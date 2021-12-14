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https://arabic.sputniknews.com/20211214/كيف-تحتفل-قطر-بيومها-الوطني-فيديو-1053945051.html
كيف تحتفل قطر بيومها الوطني... فيديو
كيف تحتفل قطر بيومها الوطني... فيديو
تستعد قطر للاحتفال بيومها الوطني، الذي يوافق الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، وتشمل احتفالاتها بهذه المناسبة العديد من الفعاليات. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T20:31+0000
2021-12-14T20:31+0000
2021-12-14T20:31+0000
أخبار قطر اليوم
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نشرت صحيفة "الراية" القطرية مقطع فيديو بصفحتها الرسمية على "تويتر" بهذه المناسبة، مشيرة إلى أن الاحتفالات ستشمل عدة مناطق في الدولة.وقالت الصحيفة إن اللجنة المنظمة للاحتفالات أعلنت انطلاق فعاليات اليوم الوطني في عدة مواقع بالدولة لإبراز تاريخ دولة قطر وتراثها.يذكر أن الجيش القطري يستعد لإجراء عرض عسكري في العاصمة الدوحة بهذه المناسبة.ويوافق اليوم الوطني لقطر تاريخ تولي مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، حكم البلاد في 18 ديسمبر عام 1878.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/قطر-تستعد-لحدث-عسكري-خلال-أيام-فيديو-1053732145.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم
كيف تحتفل قطر بيومها الوطني... فيديو
تستعد قطر للاحتفال بيومها الوطني، الذي يوافق الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، وتشمل احتفالاتها بهذه المناسبة العديد من الفعاليات.
نشرت صحيفة "الراية" القطرية مقطع فيديو بصفحتها الرسمية على "تويتر" بهذه المناسبة، مشيرة إلى أن الاحتفالات ستشمل عدة مناطق في الدولة.
وقالت الصحيفة إن اللجنة المنظمة للاحتفالات أعلنت انطلاق فعاليات اليوم الوطني في عدة مواقع بالدولة لإبراز تاريخ دولة قطر وتراثها.
يذكر أن الجيش القطري يستعد لإجراء عرض عسكري في العاصمة الدوحة بهذه المناسبة.
ويوافق اليوم الوطني لقطر تاريخ تولي مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، حكم البلاد في 18 ديسمبر عام 1878.