثواكي الجنة.. ربنا يتقبل".هذا وأدت إلهام شاهين مناسك العمرة على هامش حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث ارتدت، حسب متابعين، ملابس مكشوفة، ما أثار موجة من التعليقات الساخرة بعد ظهورها بالحجاب في الحرم المكي.وأثار مقطع فيديو للفنانة المصرية ليلى علوي بالحجاب وهي تطلب العفو أمام الكعبة الشريفة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وانتقد مغردون ظهور علوي، وقالوا بأن الأصح هو التوجه للكعبة بالدعاء وليس للمصور، في حين اعتبر آخرون الأمر مجرد رياء لأن الأصح في العبادات هو السرية واحتساب الأجر.
بعد ليلى علوي، نشرت الفنانة المصرية إلهام شاهين، صورة من الحرم المكي، حيث أدت مناسك العمرة، وأهدت "الثواب" لوالدتها المتوفية.
وظهرت الفنانة في الصورة بالحجاب وهي مبتسمة، والتي نشرتها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وكتبت: "الحمدلله أجمل عمرة في حياتي والجو رائع والحرم هادئ جدًا".
وأضافت: "أحمدك وأشكر فضلك يا رب وهبتها لأمي كالعادة وكل سنة كنت بعملها في عيد الأم ولظروف الكورونا اختلفت المواعيد، الله يرحمك يا أمي ويجعل مثواكي الجنة.. ربنا يتقبل".
هذا وأدت إلهام شاهين مناسك العمرة على هامش حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث ارتدت، حسب متابعين، ملابس مكشوفة، ما أثار موجة من التعليقات الساخرة بعد ظهورها بالحجاب في الحرم المكي.
وأثار مقطع فيديو للفنانة المصرية ليلى علوي بالحجاب وهي تطلب العفو أمام الكعبة الشريفة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتقد مغردون ظهور علوي، وقالوا بأن الأصح هو التوجه للكعبة بالدعاء وليس للمصور، في حين اعتبر آخرون الأمر مجرد رياء لأن الأصح في العبادات هو السرية واحتساب الأجر.