كيم كارداشيان تجتاز اختبارا مهما في مسعاها لمهنة المحاماة

ونشرت كارداشيان سلسلة تغريدات عبر حسابها على موقع "تويتر" تعلن فيها عن اجتيازها لاختبار السنة الأولى لطلاب دراسة القانون في ولاية كاليفورنيا.وكتبت : "يا إلهي لقد نجحت في اجتياز الاختبار... لمن لا يعلم رحلتي في دراسة القانون (…) لم يكن الأمر سهلا على الإطلاق".وأضافت: "في كاليفورنيا، الطريقة التي أدرس بها القانون تحتاج إلى إجراء اختبارين، كان هذا أول اختبار فقط ولكن بمعدل نجاح أصعب. أخبرني كبار المحامين أن هذه كانت رحلة قريبة من المستحيل وأصعب من طريق كلية الحقوق التقليدية"، مشيرة بالقول: "لكنه كان خياري الوحيد وأشعر أنه من الجيد جدًا أن أكون هنا وأنا في طريقي لتحقيق أهدافي".قدمت كارداشيان الشكر لمن ساعدها في تحقيق هذا الإنجاز قائلة: "شكراً لـ"فان جونز" الذي حثني على الذهاب إلى كلية الحقوق في المركز الأول وقدمني إلى "جيسيكا جاكسون" و"إيرين هاني" اللتين أحضرتاني لمشاهدة كل تحركاتهما في غرفة المحكمة".وتابعت: "شريط الإعداد في مدرسة Bar Bri Law School - لم يكن بإمكاني فعل ذلك من دون إعدادكم يا رفاق مع الأستاذين Sam Farkas وChuckShonholtz أنتم غيرتم حياتي. شكرا لكم على قضاء الساعات! 10 ساعات في اليوم، 4 ساعات في اليوم عبر تقنية "زووم". لقد فعلناها!".وختمت: "سيكون والدي فخوراً للغاية وسيصاب بصدمة شديدة عندما يعرف أن هذا هو طريقي الآن، لكنه سيكون أفضل شريك لي في الدراسة. قيل لي إنه كان سيئ السمعة لأنه يسخر من الأشخاص، الذين لم يمروا بمحاولتهم الأولى مثله، لكنه سيكون أفضل داعم لي".
وأضافت: "في كاليفورنيا، الطريقة التي أدرس بها القانون تحتاج إلى إجراء اختبارين، كان هذا أول اختبار فقط ولكن بمعدل نجاح أصعب. أخبرني كبار المحامين أن هذه كانت رحلة قريبة من المستحيل وأصعب من طريق كلية الحقوق التقليدية"، مشيرة بالقول: "لكنه كان خياري الوحيد وأشعر أنه من الجيد جدًا أن أكون هنا وأنا في طريقي لتحقيق أهدافي".
In California, the way I’m studying law you need to take 2 bar exams, this was just the first one but with the harder pass rate. I was told by top lawyers that this was a close to impossible journey and harder than the traditional law school route pic.twitter.com/sf8d7wrsHZ
قدمت كارداشيان الشكر لمن ساعدها في تحقيق هذا الإنجاز قائلة: "شكراً لـ"فان جونز" الذي حثني على الذهاب إلى كلية الحقوق في المركز الأول وقدمني إلى "جيسيكا جاكسون" و"إيرين هاني" اللتين أحضرتاني لمشاهدة كل تحركاتهما في غرفة المحكمة".
وتابعت: "شريط الإعداد في مدرسة Bar Bri Law School - لم يكن بإمكاني فعل ذلك من دون إعدادكم يا رفاق مع الأستاذين Sam Farkas وChuckShonholtz أنتم غيرتم حياتي. شكرا لكم على قضاء الساعات! 10 ساعات في اليوم، 4 ساعات في اليوم عبر تقنية "زووم". لقد فعلناها!".
My dad would be so proud & he would actually be so shocked to know that this is my path now but he would’ve been my best study partner. I am told he was notorious for making fun of people who didn’t pass on their first attempt like him, but he would’ve been my best cheerleader!
وختمت: "سيكون والدي فخوراً للغاية وسيصاب بصدمة شديدة عندما يعرف أن هذا هو طريقي الآن، لكنه سيكون أفضل شريك لي في الدراسة. قيل لي إنه كان سيئ السمعة لأنه يسخر من الأشخاص، الذين لم يمروا بمحاولتهم الأولى مثله، لكنه سيكون أفضل داعم لي".