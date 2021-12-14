تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211214/فرنسا-نقترب-من-إنقاذ-الاتفاق-النووي-الإيراني-بسرعة-1053945699.html
فرنسا: نقترب من إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني بسرعة
فرنسا: نقترب من إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني بسرعة
أعلنت فرنسا أنه لا يزال من الممكن إحياء الاتفاق النووي مع إيران، مشيرة إلى أنه يتم السير لإنقاذه بسرعة. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T20:59+0000
2021-12-14T20:59+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104334/09/1043340960_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_9f98fa37cc262bdb883d7047880ec8ec.jpg
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفييه، إن باب إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مفتوح في الوقت الحالي.وتابع: "نقترب بسرعة من نهاية طريق إحياء الاتفاق النووي"، مشيرا إلى أن ما تحرزه طهران من تقدم في برنامجها النووي يفرغ الاتفاق من مضمونه.وأوضح دي ريفييه في تصريحات صحفية: أن يجري الاقتراب من النقطة التي يكون فيها تصعيد إيران لبرنامجها النووي قد أفرغ تماما خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) من مضمونها.وتابع: "الباب الدبلوماسي مفتوح أمام إيران لإبرام اتفاق الآن"، مضيفا: "على إيران أن تختار بين انهيار الاتفاق أو التوصل إلى اتفاق عادل وشامل".ولفت إلى أن استمرار إيران في التصعيد النووي يعني الاقتراب من نهاية الطريقة بسرعة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في وقت سابق اليوم، إن المفاوضات الجارية بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حققت تقدما، مشيرا إلى أنه تم تقليص بعض الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/الحكومة-الإيرانية-تكشف-شرط-نجاح-مفاوضات-فيينا-1053916246.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104334/09/1043340960_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_c7374aa409364db1f6606be8fe9b2d48.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران

فرنسا: نقترب من إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني بسرعة

20:59 GMT 14.12.2021
© AFP 2021 / HAMED MALEKPOURمفاعل نووي إيراني في منشأة فورد
مفاعل نووي إيراني في منشأة فورد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© AFP 2021 / HAMED MALEKPOUR
تابعنا عبر
أعلنت فرنسا أنه لا يزال من الممكن إحياء الاتفاق النووي مع إيران، مشيرة إلى أنه يتم السير لإنقاذه بسرعة.
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفييه، إن باب إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مفتوح في الوقت الحالي.
وتابع: "نقترب بسرعة من نهاية طريق إحياء الاتفاق النووي"، مشيرا إلى أن ما تحرزه طهران من تقدم في برنامجها النووي يفرغ الاتفاق من مضمونه.
مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، طهران، إيران 5 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
الحكومة الإيرانية تكشف شرط نجاح مفاوضات فيينا
09:41 GMT
وأوضح دي ريفييه في تصريحات صحفية: أن يجري الاقتراب من النقطة التي يكون فيها تصعيد إيران لبرنامجها النووي قد أفرغ تماما خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) من مضمونها.
وتابع: "الباب الدبلوماسي مفتوح أمام إيران لإبرام اتفاق الآن"، مضيفا: "على إيران أن تختار بين انهيار الاتفاق أو التوصل إلى اتفاق عادل وشامل".
ولفت إلى أن استمرار إيران في التصعيد النووي يعني الاقتراب من نهاية الطريقة بسرعة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في وقت سابق اليوم، إن المفاوضات الجارية بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حققت تقدما، مشيرا إلى أنه تم تقليص بعض الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:00 GMTبعد فوز القوائم المستقلة ومقاطعة حماس... ما دلالات نتائج الانتتخابات الفلسطينية؟
21:00 GMTوزير الأوقاف المصري يكشف حقيقة منع صلاة النساء في المساجد
20:59 GMTفرنسا: نقترب من إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني بسرعة
20:53 GMTمصر تحسم حقيقة وقوع حالات وفاة بين الأطفال بفيروس كورونا
20:46 GMTإيران تعلن عن تقدم في المفاوضات مع وكالة الطاقة الذرية
20:44 GMTنهر لوس أنجلوس يتعرض لفيضانات كبيرة... فيديو
20:31 GMTكيف تحتفل قطر بيومها الوطني... فيديو
20:28 GMTاستئناف الحوار الاقتصادي الأمريكي الفلسطيني بعد توقف دام 5 سنوات
20:26 GMTالصحة العالمية: أوميكرون ينتشر أسرع من أي سلالة سابقة وربما وصل معظم الدول
20:15 GMTحسن يوسف يكشف سبب ابتعاده عن الأعمال الفنية مؤخرا
20:05 GMTمسؤول إيراني: بلادنا كانت ضحية للهجمات الإلكترونية الأمريكية والصهيونية
20:01 GMTمعلومات عن مقاتلات تايفون التي تسلمها الجيش الكويتي
19:58 GMTمالطا تسمح رسميا بحيازة 7 غرامات من الحشيش وزراعة 4 شجرات للاستخدام الشخصي
19:55 GMTالأمم المتحدة تحذر من مخاطر اندلاع حرب شوارع في مأرب
19:39 GMTالدوما الروسي ينتقد تصريحات مثيرة "للتوتر" من جانب أمين عام "الناتو"
19:35 GMTالصحة العالمية: انخفاض طفيف في فاعلية اللقاحات
19:14 GMTنائب وزير الدفاع الروسي يجتمع بوفد من أفريقيا الوسطى ويبحث معه القضايا الأمنية
19:02 GMTوزير الخارجية السعودي: يدنا ممدودة لإيران ونأمل أن يكون لها رد فعل إيجابي... فيديو
18:57 GMTالإمارات تخطر أمريكا رسميا بتعليق صفقة عسكرية قيمتها 23 مليار دولار
18:45 GMTإسرائيل تجري مناورات عسكرية في مدينة حيفا