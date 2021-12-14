فايزر تكشف فاعلية قرص مضاد لفيروس كورونا

وذكرت الشركة الأمريكية أن التحاليل النهائية للقرص تظهر فعالية تقترب نسبتها من 90% في الوقاية من دخول المستشفيات والوفيات في المرضى من الفئات المهددة، بحسب "رويترز".وتكشف أحدث البيانات أن العقار يحتفظ بفعاليته ضد متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".وفي نوفمبر/ تشرين الماضي، أعلنت الشركة أن الدواء الذي يؤخذ عن طريق الفم تبلغ فعاليته 89 في المئة تقريبا في الوقاية من دخول المستشفيات والوفاة، وذلك مقارنة بدواء وهمي (قرص مماثل دون مادة فعالة) بناء على نتائج مؤقتة في نحو 1200 شخص. وتضمنت البيانات المعلنة، اليوم الثلاثاء، ألف شخص آخرين.ولم يتوف أي شخص في التجربة ممن تلقوا عقار فايزر مقارنة مع وفاة 12 من متلقي الدواء الوهمي.كما أعلنت فايزر نتائج مبكرة لتجربة سريرية ثانية أظهرت أن العقار قلل معدل دخول المستشفيات بنحو 70 في المئة في نحو 600 من البالغين المهددين.وحاليا، لا يوجد أي دواء مصرح به مضاد لفيروس كورونا يؤخذ عن طريق الفم في الولايات المتحدة.
وفي نوفمبر/ تشرين الماضي، أعلنت الشركة أن الدواء الذي يؤخذ عن طريق الفم تبلغ فعاليته 89 في المئة تقريبا في الوقاية من دخول المستشفيات والوفاة، وذلك مقارنة بدواء وهمي (قرص مماثل دون مادة فعالة) بناء على نتائج مؤقتة في نحو 1200 شخص. وتضمنت البيانات المعلنة، اليوم الثلاثاء، ألف شخص آخرين.
ولم يتوف أي شخص في التجربة ممن تلقوا عقار فايزر مقارنة مع وفاة 12 من متلقي الدواء الوهمي.
كما أعلنت فايزر نتائج مبكرة لتجربة سريرية ثانية أظهرت أن العقار قلل معدل دخول المستشفيات بنحو 70 في المئة في نحو 600 من البالغين المهددين.
وحاليا، لا يوجد أي دواء مصرح به مضاد لفيروس كورونا يؤخذ عن طريق الفم في الولايات المتحدة.