https://arabic.sputniknews.com/20211214/مالطا-تسمح-رسميا-بحيازة-7-غرامات-من-الحشيش-وزراعة-4-شجرات-للاستخدام-الشخصي-1053944098.html

مالطا تسمح رسميا بحيازة 7 غرامات من الحشيش وزراعة 4 شجرات للاستخدام الشخصي

مالطا تسمح رسميا بحيازة 7 غرامات من الحشيش وزراعة 4 شجرات للاستخدام الشخصي

أصدر برلمان مالطا، اليوم الثلاثاء، قانونا يسمح بالزراعة المحدودة لمخدر الحشيش وحيازته للاستعمال الشخصي. 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T19:58+0000

2021-12-14T19:58+0000

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وحسب "رويترز"، يسمح القانون الذي أصدره برلمان مالطا بموافقة 36 نائبا مقابل 27 للبالغين في الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط بحيازة ما يصل إلى 7 غرامات من الحشيش وزراعة 4 شجرات.وبذلك أصبحت مالطا أول دولة أوروبية تسمح بزراعة مخدر الحشيش وحيازته للاستعمال الشخصي.وسيظل تدخين الحشيش في العلن مخالفة قانونية وسيتعرض من يتعاطاه أمام طفل لغرامة تتراوح بين 300 و500 يورو (340-564 دولارا).ويواجه القانون انتقادات حادة من المعارضة التي تنتمي إلى يمين الوسط والروابط الطبية والكنيسة وقالت تلك الجهات إن طلباتها لإلغاء اقتراحات إصدار القانون قوبلت بالتجاهل.وكانت مالطا قد أصدرت قانونا في عام 2018 يسمح بإنتاج مخدر الحشيش للأغراض الطبية والبحثية.وفي أكتوبر الماضي، كشفت لوكسمبورج عن خطط مماثلة لكن برلمانها لم يعط الضوء الأخضر للمضي قدما في هذا الإجراء.أما هولندا فتسمح ببيع كميات صغيرة منه وذلك في إطار سياسة هدفها الحد من الجريمة والمخاطر الصحية لكن تعاطي الحشيش غير قانوني من الناحية الرسمية.

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