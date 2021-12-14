https://arabic.sputniknews.com/20211214/قتلى-وجرحى-جراء-3-انفجارات-في-أنحاء-متفرقة-من-أفغانستان-1053936880.html

قتلى وجرحى جراء 3 انفجارات في أنحاء متفرقة من أفغانستان

قتلى وجرحى جراء 3 انفجارات في أنحاء متفرقة من أفغانستان

قتل 4 أشخاص وأصيب عدد آخر من بينهم عنصران من حركة طالبان، إثر انفجار 3 قنابل في مناطق متفرقة من أفغانستان، اليوم الثلاثاء. 14.12.2021, سبوتنيك عربي

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كابول - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة الأفغانية المشكلة من حركة طالبان، سعيد خوستي، في بيان، إن تفجيرا أسفر عن مقتل شخص وإصابة عنصرين من حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية].في المقابل، قالت مصادر لوكالة "سبوتنيك"، إن "عبوة ناسفة انفجرت في منطقة شاه شهيد في المنطقة الثامنة في كابول أوقع 3 قتلى".وفي ذات السياق، قال شاهد عيان لـ"سبوتنيك" إن عبوة ناسفة ثانية انفجرت في منطقة "داشت بارشي" في كابول بعد ظهر اليوم، دون وقوع إصابات.وفي سياق متصل، قال مكتب حاكم ولاية هلمند، في بيان: "أُصيب 4 أشخاص على الأقل من بينهم ثلاثة في حالة خطرة إثر انفجار قنبلة اليوم في الإقليم.ولم تعلن أي جهة حينها مسؤوليتها عن الانفجارات، إلا أن تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] شن هجمات في الآونة الأخيرة ضد عناصر حركة طالبان، أسفرت عن سقوط ضحايا.وأعلنت حركة طالبان، في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان.وجاء ذلك، بعد بسط سيطرة مقاتلي الحركة على العاصمة كابول، منتصف آب/أغسطس الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة السابقة، ومغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.وأنهت الولايات المتحدة، في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان؛ وذلك بعد نحو عشرين عاما من الوجود العسكري في هذا البلد.

https://arabic.sputniknews.com/20211122/مسؤول-أفغاني-سيأتي-الوقت-الذي-لن-تسمع-فيه-أي-انفجارات-في-أفغانستان-1050777292.html

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أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم الآن, حركة طالبان, تنظيم داعش الأرهابي