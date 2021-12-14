قتلى وجرحى جراء 3 انفجارات في أنحاء متفرقة من أفغانستان
© REUTERS / Parwizانفجار قرب مكتب منظمة إنقاذ الطفولة في مدينة جلال أباد شرقي أفغانستان، 24 يناير/ كانون الثاني 2018
قتل 4 أشخاص وأصيب عدد آخر من بينهم عنصران من حركة طالبان، إثر انفجار 3 قنابل في مناطق متفرقة من أفغانستان، اليوم الثلاثاء.
كابول - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة الأفغانية المشكلة من حركة طالبان، سعيد خوستي، في بيان، إن تفجيرا أسفر عن مقتل شخص وإصابة عنصرين من حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية].
في المقابل، قالت مصادر لوكالة "سبوتنيك"، إن "عبوة ناسفة انفجرت في منطقة شاه شهيد في المنطقة الثامنة في كابول أوقع 3 قتلى".
وفي ذات السياق، قال شاهد عيان لـ"سبوتنيك" إن عبوة ناسفة ثانية انفجرت في منطقة "داشت بارشي" في كابول بعد ظهر اليوم، دون وقوع إصابات.
في المقابل، قالت مصادر لوكالة "سبوتنيك"، إن "عبوة ناسفة انفجرت في منطقة شاه شهيد في المنطقة الثامنة في كابول أوقع 3 قتلى".
وفي ذات السياق، قال شاهد عيان لـ"سبوتنيك" إن عبوة ناسفة ثانية انفجرت في منطقة "داشت بارشي" في كابول بعد ظهر اليوم، دون وقوع إصابات.
22 نوفمبر, 17:06 GMT
وفي سياق متصل، قال مكتب حاكم ولاية هلمند، في بيان: "أُصيب 4 أشخاص على الأقل من بينهم ثلاثة في حالة خطرة إثر انفجار قنبلة اليوم في الإقليم.
ولم تعلن أي جهة حينها مسؤوليتها عن الانفجارات، إلا أن تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] شن هجمات في الآونة الأخيرة ضد عناصر حركة طالبان، أسفرت عن سقوط ضحايا.
وأعلنت حركة طالبان، في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان.
وجاء ذلك، بعد بسط سيطرة مقاتلي الحركة على العاصمة كابول، منتصف آب/أغسطس الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة السابقة، ومغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.
وأنهت الولايات المتحدة، في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان؛ وذلك بعد نحو عشرين عاما من الوجود العسكري في هذا البلد.
ولم تعلن أي جهة حينها مسؤوليتها عن الانفجارات، إلا أن تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] شن هجمات في الآونة الأخيرة ضد عناصر حركة طالبان، أسفرت عن سقوط ضحايا.
وأعلنت حركة طالبان، في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان.
وجاء ذلك، بعد بسط سيطرة مقاتلي الحركة على العاصمة كابول، منتصف آب/أغسطس الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة السابقة، ومغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.
وأنهت الولايات المتحدة، في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان؛ وذلك بعد نحو عشرين عاما من الوجود العسكري في هذا البلد.