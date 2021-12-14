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فيديو جديد لكوكب الأرض من محطة الفضاء الدولية... 24 ثانية "خاطفة للأنفاس"‏
فيديو جديد لكوكب الأرض من محطة الفضاء الدولية... 24 ثانية "خاطفة للأنفاس"‏
نشر ملياردير ياباني مقطعا مصورا مذهلا لكوكب الأرض، وذلك أثناء زيارته لمحطة الفضاء الدولية.‏ 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T11:48+0000
2021-12-14T11:48+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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والفيديو الذي نشره، يوساكو مايزاوا، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، هو مقطع مصور بفاصل زمني للأرض من المحطة الفضائية.ووصف مايزاوا المشهد الذي صوره بأنه "خاطف للأنفاس".وكتب في تغريدته: "لقد التقطت لقطة للأرض من نافذة محطة الفضاء الدولية"، هذا هو بالضبط مدار كامل حول الأرض إنه خاطف للأنفاس.ورغم أن فيديو يوساكا مايزاوا قصير وتبلغ مدته 24 ثانية فقط، فإنه يُظهر المحطة الفضائية الدولية وهي تكمل مدارا كاملا حول كوكب الأرض.ويمكن رؤية في بداية الفيديو شروق الشمس المذهل، قبل أن تمر الأرض بسرعة من الأسفل، بينما تلتف الألواح الشمسية لمحطة الفضاء الدولية وتعديل موضعها في المقدمة.وينتهي الفيديو بغروب الشمس، مما يشير إلى مدار كامل للكوكب.ومنذ وصوله إلى محطة الفضاء الدولية في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أبقى أوساكا مايزاوا متابعيه على "تويتر"، البالغ عددهم 10.8 مليون متابع، على اطلاع دائم بمهمته الفضائية.وتدور محطة الفضاء الدولية حول الأرض على ارتفاع نحو 250 ميلا، مما يعني أن المحطة الفضائية تقوم بنحو 16 رحلة حول الأرض بمعدل يومي.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/مجلة-علمية-أكبر-كلمة-يمكن-مشاهدتها-من-الفضاء-هي-اسم-عربي-صور-وفيديو--1053866154.html
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مجتمع, نادي الفيديو

فيديو جديد لكوكب الأرض من محطة الفضاء الدولية... 24 ثانية "خاطفة للأنفاس"‏

11:48 GMT 14.12.2021
© Photo / pixabay/qimonoكوكب الأرض والقمر أثناء شروق الشمس
كوكب الأرض والقمر أثناء شروق الشمس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
كوكب الأرض والقمر أثناء شروق الشمس
© Photo / pixabay/qimono
تابعنا عبر
نشر ملياردير ياباني مقطعا مصورا مذهلا لكوكب الأرض، وذلك أثناء زيارته لمحطة الفضاء الدولية.‏
والفيديو الذي نشره، يوساكو مايزاوا، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، هو مقطع مصور بفاصل زمني للأرض من المحطة الفضائية.
ووصف مايزاوا المشهد الذي صوره بأنه "خاطف للأنفاس".
كوكب الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
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وكتب في تغريدته: "لقد التقطت لقطة للأرض من نافذة محطة الفضاء الدولية"، هذا هو بالضبط مدار كامل حول الأرض إنه خاطف للأنفاس.
ورغم أن فيديو يوساكا مايزاوا قصير وتبلغ مدته 24 ثانية فقط، فإنه يُظهر المحطة الفضائية الدولية وهي تكمل مدارا كاملا حول كوكب الأرض.
ويمكن رؤية في بداية الفيديو شروق الشمس المذهل، قبل أن تمر الأرض بسرعة من الأسفل، بينما تلتف الألواح الشمسية لمحطة الفضاء الدولية وتعديل موضعها في المقدمة.
وينتهي الفيديو بغروب الشمس، مما يشير إلى مدار كامل للكوكب.
ومنذ وصوله إلى محطة الفضاء الدولية في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أبقى أوساكا مايزاوا متابعيه على "تويتر"، البالغ عددهم 10.8 مليون متابع، على اطلاع دائم بمهمته الفضائية.
وتدور محطة الفضاء الدولية حول الأرض على ارتفاع نحو 250 ميلا، مما يعني أن المحطة الفضائية تقوم بنحو 16 رحلة حول الأرض بمعدل يومي.
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