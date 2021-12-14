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https://arabic.sputniknews.com/20211214/قناة-السويس-إيرادات-القناة-سجلت-أكثر-من-571-مليون-دولار-في-نوفمبر-1053930225.html
قناة السويس: إيرادات القناة سجلت أكثر من 571 مليون دولار في نوفمبر
قناة السويس: إيرادات القناة سجلت أكثر من 571 مليون دولار في نوفمبر
قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، اليوم الثلاثاء، إن القناة حققت إيرادات بقيمة 571.3 مليون دولار، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهي الأعلى في... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T14:10+0000
2021-12-14T14:10+0000
قناة السويس
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر
السيسي
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وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وجه، أمس الاثنين، بتعزيز مشروعات هيئة قناة السويس في إطار استراتيجية تطويرها، وهو ما ذكره خلال اجتماعه مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن السيسي وجه بـ "تعزيز مشروعات الهيئة في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها، وذلك لدعم التنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية".وأشار إلى أن الفريق أسامة ربيع استعرض "مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات، حيث شهد شهر نوفمبر الماضي تحقيق أكبر حمولة للبضائع العابرة وأعلى إيرادات شهرية في تاريخ الهيئة".كما عرض رئيس هيئة قناة السويس، وفقا للبيان، "الهيكل الجديد الذي تم الإعلان عنه لرسوم عبور السفن في قناة السويس، والذي سيتم تطبيقه بدءاً من شهر فبراير/شباط القادم، فضلاً عن المردود المتوقع منه، حيث جاء مواكبةً لتوقعات المؤسسات الدولية المتخصصة بالنسبة لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي وأسعار البترول العالمية".ولفت إلى أن الرئيس السيسي اطلع على "جهود تطوير منظومة الطاقة الخاصة بقناة السويس، حيث ستستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة من الرياح والطاقة الشمسية في إنارة محطات المراقبة بطول مجرى القناة".
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قناة السويس, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, السيسي

قناة السويس: إيرادات القناة سجلت أكثر من 571 مليون دولار في نوفمبر

14:10 GMT 14.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYالسفن العالقة في قناة السويس أثناء جنوح سفينة إيفرغيفن
السفن العالقة في قناة السويس أثناء جنوح سفينة إيفرغيفن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، اليوم الثلاثاء، إن القناة حققت إيرادات بقيمة 571.3 مليون دولار، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهي الأعلى في تاريخ القناة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وجه، أمس الاثنين، بتعزيز مشروعات هيئة قناة السويس في إطار استراتيجية تطويرها، وهو ما ذكره خلال اجتماعه مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن السيسي وجه بـ "تعزيز مشروعات الهيئة في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها، وذلك لدعم التنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية".
وأشار إلى أن الفريق أسامة ربيع استعرض "مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات، حيث شهد شهر نوفمبر الماضي تحقيق أكبر حمولة للبضائع العابرة وأعلى إيرادات شهرية في تاريخ الهيئة".
كما عرض رئيس هيئة قناة السويس، وفقا للبيان، "الهيكل الجديد الذي تم الإعلان عنه لرسوم عبور السفن في قناة السويس، والذي سيتم تطبيقه بدءاً من شهر فبراير/شباط القادم، فضلاً عن المردود المتوقع منه، حيث جاء مواكبةً لتوقعات المؤسسات الدولية المتخصصة بالنسبة لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي وأسعار البترول العالمية".
ولفت إلى أن الرئيس السيسي اطلع على "جهود تطوير منظومة الطاقة الخاصة بقناة السويس، حيث ستستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة من الرياح والطاقة الشمسية في إنارة محطات المراقبة بطول مجرى القناة".
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