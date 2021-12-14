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https://arabic.sputniknews.com/20211214/قطر-تعلن-عن-حدث-تاريخي-لها-وللمنطقة-العربية-والآسيويةأول-امرأة-ترأس-هذا-المنصب-1053939190.html
قطر تعلن عن حدث تاريخي لها وللمنطقة العربية والآسيوية...أول امرأة ترأس هذا المنصب
قطر تعلن عن حدث تاريخي لها وللمنطقة العربية والآسيوية...أول امرأة ترأس هذا المنصب
أعلن منتدى آسيا والمحيط الهادئ، اليوم الثلاثاء، عن انتخابه رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، مريم ‏بنت عبد الله العطية، رئيسةً للتحالف العالمي... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T16:49+0000
2021-12-14T16:49+0000
العالم العربي
أخبار قطر اليوم
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وتعتبر العطية هي أول امرأة في قارة آسيا والمنطقة العربية تتقلد هذا المنصب، والذي يضم 129 مؤسسة وطنية حول العالم.ووصفت صحيفة "الشرق" القطرية انتخاب مريم بنت عبد الله العطية لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "حدث تاريخي لقطر والمنطقة العربية والآسيوية".وستبدأ العطية تولي مهام منصبها الجديد، في مارس/ آذار 2022.وقالت مريم بنت عبد الله العطية في بيان لها إن "اختيارها لهذا المنصب وقع نتيجة للعمل الدؤوب والسمعة الرفيعة التي تتمتع بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر على المستويين الدولي والإقليمي، إلى جانب الأدوار الكبيرة التي تضطلع بها اللجنة الوطنية بكل شفافية ومصداقية، الأمر الذي أكسبها ثقة الأسرة الدولية".كما شددت على أنه "خلال فترة توليها منصبها كرئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ستعمل على تنفيذ أهداف واستراتيجية التحالف، القائمة على مناصرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتأثير الإيجابي على المخرجات الموضوعية للآليات والعمليات الدولية لحقوق الإنسان، من خلال استقطاب أصوات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المناقشات العالمية".وكانت مريم بنت عبد الله العطية قالت في تصريحات سابقة لها، إن الاهتمام بتعليم المرأة كان البوابة الرئيسة لتمكين المرأة القطرية، واقتحامها لمجالات مثل التربية والطيران والهندسة والطب والقانون والشؤون الدولية والشريعة والإعلام والآداب والفنون والعلوم التطبيقية بمختلف أنواعها.
https://arabic.sputniknews.com/20180606/الخطوط-الجوية-القطرية-تصريحات-1032880963.html
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العالم العربي, أخبار قطر اليوم

قطر تعلن عن حدث تاريخي لها وللمنطقة العربية والآسيوية...أول امرأة ترأس هذا المنصب

16:49 GMT 14.12.2021
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARIمشهد عام على ساحة للأطفال فارغة، في أعقاب تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في الدوحة، قطر 17 آذار/ مارس 2020
مشهد عام على ساحة للأطفال فارغة، في أعقاب تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في الدوحة، قطر 17 آذار/ مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
مشهد عام على ساحة للأطفال فارغة، في أعقاب تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في الدوحة، قطر 17 آذار/ مارس 2020
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI
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أعلن منتدى آسيا والمحيط الهادئ، اليوم الثلاثاء، عن انتخابه رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، مريم ‏بنت عبد الله العطية، رئيسةً للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دورته الحالية لمدة 3 سنوات.‏
وتعتبر العطية هي أول امرأة في قارة آسيا والمنطقة العربية تتقلد هذا المنصب، والذي يضم 129 مؤسسة وطنية حول العالم.
ووصفت صحيفة "الشرق" القطرية انتخاب مريم بنت عبد الله العطية لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "حدث تاريخي لقطر والمنطقة العربية والآسيوية".
وستبدأ العطية تولي مهام منصبها الجديد، في مارس/ آذار 2022.
وقالت مريم بنت عبد الله العطية في بيان لها إن "اختيارها لهذا المنصب وقع نتيجة للعمل الدؤوب والسمعة الرفيعة التي تتمتع بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر على المستويين الدولي والإقليمي، إلى جانب الأدوار الكبيرة التي تضطلع بها اللجنة الوطنية بكل شفافية ومصداقية، الأمر الذي أكسبها ثقة الأسرة الدولية".
كما شددت على أنه "خلال فترة توليها منصبها كرئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ستعمل على تنفيذ أهداف واستراتيجية التحالف، القائمة على مناصرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتأثير الإيجابي على المخرجات الموضوعية للآليات والعمليات الدولية لحقوق الإنسان، من خلال استقطاب أصوات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المناقشات العالمية".
المدير التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2018
رئيس الخطوط الجوية القطرية يعتذر عن تصريحات بشأن شغل المرأة مناصب قيادية
6 يونيو 2018, 06:27 GMT
وكانت مريم بنت عبد الله العطية قالت في تصريحات سابقة لها، إن الاهتمام بتعليم المرأة كان البوابة الرئيسة لتمكين المرأة القطرية، واقتحامها لمجالات مثل التربية والطيران والهندسة والطب والقانون والشؤون الدولية والشريعة والإعلام والآداب والفنون والعلوم التطبيقية بمختلف أنواعها.
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