تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211214/قدرات-الفرقاطة-الفرنسية-أوفيرني-التي-تراقبها-روسيا-في-البحر-الأسود-1053937288.html
قدرات الفرقاطة الفرنسية "أوفيرني" التي تراقبها روسيا في البحر الأسود
قدرات الفرقاطة الفرنسية "أوفيرني" التي تراقبها روسيا في البحر الأسود
تراقب روسيا فرقاطة فرنسية طراز "أوفيرني" تحمل صواريخ موجهة بعدما دخلت البحر الأسود، حسبما ذكر مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T16:32+0000
2021-12-14T16:32+0000
البحر الأسود
أخبار روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103537/47/1035374706_0:11:1000:574_1920x0_80_0_0_203197a730da71f12b9043bc66fc5cb9.jpg
وأوضح مركز مراقبة الدفاع الوطني، أن الفرقاطة الفرنسية تحمل صواريخ موجهة، مشيرا إلى أن أسطول البحر الأسود الروسي بدأ مراقبة تحركاتها.تصنف "أوفيرني" بأنها فرقاطة متعددة المهام من فئة "فريم" تعمل بالديزل ومزودة بترسانة ضخمة من العتاد العسكري تشمل صواريخ مجنحة وطوربيدات إضافة إلى رادار متطور وجهاز الكشف عن الغواصات "سونار"، بحسب تقرير نشره موقع "نافال غروب" الفرنسي.تسليح الفرقاطة الفرنسية "أوفيرني":يمكن للفرقاطة "أوفيرني" أن تبحر بسرعة 27 عقدة (نحو 50 كم/ س) ويصل مداها إلى 6 آلاف ميل بحري (نحو 11.1 ألف كم) عندما تكون سرعة إبحارها 15 عقدة (نحو 27 كم/ س).يصل طول الفرقاطة "أوفيرني" إلى 142 مترا وعرضها 20 مترا ووزنها 6 أطنان، ويتكون طاقمها من 108 أشخاص مع وجود مروحية على متنها.ماذا يحدث في البحر الأسود؟قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، في تصريحات قبل أيام، إن النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في المنطقة المجاورة للحدود الروسية زاد في السنوات الأخيرة.وتابع: "هناك زيادة في الأنشطة البحرية لقوات الناتو في البحر الأسود وبحر البلطيق. هذا العام"، مشيرا إلى أن 26 سفينة حربية من دول الحلف، غير المطلة على البحر الأسود أجرت رحلات بحرية بأعداد أكبر مقارنة بالعام الماضي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103537/47/1035374706_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_133beeb2cd026d774c20073148a3b652.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
البحر الأسود, أخبار روسيا

قدرات الفرقاطة الفرنسية "أوفيرني" التي تراقبها روسيا في البحر الأسود

16:32 GMT 14.12.2021
© Photo / Franck Dubeyفرقاطة فرنسية
فرقاطة فرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© Photo / Franck Dubey
تابعنا عبر
تراقب روسيا فرقاطة فرنسية طراز "أوفيرني" تحمل صواريخ موجهة بعدما دخلت البحر الأسود، حسبما ذكر مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي.
وأوضح مركز مراقبة الدفاع الوطني، أن الفرقاطة الفرنسية تحمل صواريخ موجهة، مشيرا إلى أن أسطول البحر الأسود الروسي بدأ مراقبة تحركاتها.
تصنف "أوفيرني" بأنها فرقاطة متعددة المهام من فئة "فريم" تعمل بالديزل ومزودة بترسانة ضخمة من العتاد العسكري تشمل صواريخ مجنحة وطوربيدات إضافة إلى رادار متطور وجهاز الكشف عن الغواصات "سونار"، بحسب تقرير نشره موقع "نافال غروب" الفرنسي.

