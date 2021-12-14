https://arabic.sputniknews.com/20211214/قبل-حديثه-مع-بوتين-رئيس-فنلندا-يبحث-مع-بايدن-الوضع-في-أوكرانيا-1053909307.html

قبل حديثه مع بوتين.. رئيس فنلندا يبحث مع بايدن الوضع في أوكرانيا

قبل حديثه مع بوتين.. رئيس فنلندا يبحث مع بايدن الوضع في أوكرانيا

بحث الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، مع نظيره الأمريكي جو بايدن، الوضع في أوكرانيا، ومن المقرر بحث هذه القضية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء. 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T01:19+0000

2021-12-14T01:19+0000

2021-12-14T01:19+0000

الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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موسكو- سبوتنيك. وقال مكتب رئيس فنلندا في بيان، اليوم، "تم التركيز في المحادثة (مع بايدن) على الوضع المقلق على حدود أوكرانيا. وأكد الرئيسان على أن التعاون مهمًا لإيجاد طريقة دبلوماسية للخروج من الوضع المتوتر".وأفاد البيان بإن الرئيس نينيستو سيجري محادثة هاتفية مع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء، لبحث هذه القضية.ويتهم الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة روسيا بالتحضير لغزو أوكرانيا عسكريا، وهو ما نفته موسكو مرارا وفي عدة مناسبات، معتبرة أن تلك الاتهامات الموجهة لها ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على حدود روسيا.وطالب زعماء دول غربية، هي بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، ألمانيا، وإيطاليا مؤخرا بضرورة استئناف موسكو وكييف المحادثات بـ "صيغة نورماندي"، التي شكلت في السادس من يونيو/حزيران عام 2014، في مدينة نورماندي على هامش الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ 70 لإنزال قوات الحلفاء على ساحل المدينة عام 1944.فيما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي جو بايدن، لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، وأشار إلى أن "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية، مطالبا بضمانات أمنية بعدم توسع الناتو شرقا ونشر أسلحة ضاربة في الدول المتاخمة لروسيا.

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الرئيس الأمريكي جو بايدن, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين