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على خطى ليلي علوي... إلهام شاهين تطل من الحرم المكي وتهدي عمرة لأمها المتوفية
على خطى ليلي علوي... إلهام شاهين تطل من الحرم المكي وتهدي عمرة لأمها المتوفية
بعد ليلى علوي، نشرت الفنانة المصرية إلهام شاهين، صورة من الحرم المكي، حيث أدت مناسك العمرة، وأهدت "الثواب" لوالدتها المتوفية. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T11:03+0000
2021-12-14T11:03+0000
مجتمع
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وظهرت الفنانة في الصورة بالحجاب وهي مبتسمة، والتي نشرتها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وكتبت: "الحمدلله أجمل عمرة في حياتي والجو رائع والحرم هادئ جدًا".وأضافت: "أحمدك وأشكر فضلك يا رب وهبتها لأمي كالعادة وكل سنة كنت بعملها في عيد الأم ولظروف الكورونا اختلفت المواعيد، الله يرحمك يا أمي ويجعل مثواكي الجنة.. ربنا يتقبل".هذا وأدت إلهام شاهين مناسك العمرة على هامش حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث ارتدت، حسب متابعين، ملابس مكشوفة، ما أثار موجة من التعليقات الساخرة بعد ظهورها بالحجاب في الحرم المكي.وأثار مقطع فيديو للفنانة المصرية ليلى علوي بالحجاب وهي تطلب العفو أمام الكعبة الشريفة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وانتقد مغردون ظهور علوي، وقالوا بأن الأصح هو التوجه للكعبة بالدعاء وليس للمصور، في حين اعتبر آخرون الأمر مجرد رياء لأن الأصح في العبادات هو السرية واحتساب الأجر.
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مجتمع, منوعات

على خطى ليلي علوي... إلهام شاهين تطل من الحرم المكي وتهدي عمرة لأمها المتوفية

11:03 GMT 14.12.2021
© Sputnik . Abdullah Hameedالممثلة المصرية إلهام شاهين في مهرجان الأقصر السينمائي الدولي السابع 18 مارس/آذار 2018
الممثلة المصرية إلهام شاهين في مهرجان الأقصر السينمائي الدولي السابع 18 مارس/آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© Sputnik . Abdullah Hameed
تابعنا عبر
بعد ليلى علوي، نشرت الفنانة المصرية إلهام شاهين، صورة من الحرم المكي، حيث أدت مناسك العمرة، وأهدت "الثواب" لوالدتها المتوفية.
وظهرت الفنانة في الصورة بالحجاب وهي مبتسمة، والتي نشرتها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وكتبت: "الحمدلله أجمل عمرة في حياتي والجو رائع والحرم هادئ جدًا".
وأضافت: "أحمدك وأشكر فضلك يا رب وهبتها لأمي كالعادة وكل سنة كنت بعملها في عيد الأم ولظروف الكورونا اختلفت المواعيد، الله يرحمك يا أمي ويجعل مثواكي الجنة.. ربنا يتقبل".
هذا وأدت إلهام شاهين مناسك العمرة على هامش حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث ارتدت، حسب متابعين، ملابس مكشوفة، ما أثار موجة من التعليقات الساخرة بعد ظهورها بالحجاب في الحرم المكي.
وأثار مقطع فيديو للفنانة المصرية ليلى علوي بالحجاب وهي تطلب العفو أمام الكعبة الشريفة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتقد مغردون ظهور علوي، وقالوا بأن الأصح هو التوجه للكعبة بالدعاء وليس للمصور، في حين اعتبر آخرون الأمر مجرد رياء لأن الأصح في العبادات هو السرية واحتساب الأجر.
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