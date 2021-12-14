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كيم كارداشيان تجتاز اختبارا مهما في مسعاها لمهنة المحاماة
كيم كارداشيان تجتاز اختبارا مهما في مسعاها لمهنة المحاماة
أعلنت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، نجاحها في اجتياز امتحانات مهمة للالتحاق بمهنة المحاماة، والتي ترغب في مزاولتها مستقبلا. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T08:48+0000
2021-12-14T08:48+0000
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ونشرت كارداشيان سلسلة تغريدات عبر حسابها على موقع "تويتر" تعلن فيها عن اجتيازها لاختبار السنة الأولى لطلاب دراسة القانون في ولاية كاليفورنيا.وكتبت : "يا إلهي لقد نجحت في اجتياز الاختبار... لمن لا يعلم رحلتي في دراسة القانون (…) لم يكن الأمر سهلا على الإطلاق".وأضافت: "في كاليفورنيا، الطريقة التي أدرس بها القانون تحتاج إلى إجراء اختبارين، كان هذا أول اختبار فقط ولكن بمعدل نجاح أصعب. أخبرني كبار المحامين أن هذه كانت رحلة قريبة من المستحيل وأصعب من طريق كلية الحقوق التقليدية"، مشيرة بالقول: "لكنه كان خياري الوحيد وأشعر أنه من الجيد جدًا أن أكون هنا وأنا في طريقي لتحقيق أهدافي".قدمت كارداشيان الشكر لمن ساعدها في تحقيق هذا الإنجاز قائلة: "شكراً لـ"فان جونز" الذي حثني على الذهاب إلى كلية الحقوق في المركز الأول وقدمني إلى "جيسيكا جاكسون" و"إيرين هاني" اللتين أحضرتاني لمشاهدة كل تحركاتهما في غرفة المحكمة".وتابعت: "شريط الإعداد في مدرسة Bar Bri Law School - لم يكن بإمكاني فعل ذلك من دون إعدادكم يا رفاق مع الأستاذين Sam Farkas وChuckShonholtz أنتم غيرتم حياتي. شكرا لكم على قضاء الساعات! 10 ساعات في اليوم، 4 ساعات في اليوم عبر تقنية "زووم". لقد فعلناها!".وختمت: "سيكون والدي فخوراً للغاية وسيصاب بصدمة شديدة عندما يعرف أن هذا هو طريقي الآن، لكنه سيكون أفضل شريك لي في الدراسة. قيل لي إنه كان سيئ السمعة لأنه يسخر من الأشخاص، الذين لم يمروا بمحاولتهم الأولى مثله، لكنه سيكون أفضل داعم لي".
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كيم كارداشيان تجتاز اختبارا مهما في مسعاها لمهنة المحاماة

08:48 GMT 14.12.2021
© AFP 2021 / ANGELA WEISSكيم كارداشيان
كيم كارداشيان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© AFP 2021 / ANGELA WEISS
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أعلنت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، نجاحها في اجتياز امتحانات مهمة للالتحاق بمهنة المحاماة، والتي ترغب في مزاولتها مستقبلا.
ونشرت كارداشيان سلسلة تغريدات عبر حسابها على موقع "تويتر" تعلن فيها عن اجتيازها لاختبار السنة الأولى لطلاب دراسة القانون في ولاية كاليفورنيا.
وكتبت : "يا إلهي لقد نجحت في اجتياز الاختبار... لمن لا يعلم رحلتي في دراسة القانون (…) لم يكن الأمر سهلا على الإطلاق".
وأضافت: "في كاليفورنيا، الطريقة التي أدرس بها القانون تحتاج إلى إجراء اختبارين، كان هذا أول اختبار فقط ولكن بمعدل نجاح أصعب. أخبرني كبار المحامين أن هذه كانت رحلة قريبة من المستحيل وأصعب من طريق كلية الحقوق التقليدية"، مشيرة بالقول: "لكنه كان خياري الوحيد وأشعر أنه من الجيد جدًا أن أكون هنا وأنا في طريقي لتحقيق أهدافي".
قدمت كارداشيان الشكر لمن ساعدها في تحقيق هذا الإنجاز قائلة: "شكراً لـ"فان جونز" الذي حثني على الذهاب إلى كلية الحقوق في المركز الأول وقدمني إلى "جيسيكا جاكسون" و"إيرين هاني" اللتين أحضرتاني لمشاهدة كل تحركاتهما في غرفة المحكمة".
وتابعت: "شريط الإعداد في مدرسة Bar Bri Law School - لم يكن بإمكاني فعل ذلك من دون إعدادكم يا رفاق مع الأستاذين Sam Farkas وChuckShonholtz أنتم غيرتم حياتي. شكرا لكم على قضاء الساعات! 10 ساعات في اليوم، 4 ساعات في اليوم عبر تقنية "زووم". لقد فعلناها!".
وختمت: "سيكون والدي فخوراً للغاية وسيصاب بصدمة شديدة عندما يعرف أن هذا هو طريقي الآن، لكنه سيكون أفضل شريك لي في الدراسة. قيل لي إنه كان سيئ السمعة لأنه يسخر من الأشخاص، الذين لم يمروا بمحاولتهم الأولى مثله، لكنه سيكون أفضل داعم لي".
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