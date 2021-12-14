https://arabic.sputniknews.com/20211214/كيف-يمنع-نظام-اليد-الميتة-الروسي-الحرب-العالمية-الثالثة-1053918061.html

كيف يمنع نظام "اليد الميتة" الروسي الحرب العالمية الثالثة

كيف يمنع نظام "اليد الميتة" الروسي الحرب العالمية الثالثة

نظام بيريميتر "اليد الميتة" الروسي قادر على ضمان التدمير الكامل للعدو بشكل مستقل. 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T10:32+0000

2021-12-14T10:32+0000

2021-12-14T10:32+0000

رصد عسكري

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تم إنشاء مجمع التحكم الآلي بيريميتر لضربة نووية انتقامية ضخمة، والمعروف في الغرب باسم Dead Hand، في الاتحاد السوفييتي في ذروة الحرب الباردة. ومن المعروف أن النظام يسمى أيضًا "آلة يوم القيامة"، وذلك لسبب، وفقًا للمصادر المفتوحة، فهو قادر على توجيه ضربة "انتقامية" بشكل مستقل، دون تدخل بشري.علاوة على ذلك، هناك رأي مفاده أن النظام يمكن أن يعمل كـ "منبه لنهاية العالم". أي، يصبح الاستخدام التلقائي للأسلحة النووية، أمرًا لا مفر منه.هل هو حقا كذلك؟ وما هي المزايا الرئيسية الأخرى التي تتمتع بها "اليد الميتة"؟ تحدث الصحفي العسكري، ألكسندر ميخائيلوف، مع موقع iReactorعن هذا السلاح.الأسلحة السوفييتية السريةخلال الحقبة السوفييتية، كان بيريميتر مجمعًا شديد السرية. لكن العالم علم به في أكتوبر/تشرين الأول 1993، بعد مقال نشرته الصحيفة الأمريكية "نيويورك تايمز" بعنوان "آلة يوم القيامة لروسيا". يقدم محادثة بين الخبير في معهد بروكينغز بروس بلير وأحد مواطني الاتحاد السوفييتي، الذي تحدث عن السلاح السوفييتي السري.علاوة على ذلك، في هذا المنشور تم تسمية "بيريميتر" لأول مرة ليس فقط "اليد الميتة"، ولكن أيضًا "آلة يوم القيامة". وأكد مصدر من صحيفة "نيويورك تايمز" أن النظام قادر على ضرب عدو دون مساعدة أحد.في الوقت نفسه، اقترح الصحفي ويليام برود، الذي كتب المقال، أن المجمع الآلي بالكاد يمكن وصفه بأنه آمن، لأنه لم يقم أحد بإلغاء الحوادث العرضية المميتة."آلي" أم "ميكانيكي"؟ومع ذلك، فإن المعلومات حول التشغيل التلقائي متناقضة إلى حد ما. وكان العديد من الأمريكيين متشككين للغاية بشأن مقال "نيويورك تايمز". اعتبره شخص ما اختراعًا كاملاً، وافترض أحدهم أنه لم يتم تقديم جميع الحقائق هناك.ومع ذلك، نفى أحد مطوري "بريميتر" فلاديمير يارينيتش هذه المعلومات. وأكد في مقابلة مع مجلة Wired عام 2009، أن احتمال الإطلاق التلقائي أمر غير وارد. في الواقع، إذا تم اختراق نظام أو تعطله، فإن مثل هذه الوظيفة يمكن أن تعرض وجود العالم للخطر.صُمم النظام ليبقى خامدًا حتى يتم تفعيله من قبل مسؤول كبير في حالة حدوث أزمة. بعد ذلك فقط، يبدأ النظام، باستخدام أجهزة الاستشعار، في مراقبة شبكة مجسات الزلازل والإشعاع وضغط الهواء بحثًا عن علامات الانفجارات النووية. وقال إنه يتعين على النظام بعد ذلك التحقق من أربعة جمل (إذا، حينها).وشدد يارينيتش على أن "اليد الميتة" يجب أن تتحقق أولاً مما إذا كان الانفجار النووي قد حدث على الأراضي الروسية. إذا كان الأمر كذلك، فإن المجمع يتصل بهيئة الأركان العامة من أجل الحصول على أمر واضح. بعد أن يكتشف أن الأشخاص المسؤولين على قيد الحياة ويمكنهم اتخاذ قرار بشأن ضربة انتقامية بأنفسهم، ينتظر النظام من 15 دقيقة إلى ساعة، ثم ينطفئ. ومع ذلك، بشرط عدم وجود هجمات جديدة.