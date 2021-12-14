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https://arabic.sputniknews.com/20211214/فايزر-تكشف-فاعلية-قرص-مضاد-لفيروس-كورونا--1053932257.html
فايزر تكشف فاعلية قرص مضاد لفيروس كورونا
فايزر تكشف فاعلية قرص مضاد لفيروس كورونا
كشفت شركة فايزر، اليوم الثلاثاء، مدى فعالية قرصها المضاد لفيروس كورونا المستجد. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T14:47+0000
2021-12-14T14:47+0000
فيروس كورونا
أوميكرون
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وذكرت الشركة الأمريكية أن التحاليل النهائية للقرص تظهر فعالية تقترب نسبتها من 90% في الوقاية من دخول المستشفيات والوفيات في المرضى من الفئات المهددة، بحسب "رويترز".وتكشف أحدث البيانات أن العقار يحتفظ بفعاليته ضد متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".وفي نوفمبر/ تشرين الماضي، أعلنت الشركة أن الدواء الذي يؤخذ عن طريق الفم تبلغ فعاليته 89 في المئة تقريبا في الوقاية من دخول المستشفيات والوفاة، وذلك مقارنة بدواء وهمي (قرص مماثل دون مادة فعالة) بناء على نتائج مؤقتة في نحو 1200 شخص. وتضمنت البيانات المعلنة، اليوم الثلاثاء، ألف شخص آخرين.ولم يتوف أي شخص في التجربة ممن تلقوا عقار فايزر مقارنة مع وفاة 12 من متلقي الدواء الوهمي.كما أعلنت فايزر نتائج مبكرة لتجربة سريرية ثانية أظهرت أن العقار قلل معدل دخول المستشفيات بنحو 70 في المئة في نحو 600 من البالغين المهددين.وحاليا، لا يوجد أي دواء مصرح به مضاد لفيروس كورونا يؤخذ عن طريق الفم في الولايات المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/إصابات-كورونا-تقفز-حاجز-الـ-50-مليون-في-أمريكا-1053908994.html
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فيروس كورونا, أوميكرون

فايزر تكشف فاعلية قرص مضاد لفيروس كورونا

14:47 GMT 14.12.2021
© REUTERS / DADO RUVICشركة فايزر، إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، 29 سبتمبر 2021
شركة فايزر، إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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كشفت شركة فايزر، اليوم الثلاثاء، مدى فعالية قرصها المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وذكرت الشركة الأمريكية أن التحاليل النهائية للقرص تظهر فعالية تقترب نسبتها من 90% في الوقاية من دخول المستشفيات والوفيات في المرضى من الفئات المهددة، بحسب "رويترز".
مقبرة كالفاري في حي ماسبث في كوينز بورو في ولاية نيويورك بـ الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
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أمس, 23:53 GMT
وتكشف أحدث البيانات أن العقار يحتفظ بفعاليته ضد متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".
وفي نوفمبر/ تشرين الماضي، أعلنت الشركة أن الدواء الذي يؤخذ عن طريق الفم تبلغ فعاليته 89 في المئة تقريبا في الوقاية من دخول المستشفيات والوفاة، وذلك مقارنة بدواء وهمي (قرص مماثل دون مادة فعالة) بناء على نتائج مؤقتة في نحو 1200 شخص. وتضمنت البيانات المعلنة، اليوم الثلاثاء، ألف شخص آخرين.
ولم يتوف أي شخص في التجربة ممن تلقوا عقار فايزر مقارنة مع وفاة 12 من متلقي الدواء الوهمي.
كما أعلنت فايزر نتائج مبكرة لتجربة سريرية ثانية أظهرت أن العقار قلل معدل دخول المستشفيات بنحو 70 في المئة في نحو 600 من البالغين المهددين.
وحاليا، لا يوجد أي دواء مصرح به مضاد لفيروس كورونا يؤخذ عن طريق الفم في الولايات المتحدة.
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