تسليح الفرقاطة الفرنسية "أوفيرني":

"إكزوسيت": صواريخ مضادة للسفن فرنسية متوسطة المدى.
رادار "هيراكليس": رادار إلكتروني سلبي متعدد المهام تصنعه فرنسا.
"نافال كروز ميسيل": صواريخ فرنسية مجنحة يمكن إطلاقها من البحر مداها 250 كم.
"أستر": صواريخ (سطح - جو) للدفاع الجوي تصل سرعتها إلى 3 أضعاف سرعة الصوت.
"إم يو - 90": طوربيد خفيف الوزن مضاد للغواصات يحمل اسم "إمباكت".
يمكن للفرقاطة "أوفيرني" أن تبحر بسرعة 27 عقدة (نحو 50 كم/ س) ويصل مداها إلى 6 آلاف ميل بحري (نحو 11.1 ألف كم) عندما تكون سرعة إبحارها 15 عقدة (نحو 27 كم/ س).
يصل طول الفرقاطة "أوفيرني" إلى 142 مترا وعرضها 20 مترا ووزنها 6 أطنان، ويتكون طاقمها من 108 أشخاص مع وجود مروحية على متنها.

ماذا يحدث في البحر الأسود؟

قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، في تصريحات قبل أيام، إن النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في المنطقة المجاورة للحدود الروسية زاد في السنوات الأخيرة.
وتابع: "هناك زيادة في الأنشطة البحرية لقوات الناتو في البحر الأسود وبحر البلطيق. هذا العام"، مشيرا إلى أن 26 سفينة حربية من دول الحلف، غير المطلة على البحر الأسود أجرت رحلات بحرية بأعداد أكبر مقارنة بالعام الماضي.
المدمرة البريطانية "ديفندر" التي تصدى لها الأسطول الروسي في البحر الأسود
المدمرة البريطانية ديفندر التي تصدى لها الأسطول الروسي في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
المدمرة البريطانية "ديفندر" التي تصدى لها الأسطول الروسي في البحر الأسود
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:37 GMTشابان يفشلان بالسطو على مصرف... فينهبان محل أجهزة خليوي في بيروت... فيديو
16:36 GMTبعد نقله إلى العناية المركزة... دعوات الشفاء تنهال على الشيخ صالح اللحيدان
16:33 GMTبعد أزمة جورج قرداحي... وزير لبناني يتحدث من جديد عن الحرب في اليمن.. فيديو
16:32 GMTقدرات الفرقاطة الفرنسية "أوفيرني" التي تراقبها روسيا في البحر الأسود
16:29 GMTإثيوبيا تقول إنها معرضة لظروف خطرة لكنها مستعدة للمقاومة ضد الغزاة والكوارث
16:26 GMTروسيا تطلق طائرة "الصياد" الشبحية بقدرات جبارة مضادة للأساطيل المعادية...فيديو
16:22 GMTاستفتاء شعبي لتغيير النظام وانتخابات برلمانية مبكرة... سياسيون تونسيون يرفضون قرارات الرئيس
16:19 GMTقتلى وجرحى جراء 3 انفجارات في أنحاء متفرقة من أفغانستان
16:09 GMT"هيومن رايتس" تتهم إسرائيل باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين عرب
16:07 GMTالرئيس الجزائري يجري زيارة عمل إلى تونس تدوم يومين
16:04 GMTبعد تهديده بالقتل... إسرائيل تتخذ قرارا حاسما بشأن عضو الكنيست منصور عباس
16:01 GMTاتحاد الشغل التونسي: الحكومة أخبرتنا أنه ليس لديها أموال لدفع الرواتب
16:01 GMTالسعودية… خبراء يكشفون أسباب خفض الإنفاق العسكري في الموازنة الجديدة
15:57 GMTالأهلي المصري يوضح ماذا حدث في أزمة مشاركته في كأس العالم للأندية... فيديو
15:57 GMTأمير قطر يصل إلى السعودية... ومحمد بن سلمان في استقباله
15:54 GMTبريطانيا تعلن حذف 11 دولة على رأسها جنوب أفريقيا من قائمة السفر الحمراء
15:53 GMTبوريل: الاتحاد الأوروبي لن يتردد في اتخاذ تدابير تقييدية ضد روسيا إن مست بسيادة أوكرانيا
15:48 GMTالعراق: زيادة احتياطيات النقد الأجنبي 16 مليار دولار بعد خفض قيمة الدينار
15:39 GMTالرئيس اللبناني يتحدث عن ضرورة دعوة الحكومة للانعقاد "حتى لو تمت مقاطعتها"
15:35 GMTالقبائل العربية تقطع الطريق المؤدي إلى مدينة يحاصرها الجيش الأمريكي شرقي سوريا... صور