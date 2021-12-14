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ما قصة "منزل الأشباح" الذي استقر فيه رئيس الوزراء الياباني... صور
ما قصة "منزل الأشباح" الذي استقر فيه رئيس الوزراء الياباني... صور
اتخذ رئيس الوزراء الياباني الجديد مكانًا للإقامة في منزل سيئ السمعة. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T12:49+0000
2021-12-14T12:49+0000
العالم
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انتقل فوميو كيشيدا إلى قصر تجاوزه جميع أسلافه خلال السنوات العشر الماضية. علم إيغور موسونوف، مراسل قناة MIR 24 التلفزيونية، ما هو الخطأ في الشقة الفاخرة.يعيش رئيس وزراء اليابان الجديد هنا الآن. قبل ذلك، كان القصر القديم فارغًا لمدة 10 سنوات تقريبًا. وهو من بناء عام 1929 وله سمعة سيئة.في التسعينيات، رأت زوجة رئيس الوزراء آنذاك تسوتومو هاتا شخصية بيضاء غامضة بالقرب من بركة هنا ووصفت أجواء غريبة. وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تحدث رئيس الحكومة، يوشيرو موري، عن تحرك مقابض الأبواب في الليل، ونصح خليفته بتوخي الحذر مع الأشباح.ومع ذلك، لم يلاحظ رئيس الوزراء الجديد فوميو كيشيدا أي شيء مريب حتى الآن. بعد الليلة الأولى في قصر من طابقين، قال للصحفيين: إنه ينام جيدًا ويشعر بالراحة. انتقل معه، الابن الأكبر، الذي يعمل كسكرتير له، إلى المنزل. أما بالنسبة لانتقال زوجته، فلم يعط كيشيدا إجابة واضحة.تولى فوميو كيشيدا، 64 عامًا، رئاسة الحكومة اليابانية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري. سيتعين عليه كرئيس للوزراء، محاربة الوباء، وقيادة البلاد للخروج من الأزمة الاقتصادية، وأكثر من ذلك. يقول اليابانيون الذين يصدقون قصة "منزل الأشباح:: الحياة في منزل مسكون لن تؤدي إلى خير. ربما، السكن في "منزل الأشباح" سيكون من صالح رئيس الوزراء الجديد: "إذا حدث خطأ ما، فسيكون المنزل الملعون هو المسؤول عن كل شيء".
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العالم

ما قصة "منزل الأشباح" الذي استقر فيه رئيس الوزراء الياباني... صور

12:49 GMT 14.12.2021
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا الثلاثاء 5 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / POOL
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اتخذ رئيس الوزراء الياباني الجديد مكانًا للإقامة في منزل سيئ السمعة.
انتقل فوميو كيشيدا إلى قصر تجاوزه جميع أسلافه خلال السنوات العشر الماضية. علم إيغور موسونوف، مراسل قناة MIR 24 التلفزيونية، ما هو الخطأ في الشقة الفاخرة.
يعيش رئيس وزراء اليابان الجديد هنا الآن. قبل ذلك، كان القصر القديم فارغًا لمدة 10 سنوات تقريبًا. وهو من بناء عام 1929 وله سمعة سيئة.
في التسعينيات، رأت زوجة رئيس الوزراء آنذاك تسوتومو هاتا شخصية بيضاء غامضة بالقرب من بركة هنا ووصفت أجواء غريبة. وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تحدث رئيس الحكومة، يوشيرو موري، عن تحرك مقابض الأبواب في الليل، ونصح خليفته بتوخي الحذر مع الأشباح.
ومع ذلك، لم يلاحظ رئيس الوزراء الجديد فوميو كيشيدا أي شيء مريب حتى الآن. بعد الليلة الأولى في قصر من طابقين، قال للصحفيين: إنه ينام جيدًا ويشعر بالراحة. انتقل معه، الابن الأكبر، الذي يعمل كسكرتير له، إلى المنزل. أما بالنسبة لانتقال زوجته، فلم يعط كيشيدا إجابة واضحة.
تولى فوميو كيشيدا، 64 عامًا، رئاسة الحكومة اليابانية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري. سيتعين عليه كرئيس للوزراء، محاربة الوباء، وقيادة البلاد للخروج من الأزمة الاقتصادية، وأكثر من ذلك. يقول اليابانيون الذين يصدقون قصة "منزل الأشباح:: الحياة في منزل مسكون لن تؤدي إلى خير. ربما، السكن في "منزل الأشباح" سيكون من صالح رئيس الوزراء الجديد: "إذا حدث خطأ ما، فسيكون المنزل الملعون هو المسؤول عن كل شيء".
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