ومع ذلك، إذا تم قطع خط الاتصال مع هيئة الأركان العامة، فإن "بيريميتر" سوف يستنتج أن نهاية العالم قد حانت. سيقوم النظام على الفور بنقل سلطة إطلاق الصواريخ إلى أي شخص في تلك اللحظة في مخابئ محمية بشكل خاص في أعماق الأرض. وأوضح المطور أنه قد يكون وزيرًا، أو ملازمًا صغيرًا يبلغ من العمر 25 عامًا كان طالبًا في الأكاديمية العسكرية، أمس.في الوقت نفسه، قال الصحفي العسكري ألكسندر ميخائيلوف إن النظام في الواقع يعمل تلقائيًا في حالة ثبوت العدوان من خصم محتمل.وكانت فكرة النظام، الذي تم إنشاؤه بهذا الشكل في الثمانينيات، هي تحديد إمكانيات الرد أثناء فقدان مراكز التحكم. عند ضرب مراكز القيادة، تكون القدرة العسكرية صفرًا. لكن في حالة هذا النظام، يتم تنفيذ جميع الأهداف المحددة ويتم توجيه جميع الأسلحة المبرمجة بغض النظر عما إذا كانت هناك يد تعطي أمر الإطلاق أم لا. أي أنه في هذه الحالة سيتم تشغيل هذا النظام تلقائيًا.وأضاف الخبير أن المجمع لا يمكنه إطلاق صاروخ بالخطأ. على الرغم من تسجيل تهديدات كاذبة أحيانا.لا يمكن أن يكون هناك أخطاء. هناك جهاز مراقبة يمكن أن يعتبر وميض ما كإطلاق صاروخ. وقد تم تأكيد مثل هذه الحالات بشكل متكرر. لكن هناك أيضًا أنظمة مكررة لا تؤكد التهديد، ثم يتم إلغاؤه. لذلك، لم يكن هناك فشل في تشغيل كلا النظامين حتى الآن. كانت هناك حوادث تتعلق برصد عمليات الإطلاق الزائفة، خاصة في ذروة الحرب الباردة.تجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود تهديد حقيقي، تطلق بيريميتر صواريخ قيادة 15P011 تم تطويرها في مكتب التصميم "يوجنوي". وهي مجهزة برأس حربي خاص 15B99 يحتوي على نظام قيادة هندسة الراديو. وهو مصمم لضمان تسليم أوامر القتال إلى مركز القيادة لجميع مواقع القيادة والقاذفات الواقعة تحت تأثير التفجيرات النووية والتدابير الإلكترونية المضادة النشطة، أثناء تحليق الرأس الحربي في الجزء السلبي من المسار.التحديث كان وسيظلقال مراسلو Wired في عام 2009، إن النظام لا يزال يعمل ومستعد للرد. بعد ذلك بعامين، أعلن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، سيرغي كاراكاييف، أن "بيريميتر" موجود وهو في حالة تأهب.في التسعينيات، اقترح مدير المخابرات المركزية، روبرت جيتس، مطالبة الرئيس بوريس يلتسين بتوضيح ما إذا كان هذا النظام ما زال يعمل بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. ولكن وكالة المخابرات المركزية وقيادة البنتاغون ووزارة الخارجية والبيت الأبيض تخلوا عن فكرة إثارة هذا الموضوع بعد ذلك.بالإضافة إلى ذلك، في عام 2018، قال بروس بلير، أحد خبراء نزع السلاح النووي في العالم، لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن روسيا تعمل على تحديث Dead Hand. في رأيه، يمكن لهذا السلاح "الذي يضمن التدمير الكامل للأعداء" أن يمنع احتمال اندلاع الحرب العالمية الثالثة.على الرغم من الفكرة المخيفة، يقول الدكتور بلير، المؤسس المشارك لـ Global Zero Movement International، إن وجود مثل هذه الأسلحة يساعد في الواقع على تقليل مخاطر الحرب النووية. أفاد مراقبو وسائل إعلام بريطانية أن "اليد الميتة العاملة" تعني أن الغرب سيضطر دائمًا إلى التفكير مرتين عندما يغريه شن هجوم نووي.وفقًا لألكسندر ميخائيلوف، فإن التحديث في البلاد مستمر بالفعل. لا يمكن تجنب ذلك، لأن العدو يقوم أيضًا بتحسين أنظمته.

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رصد عسكري