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https://arabic.sputniknews.com/20211214/غواصة-أمريكية-متضررة-تصل-إلى-سان-دييغو-صور-1053910731.html
غواصة أمريكية متضررة تصل إلى سان دييغو... صور
غواصة أمريكية متضررة تصل إلى سان دييغو... صور
ظهرت على شبكة الإنترنت صورة لغواصة "كونيكتيكت" النووية التابعة للبحرية الأمريكية في ميناء سان دييغو. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T05:35+0000
2021-12-14T05:37+0000
رصد عسكري
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الغواصة التي تعرضت لأضرار جسيمة - قبة السونار مفقودة - جاءت من غوام. وفقا لموقع "درايف"، فإن الغواصة قطعت على الأرجح 6200 ميل تحت الماء، حيث كانت الرحلة سرية.غواصة متضررة تدخل الميناء، البدن فيها مفتوح ومحاطة بقاطرات، وقد ظهرت في مجال رؤية كاميرا مراقبة الميناء في 12 ديسمبر/كانون الأول.يذكر أنه، في 2 أكتوبر/تشرين الأول، في بحر الصين الجنوبي، اصطدمت غواصة "كونيتيكت" النووية، التي كانت تحت الماء، بجبل بحري. أصيب 11 بحارًا، وتعرضت الغواصة لأضرار بالغة، وقطعت الخدمة القتالية وتوجهت إلى جزيرة غوام. لا تحتوي القاعدة البحرية المحلية على أرصفة جافة لإصلاح سفن بهذا الحجم. يوجد رصيف في بيرل هاربور القريبة، لكن لا يوجد متخصصون، لأن الغواصة تنتمي إلى طراز "Seawolf" النادر. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه القاعدة ذات أهمية استراتيجية في المحيط الهادئ ولا يمكن تبرير تحميلها لفترة طويلة، وسيستغرق إصلاح "كونيتيكت" وقتًا طويلاً.هذا ولم تعلن البحرية الأمريكية بأي شكل من الأشكال عن انتقال الغواصة عبر المحيط الهادئ. وقد شوهد اختفاء "يو إس إس كونيتيكت" من ميناء غوام من صور الأقمار الصناعية.
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رصد عسكري

غواصة أمريكية متضررة تصل إلى سان دييغو... صور

05:35 GMT 14.12.2021 (تم التحديث: 05:37 GMT 14.12.2021)
CC0 / U.S. Naval Sea Systems Command / غواصة أمريكية
غواصة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
CC0 / U.S. Naval Sea Systems Command /
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ظهرت على شبكة الإنترنت صورة لغواصة "كونيكتيكت" النووية التابعة للبحرية الأمريكية في ميناء سان دييغو.
الغواصة التي تعرضت لأضرار جسيمة - قبة السونار مفقودة - جاءت من غوام. وفقا لموقع "درايف"، فإن الغواصة قطعت على الأرجح 6200 ميل تحت الماء، حيث كانت الرحلة سرية.
غواصة متضررة تدخل الميناء، البدن فيها مفتوح ومحاطة بقاطرات، وقد ظهرت في مجال رؤية كاميرا مراقبة الميناء في 12 ديسمبر/كانون الأول.
يذكر أنه، في 2 أكتوبر/تشرين الأول، في بحر الصين الجنوبي، اصطدمت غواصة "كونيتيكت" النووية، التي كانت تحت الماء، بجبل بحري. أصيب 11 بحارًا، وتعرضت الغواصة لأضرار بالغة، وقطعت الخدمة القتالية وتوجهت إلى جزيرة غوام. لا تحتوي القاعدة البحرية المحلية على أرصفة جافة لإصلاح سفن بهذا الحجم. يوجد رصيف في بيرل هاربور القريبة، لكن لا يوجد متخصصون، لأن الغواصة تنتمي إلى طراز "Seawolf" النادر. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه القاعدة ذات أهمية استراتيجية في المحيط الهادئ ولا يمكن تبرير تحميلها لفترة طويلة، وسيستغرق إصلاح "كونيتيكت" وقتًا طويلاً.
هذا ولم تعلن البحرية الأمريكية بأي شكل من الأشكال عن انتقال الغواصة عبر المحيط الهادئ. وقد شوهد اختفاء "يو إس إس كونيتيكت" من ميناء غوام من صور الأقمار الصناعية.
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