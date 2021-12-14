غواصة أمريكية متضررة تصل إلى سان دييغو... صور

الغواصة التي تعرضت لأضرار جسيمة - قبة السونار مفقودة - جاءت من غوام. وفقا لموقع "درايف"، فإن الغواصة قطعت على الأرجح 6200 ميل تحت الماء، حيث كانت الرحلة سرية.غواصة متضررة تدخل الميناء، البدن فيها مفتوح ومحاطة بقاطرات، وقد ظهرت في مجال رؤية كاميرا مراقبة الميناء في 12 ديسمبر/كانون الأول.يذكر أنه، في 2 أكتوبر/تشرين الأول، في بحر الصين الجنوبي، اصطدمت غواصة "كونيتيكت" النووية، التي كانت تحت الماء، بجبل بحري. أصيب 11 بحارًا، وتعرضت الغواصة لأضرار بالغة، وقطعت الخدمة القتالية وتوجهت إلى جزيرة غوام. لا تحتوي القاعدة البحرية المحلية على أرصفة جافة لإصلاح سفن بهذا الحجم. يوجد رصيف في بيرل هاربور القريبة، لكن لا يوجد متخصصون، لأن الغواصة تنتمي إلى طراز "Seawolf" النادر. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه القاعدة ذات أهمية استراتيجية في المحيط الهادئ ولا يمكن تبرير تحميلها لفترة طويلة، وسيستغرق إصلاح "كونيتيكت" وقتًا طويلاً.هذا ولم تعلن البحرية الأمريكية بأي شكل من الأشكال عن انتقال الغواصة عبر المحيط الهادئ. وقد شوهد اختفاء "يو إس إس كونيتيكت" من ميناء غوام من صور الأقمار الصناعية.
غواصة متضررة تدخل الميناء، البدن فيها مفتوح ومحاطة بقاطرات، وقد ظهرت في مجال رؤية كاميرا مراقبة الميناء في 12 ديسمبر/كانون الأول.
يذكر أنه، في 2 أكتوبر/تشرين الأول، في بحر الصين الجنوبي، اصطدمت غواصة "كونيتيكت" النووية، التي كانت تحت الماء، بجبل بحري. أصيب 11 بحارًا، وتعرضت الغواصة لأضرار بالغة، وقطعت الخدمة القتالية وتوجهت إلى جزيرة غوام. لا تحتوي القاعدة البحرية المحلية على أرصفة جافة لإصلاح سفن بهذا الحجم. يوجد رصيف في بيرل هاربور القريبة، لكن لا يوجد متخصصون، لأن الغواصة تنتمي إلى طراز "Seawolf" النادر. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه القاعدة ذات أهمية استراتيجية في المحيط الهادئ ولا يمكن تبرير تحميلها لفترة طويلة، وسيستغرق إصلاح "كونيتيكت" وقتًا طويلاً.
هذا ولم تعلن البحرية الأمريكية بأي شكل من الأشكال عن انتقال الغواصة عبر المحيط الهادئ. وقد شوهد اختفاء "يو إس إس كونيتيكت" من ميناء غوام من صور الأقمار الصناعية.