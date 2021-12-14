فرنسا: نقترب من إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني بسرعة

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفييه، إن باب إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مفتوح في الوقت الحالي.وتابع: "نقترب بسرعة من نهاية طريق إحياء الاتفاق النووي"، مشيرا إلى أن ما تحرزه طهران من تقدم في برنامجها النووي يفرغ الاتفاق من مضمونه.وأوضح دي ريفييه في تصريحات صحفية: أن يجري الاقتراب من النقطة التي يكون فيها تصعيد إيران لبرنامجها النووي قد أفرغ تماما خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) من مضمونها.وتابع: "الباب الدبلوماسي مفتوح أمام إيران لإبرام اتفاق الآن"، مضيفا: "على إيران أن تختار بين انهيار الاتفاق أو التوصل إلى اتفاق عادل وشامل".ولفت إلى أن استمرار إيران في التصعيد النووي يعني الاقتراب من نهاية الطريقة بسرعة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في وقت سابق اليوم، إن المفاوضات الجارية بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حققت تقدما، مشيرا إلى أنه تم تقليص بعض الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني.
وأوضح دي ريفييه في تصريحات صحفية: أن يجري الاقتراب من النقطة التي يكون فيها تصعيد إيران لبرنامجها النووي قد أفرغ تماما خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) من مضمونها.
وتابع: "الباب الدبلوماسي مفتوح أمام إيران لإبرام اتفاق الآن"، مضيفا: "على إيران أن تختار بين انهيار الاتفاق أو التوصل إلى اتفاق عادل وشامل".
ولفت إلى أن استمرار إيران في التصعيد النووي يعني الاقتراب من نهاية الطريقة بسرعة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في وقت سابق اليوم، إن المفاوضات الجارية بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حققت تقدما، مشيرا إلى أنه تم تقليص بعض الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني.